В Одессе прошла масштабная международная конференция судебных экспертов

Два дня на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» проходит международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы судебно-экспертной деятельности. Становление – развитие - достижения».

Два торжественных события отпраздновали в эти дни собравшиеся – 105 лет со дня создания службы судебной экспертизы и день рождение первого и многолетнего бессменного руководителя одесских научно-исследовательских Кабинетов судебной экспертизы в Одессе Николая Макаренко.

Подобного рода практическая конференция, собравшая массив специалистов в области судебной экспертизы, последний раз состоялась в 2013г. Не удивительно, что на нынешнюю конференцию собрались почти 200 представителей профессии. Это сотрудники всех шести институтов судебной экспертизы в Украине, профессионалы из Николаева, Херсона, Ивано-Франковска, Ужгорода. Приехали в Одессу обменятся практическим опытом и обсудить теоретические вопросы и коллеги из Молдовы и Республики Беларусь.

Министр юстиции Украины Павел Петренко передал собравшимся свои поздравления и пожелания плодотворной работы.

Уже 105 лет существует служба судебной экспертизы на юге Украины, и все это время ее представители совершенствовались в своих исследовательских знаниях и практических навыках. Вы прошли сложный путь, но те сложности, которые встречались на вашем пути, служили еще одной ступенькой для дальнейшего обновления и совершенствования вашей работы. Ваша деятельность, как и всегда, направлена на утверждение верховенства права в стране, и я желаю вам и в дальнейшем в этом больших успехов,

– сказал министр.

Директор Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Артем Рипенко со своей стороны поздравил участников конференции с двойным праздником:

Мы отмечаем сегодня 105 лет со дня создания службы судебной экспертизы и день рождения основателя и руководителя первых кабинетов судебной экспертизы (так они тогда назывались) в Одессе, Николая Макаренко. С тех пор прошло много времени, и мы вправе спросить, сберег ли Институт судебной экспертизы качество своей работы? Постепенно, шаг за шагом, накапливался практический опыт, менялось техническое оснащение, возникали новые возможности экспертной оценки. Да, служба менялась, она совершенствовалась. Но сегодня мы являемся преемниками тех высокопрофессиональных, увлеченных своим делом специалистов, которые тогда начинали это дело. И наша задача – сберечь имидж, целостность института судебных экспертов, поддержать его марку, показывая качество работы на благо и защиту общества»,

– обратился к аудитории Артем Рипенко.

Без судебной экспертизы не будет решения суда, не будет никакого результата, а если сегодня жители, украинец не получит результата объективного - это никому не нужно, так экспертиза - это истина по делу, объективная истина. Сегодня юристы, судопроизводство не останется этого звена, я это понимаю, поэтому мы и пришли поздравить, сказать слова благодарности и отметить их работу,

- отметил Александр Терещук, первый вице-губернатор Одесской области.

Одесская Юракадемия в течение многих лет плодотворно сотрудничает с Одесским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз. Университет обеспечен необходимой материально-технической базой для проведения экспертиз на высоком уровне. Сейчас это единственное заведение высшего образования, которое оснащено современным детектором лжи, имеет лицензию и подготовленных специалистов для работы с полиграфом.

На протяжении многих лет наш университет тесно сотрудничает с Одесским институтом судебных экспертиз. На базе Национального университета «Одесская юридическая академия» создано уникальное в своем роде подразделение – Научно-экспертный центр, который проводит научные экспертизы, разрабатывает проекты нормативных актов, готовит на основе научного анализа предложения к существующим проектам нормативных актов, проводит юридические экспертизы документов, содействует в организации научно-практических семинаров, практикумов, тренингов, разработке и внедрении программ и мероприятий, направленных на повышение уровня правовой образованности населения, сотрудничество с научными и общественными организациями Украины и зарубежья. Кроме того, в этом году на базе нашего университета был открыт ультрасовременный, единственный в нашем городе ИТ-Центр, который станет хорошим подспорьем для проведения на нашей базе инновационной экспертной деятельности по новейшим технологиям. Научный потенциал ученых Одесской юридической академии огромен: многие исследователи являются членами Научно-консультативного совета при Верховном Суде, что говорит о том, что Одесская правовая школа действительно очень сильная и продолжает своё развитие, - отметил президент НУ «ОЮА», академик Сергей Васильевич Кивалов.

У нас с университетом Одесская юридическая академия очень тесные отношения, мы имеем подписанный договор о сотрудничестве, стараемся подпитываться кадрами выпускниками, на научных мероприятиях сотрудничаем с кафедрами криминалистики и другими кафедрами, некоторые преподаватели являются судебными экспертами,

- говорит директор Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Артем Рипенко.

Отметим, что в международной конференции также участвовали руководители экспертно-криминалистических центров, директора институтов судебных экспертиз в Украине. Все они отмечают специфику и важность работы судебного эксперта.

За каждым экспертом стоит судьба человека, и факт, установленный экспертом является фактором, который влияет на ход судебного расследования, и в итоге, на судьбу человека. Это очень большая ответственность каждого эксперта, и поэтому это очень важная профессия,

- поделилась Людмила Головченко из Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины.

Многие выпускники Одесской Юракадемии также работают судебными экспертами. Они демонстрируют высокий профессионализм и умело используют знания, которые получили в университете.

Юридическая академия не просто готовит кадры, Юракадемия постоянно сотрудничает с теми кадрами, которые уже есть. И та база юридическая и техническая в университете, и опыт тех преподавателей – очень важны для подготовки высококвалифицированных кадров,

- говорит Руслан Сауляк, начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

Молодые кадры не просто важны, это свежая кровь, это сила, энергия, азарт, которая добавляет нам, тем, кто дольше работает возможность развиваться, стимулирует нас к развитию и совершенствованию,

- отмечает судебный эксперт Руслан Новак-Кривчук.

В рамках конференции также был подписан меморандум о сотрудничестве в правоведческой деятельности между Одесским институтом судебных экспертиз и Министерством юстиции Республики Молдова. Эксперты уверены - международный договор положительно повлияет на развитие судебной сферы в регионе. Конференция в очередной раз подтвердила актуальность вопросов, которые возникают в сфере проведения судебных экспертиз, развитие новых направлений экспертной деятельности и важность сотрудничества ученых и профессиональных экспертов.

Напомним, что Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз является одним из старейших в стране. Закон «О создании Кабинетов научно-судебной экспертизы в городах Киев и Одесса», вышел 4 июля 1913 года, в феврале 1914 года состоялось торжественно открытие учреждения, а в марте того же года Кабинет НСЭ при прокуроре Одесской судебной палаты начал свою работу. Специалисты выезжали по указу судебных следователей и работников прокурорского надзора и первыми обследовали место преступления. Проводились графологическая экспертиза, распознавание подделок разного рода, фальшивых документов, сравнительный анализ отпечатков пальцев, исследование следов крови, фотографирование места преступления и так далее.

На сегодняшний день преемник Кабинетов НСЭ, Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, работает по многим направлениям судебной экспертизы и является одним из ведущих судебно-экспертных учреждений страны.