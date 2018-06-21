 Президент WUKO Паоло Балаффио: «Чемпионат Европы и мира по Макотокай карате может пройти Одессе»

Это уже третий визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу и первый уже в новом статусе президента Всемирной объединённой организации карате (WUKO), которую он возглавил в этом месяце. Он стал первым европейцем, возглавившим организацию, до этого данный пост занимали исключительно японцы, так как родоначальником карате является именно Япония. Эта организация объединяет все стили карате, в нее входит около 90 стран. Господин Балаффио имеет 55-летний опыт в карате.
Обладатель самого высокого 9-го дана Макотокай карате по хорошей традиции встретился с президентом Международного гуманитарного университета и Одесской Юракадемии, народным депутатом Украины, Сергеем Киваловым. В ходе встречи они обсудили возможность проведения в нашем городе Чемпионата Европы и мира по макотокай карате.
Я рад, что Одесса стала мощным центром развития этого достаточно нового, но очень популярного вида спорта. И я уверен, что визит уважаемого Паоло Балаффио, хорошего друга нашего университета только укрепит это сотрудничество с сфере развития и популяризации спорта!
Напомним, что во время первого визита в Украину Паоло Балаффио также встречался с президентом Международного гуманитарного университета и обсуждал с ним перспективы сотрудничества. Тогда же почетный гость провел лекцию и серию мастер-классов по макотокай карате для студентов университета.
В этот раз Паоло Болаффио был удостоен ордена третьей степени Международного гуманитарного университета за весомый вклад в развитие и популяризацию спорта, а также Сергей Кивалов вручил господину Балаффио картину с изображением Одесской Юракадемии.
В свою очередь, президент WUKO торжественно присвоил первый дан по макотокай карате и вручил чёрный пояс.
А также сертификат почётного члена Всемирной объединённой организации карате Сергею Кивалову. Народный депутат стал шестым в мире обладателем такого высокого звания.
Паоло Балаффио был приятно впечатлен тем, какое внимание уделяется спорту и спортивным достижениям в Международном гуманитарном университете.
Особое впечатление произвел на господина Балаффио специальный Центр боевой подготовки для будущих правоохранителей, созданный на базе Института права, экономики и международных отношений при поддержке Всеукраинской федерации макотокай карате. Этот новый стиль боевых искусств в нашей стране обретает все большую популярность.
Теперь студенты, обучающиеся специальностям «правоведение» и «правоохранительная деятельность», имеют возможность получать основы самообороны, азы и навыки боевых искусств. Студенты проходят интенсивный курс подготовки к работе в системе правоохранительных органов Украины и потом без каких-либо сложностей могут сдать все необходимые нормативы при трудоустройстве.
Также во время визита почетный гость из Италии совместно с Сергеем Киваловым проверил готовность спортивных объектов к проведению масштабных международных соревнований.
Он посетил крытый и открытый спортивные комплексы Одесской Юракадемии, а также Паоло Балаффио осмотрел современные тренажерный и танцевальные залы, которые недавно открылись в университете.
Кроме того, посетил спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, расположенный на берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана. Спортивные стадионы и площадки, на которых тренируются одесские студенты, не уступают лучшим европейским спорткомплексам.
Убедившись в высоком уровне спортивной базы, президент WUKO заявил, что вынесет на рассмотрение Всемирной объединённой организации карате Одессу – как возможное место проведения чемпионата, который объединит около двух с половиной тысяч участников из 90 стран.
В рамках очередного визита Пауло Болаффио также провёл аттестацию, принял экзамены у более, чем 300 спортсменов со всей страны и торжественно вручил пояса согласно присвоенным данам карате. Отметим, что экзамен на черный пояс включал тесты на знание базовой техники кихон, ката, а также поединки кумитэ.
Отметим, что такое стремительное развитие данного вида боевого искусства в нашем городе не случайно. Международный гуманитарный университет уже несколько лет выступает партнёром многих мероприятий Федерации макотокай карате Украины. Ранее на базе спорткомплекса на 8-й станции Фонтана прошёл отборочный чемпионат в сборную Украины по макотокай карате и Всеукраинские соревнования по этому виду боевого искусства.
А проведение Чемпионата Европы и мира по этому виду боевого искусства станет новым этапом развития карате не только в нашем городе, но и во всей стране.