Международный фестиваль «Black Sea Open Cup» в пятый раз прошел в Одессе

На протяжении двух дней в спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» проходил международный фестиваль спортивных бальных танцев «Black Sea Open Cup». Юные спортсмены из 20 городов Украины и дружественных стран демонстрировали свое мастерство в этом, ставшем в последние годы очень популярном, классическом виде танцев. Каждый из участников стремился к победе, может быть поэтому, танцевальная феерия превратилась в такой захватывающий спектакль.
Действительно, в эти жаркие летние дни на турнир спортивных бальных танцев «Black Sea Open Cup» съехалось более двух тысяч участников из 20 танцевальных клубов разных городов и стран. В программе турнира заявлено два раздела – латиноамериканские и европейские бальные танцы, каждый из разделов делится на номинации по тематике танца и по возрасту участников.
Турнир «Black Sea Open Cup» проходит в Одессе уже пятый раз, и недостатка в участниках соревнований пока не было. Наоборот, желающих поучаствовать в турнире с каждым годом становится больше.
Ей вторит другая танцовщица, Лиза.
На сцене царит праздник, суетятся родители, переодевая своих детей в очередной, с выдумкой сшитый костюм, в котором они выйдут на сцену доказывать свое мастерство и завоевывать награды. А для гостей фестиваля и болельщиков этот турнир превратился в великолепной зрелище, в котором музыка органично сочетается с яркими красками костюмов и прекрасными, изысканными танцевальными па.
Каждому из участников турнира нравится танцевать и побеждать, и они и дальше будут стремиться повысить уровень своего мастерства, оттачивать его, выступая на сцене.
Напомним, что Международный гуманитарный университет, в связи с высокой популярностью спортивных бальных танцев в стране и нашем южном городе, открывает набор на новую специальность: хореография со специализацией бальные танцы на факультете искусства и дизайна. Для занятий в МГУ есть все условия – прекрасные спортивные залы и спорткомплекс, отвечающие самым высоким современным требованиям. Обучать будущих студентов приглашаются ведущие зарубежные и украинские специалисты в этой области.