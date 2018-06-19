Международный фестиваль «Black Sea Open Cup» в пятый раз прошел в Одессе

На протяжении двух дней в спорткомплексе Национального университета «Одесская юридическая академия» проходил международный фестиваль спортивных бальных танцев «Black Sea Open Cup». Юные спортсмены из 20 городов Украины и дружественных стран демонстрировали свое мастерство в этом, ставшем в последние годы очень популярном, классическом виде танцев. Каждый из участников стремился к победе, может быть поэтому, танцевальная феерия превратилась в такой захватывающий спектакль.

Действительно, этот вид танцев последние годы буквально процветает, — рассказывает один из организаторов международного турнира Леонид Майстер. — Мы очень этому рады и делаем все вместе с моим партнером Евгением Герасименко, чтобы всемерно содействовать развитию спортивных бальных танцев в стране и тому, чтобы он и дальше набирал в Украине и Одессе популярность. Это стало возможно при активном содействии и поддержке народного депутата Украины, президента Одесской Юракадемии Сергея Васильевича Кивалова. Сегодня мы принимаем участников соревнований в современном спортивном зале с хорошо оборудованной инфраструктурой, а это очень важно для проведения такого рода крупных турниров. Я надеюсь, что у нас и дальше получится развивать бальные танцы, мы стремимся поднять их на новый, еще более высокий уровень. И хорошо, что фестиваль проходит именно здесь, в Одессе, ведь именно одесситы делают в этом виде танца наибольшие успехи. Я уверен, что скоро Одесса станет самым танцующим в Украине городе!

Действительно, в эти жаркие летние дни на турнир спортивных бальных танцев «Black Sea Open Cup» съехалось более двух тысяч участников из 20 танцевальных клубов разных городов и стран. В программе турнира заявлено два раздела – латиноамериканские и европейские бальные танцы, каждый из разделов делится на номинации по тематике танца и по возрасту участников.

Украина – высокая, в танцевальном смысле, страна, здесь можно увидеть очень высокий уровень мастерства у танцоров от мала до велика, — рассказывает главный судья фестиваля Андрей Оксиенко. — И этот уровень постоянно подтверждается высокими результатами, которые показывают наши воспитанники из разных танцевальных украинских клубов за рубежом. Мне очень приятно, что многие пары, которые достойно представляют свою страну за рубежом, сегодня можно увидеть и здесь. Это говорит о том, что фестиваль пользуется хорошей репутацией.

Турнир «Black Sea Open Cup» проходит в Одессе уже пятый раз, и недостатка в участниках соревнований пока не было. Наоборот, желающих поучаствовать в турнире с каждым годом становится больше.

Я очень волнуюсь, это большая ответственность принимать участие в таких соревнованиях! Тем более, что я приехала из другого города и мне все здесь в новинку, в том числе и сцена. Но сам фестиваль мне нравится и я думаю, что приеду сюда еще. Очень хочется этого, и очень хочется выиграть!

— делится своими впечатлениями юная участница турнира Кира.

Ей вторит другая танцовщица, Лиза.

Мне нравится танцевать и побеждать!

— восклицает она, и, пожалуй, в этом заключен весь азарт участников соревнований.

На сцене царит праздник, суетятся родители, переодевая своих детей в очередной, с выдумкой сшитый костюм, в котором они выйдут на сцену доказывать свое мастерство и завоевывать награды. А для гостей фестиваля и болельщиков этот турнир превратился в великолепной зрелище, в котором музыка органично сочетается с яркими красками костюмов и прекрасными, изысканными танцевальными па.

Каждому из участников турнира нравится танцевать и побеждать, и они и дальше будут стремиться повысить уровень своего мастерства, оттачивать его, выступая на сцене.

Напомним, что Международный гуманитарный университет, в связи с высокой популярностью спортивных бальных танцев в стране и нашем южном городе, открывает набор на новую специальность: хореография со специализацией бальные танцы на факультете искусства и дизайна. Для занятий в МГУ есть все условия – прекрасные спортивные залы и спорткомплекс, отвечающие самым высоким современным требованиям. Обучать будущих студентов приглашаются ведущие зарубежные и украинские специалисты в этой области.