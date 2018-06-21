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  • Дата: Вчера, 22:06
Вчера, 22:06

В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова

Категория: Первая полоса / Новости


В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова

Сегодня в Одесском городском совете прошло заседание, в котором приняли участие руководители депутатских фракций горсовета. Главный вопрос - возвращение одесского моряка Андрея Новичкова на родину. Глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете Светлана Осауленко выступила с инициативой  разослать  государственным чиновникам и представителям коммунальных служб письменный призыв в кратчайшие сроки подписать электронную петицию, зарегистрированную на сайте Президента Украины. За предложение проголосовали единогласно. Отметим, что глава государства рассмотрит данный вопрос при условии наличия 25 тысяч подписей.

В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова

 

Народным депутатом, лидером Украинской морской партии Сергеем Киваловым проделана огромная работа по спасению Андрея Новичкова. Мы также поднимали этот вопрос на предыдущей сессии Одесского горсовета и тогда наше обращение в МИД было поддержано большинством депутатов. Сегодня отрадно видеть, что ради спасения моряка, невзирая на политическую принадлежность, главы фракций в Одесском городском совете объединились, я надеюсь, что у нас все получится,
 – подчеркнула Светлана Осауленко.

В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова

 

 

Секретарь одесского горсовета Алексей Потапский добавил, что в данном контексте можно обратиться к депутатскому корпусу, чтобы они привлекли к благому делу своих однопартийцев. Кроме того, по его мнению, немало могут помочь и чиновники горсовета.

Вернуть нашего земляка домой во что бы то не стало – вот наша главнейшая задача на сегодня. Поэтому электронная петиция на имя Президента стала бы выходом, заставила бы правительство обратить внимание на проблему Андрея Новичкова  и таких, как он, пострадавших и задержанных за границей украинских моряков. Однако, для этого необходимо собрать 25 тысяч подписей, тогда обращение не смогут игнорировать. И мы сделаем в этом направлении все возможное,
 – отметил Алексей Потапский.

В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова

 

На совещании шла речь также и о финансовой помощи Андрею Новичкову со стороны горсовета.

В 2018 году была принята большая программа по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения и тем, кто так или иначе попал в беду. Одесситам с помощью средств, выделенных на эту программу, могут помочь в сложной ситуации, а здесь налицо именно такая,
 – сказала председатель постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Оксана Гончарук.

В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова

 

 

Как известно, Андрей Новичков уже больше года не может вернуться домой.  Ему грозит смертная казнь в Иране. Он попросту стал заложником обстоятельств. На судне где работал наш земляк, трагически погиб один из членов экипажа – иранец. Он при загадочных обстоятельствах выпал за борт. И хотя за смерть члена экипажа несет ответственность капитан, а не первый помощник, и нет каких-либо доказательств того, что украинец имеет какое-либо отношение к трагедии, обвинение исламской республики стоит на своем - смертный приговор.

Напомним, что Сергей Кивалов первым откликнулся на призыв о помощи со стороны близких Андрея Новичкова. На личный депутатский прием к Сергею Кивалову пришла 81-летняя бабушка Елена Вирановская, фактически единственная оставшаяся у Андрея родственница.

Сергей Кивалов дважды встречался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Монфаредом, направил ряд депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру с требованием освободить и вернуть на родину одесского моряка. Специально для того, чтобы наладить хорошие взаимоотношения и диалог странами, Сергей Кивалов вступил в группу дружбы Ирана и Украины.

Благодаря вмешательству в это дело парламентария Сергея Кивалова, Андрея Новичкова выпустили из тюрьмы в Тегеране под ответственность консула украинского посольства.  В данное время он проживает в общежитие гостиничного типа.

В Верховной Раде Украины состоялся брифинг по вопросу спасения моряка,  с участием народного депутата Сергей Кивалов и 81-летняя бабушка Андрея

Судьба Андрея Новичкова, к сожалению, не единственная, таких, как он, попавших в беду за границей украинских моряков достаточно много. Народный депутат  Сергей Кивалов убежден, что решением проблемы могла бы стать ратификация Международной конвенции о труде в морском судоходстве и утверждение новой редакции Морской доктрины Украины.

В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова

 

 

По инициативе парламентария при Юридической клинике создана на постоянной основе рабочая группа по оказанию правовой помощи и защиты прав моряков. Только за прошлый год за помощью в группу обратились 142 моряка. Результатом оказания правовой помощи стало: 21 депутатское обращение, 84 устных консультации, составление 37 исковых заявлений, апелляционных жалоб и ходатайств.

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В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
В Одесском горсовете главы всех фракций обсудили вопрос о спасении Андрея Новичкова
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