В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова

Сегодня в Одесском городском совете прошло заседание, в котором приняли участие руководители депутатских фракций горсовета. Главный вопрос - возвращение одесского моряка Андрея Новичкова на родину. Глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете Светлана Осауленко выступила с инициативой разослать государственным чиновникам и представителям коммунальных служб письменный призыв в кратчайшие сроки подписать электронную петицию, зарегистрированную на сайте Президента Украины. За предложение проголосовали единогласно. Отметим, что глава государства рассмотрит данный вопрос при условии наличия 25 тысяч подписей.

Народным депутатом, лидером Украинской морской партии Сергеем Киваловым проделана огромная работа по спасению Андрея Новичкова. Мы также поднимали этот вопрос на предыдущей сессии Одесского горсовета и тогда наше обращение в МИД было поддержано большинством депутатов. Сегодня отрадно видеть, что ради спасения моряка, невзирая на политическую принадлежность, главы фракций в Одесском городском совете объединились, я надеюсь, что у нас все получится,

– подчеркнула Светлана Осауленко.

Секретарь одесского горсовета Алексей Потапский добавил, что в данном контексте можно обратиться к депутатскому корпусу, чтобы они привлекли к благому делу своих однопартийцев. Кроме того, по его мнению, немало могут помочь и чиновники горсовета.

Вернуть нашего земляка домой во что бы то не стало – вот наша главнейшая задача на сегодня. Поэтому электронная петиция на имя Президента стала бы выходом, заставила бы правительство обратить внимание на проблему Андрея Новичкова и таких, как он, пострадавших и задержанных за границей украинских моряков. Однако, для этого необходимо собрать 25 тысяч подписей, тогда обращение не смогут игнорировать. И мы сделаем в этом направлении все возможное,

– отметил Алексей Потапский.

На совещании шла речь также и о финансовой помощи Андрею Новичкову со стороны горсовета.

В 2018 году была принята большая программа по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения и тем, кто так или иначе попал в беду. Одесситам с помощью средств, выделенных на эту программу, могут помочь в сложной ситуации, а здесь налицо именно такая,

– сказала председатель постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Оксана Гончарук.

Как известно, Андрей Новичков уже больше года не может вернуться домой. Ему грозит смертная казнь в Иране. Он попросту стал заложником обстоятельств. На судне где работал наш земляк, трагически погиб один из членов экипажа – иранец. Он при загадочных обстоятельствах выпал за борт. И хотя за смерть члена экипажа несет ответственность капитан, а не первый помощник, и нет каких-либо доказательств того, что украинец имеет какое-либо отношение к трагедии, обвинение исламской республики стоит на своем - смертный приговор.

Напомним, что Сергей Кивалов первым откликнулся на призыв о помощи со стороны близких Андрея Новичкова. На личный депутатский прием к Сергею Кивалову пришла 81-летняя бабушка Елена Вирановская, фактически единственная оставшаяся у Андрея родственница.

Сергей Кивалов дважды встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом, направил ряд депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру с требованием освободить и вернуть на родину одесского моряка. Специально для того, чтобы наладить хорошие взаимоотношения и диалог странами, Сергей Кивалов вступил в группу дружбы Ирана и Украины.

Благодаря вмешательству в это дело парламентария Сергея Кивалова, Андрея Новичкова выпустили из тюрьмы в Тегеране под ответственность консула украинского посольства. В данное время он проживает в общежитие гостиничного типа.

В Верховной Раде Украины состоялся брифинг по вопросу спасения моряка, с участием народного депутата Сергей Кивалов и 81-летняя бабушка Андрея.

Судьба Андрея Новичкова, к сожалению, не единственная, таких, как он, попавших в беду за границей украинских моряков достаточно много. Народный депутат Сергей Кивалов убежден, что решением проблемы могла бы стать ратификация Международной конвенции о труде в морском судоходстве и утверждение новой редакции Морской доктрины Украины.

По инициативе парламентария при Юридической клинике создана на постоянной основе рабочая группа по оказанию правовой помощи и защиты прав моряков. Только за прошлый год за помощью в группу обратились 142 моряка. Результатом оказания правовой помощи стало: 21 депутатское обращение, 84 устных консультации, составление 37 исковых заявлений, апелляционных жалоб и ходатайств.