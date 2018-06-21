 Президент WUKO Паоло Балаффио: «Чемпионат Европы и мира по Макотокай карате может пройти Одессе»

Это уже третий визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу и первый уже в новом статусе президента Всемирной объединённой организации карате (WUKO), которую он возглавил в этом месяце. Он стал первым европейцем, возглавившим организацию, до этого данный пост занимали исключительно японцы, так как родоначальником карате является именно Япония. Эта организация объединяет все стили карате, в нее входит около 90 стран. Господин Балаффио имеет 55-летний опыт в карате.

Обладатель самого высокого 9-го дана Макотокай карате по хорошей традиции встретился с президентом Международного гуманитарного университета и Одесской Юракадемии, народным депутатом Украины, Сергеем Киваловым. В ходе встречи они обсудили возможность проведения в нашем городе Чемпионата Европы и мира по макотокай карате.

Я счастлив признать, что в очередной раз приезжаю в Одессу. Это является подтверждением моих наилучших впечатлений от первого визита. И я рад вновь встретиться с Сергеем Киваловым, который стал мне настоящим другом. — говорит президент WUKO Паоло Балаффио.

Международный гуманитарный университет выступает партнёром многих мероприятий Федерации макотокай карате Украины - в прошлом году у нас прошёл отборочный чемпионат в сборную Украины по макотокай карате, а в мае этого года на базе спортивного комплекса на 8-й станции Большого Фонтана прошли Всеукраинские соревнования по боевому виду искусства макотокай каратэ. Проведение Чемпионата Европы и мира станет новым этапом нашего сотрудничества. Безусловно, для проведения нужна не только спортивная инфраструктура. Мы готовы обеспечить около двух с половиной тысяч участников, которые приедут в Одессу, местами проживания, ведь наши университеты обладают десятью комфортабельными общежитиями. Кроме того, к организации международных соревнований присоединятся также студенты и Международного гуманитарного университета, и Национального книыерситета «Одесская юридическая академия», которые в совершенстве владеют иностранными языками, так как нужны будут переводчики.

Я рад, что Одесса стала мощным центром развития этого достаточно нового, но очень популярного вида спорта. И я уверен, что визит уважаемого Паоло Балаффио, хорошего друга нашего университета только укрепит это сотрудничество с сфере развития и популяризации спорта! — сказал народный депутат Украины, президент Международного гуманитарного университета и Одесской Юракадемии Сергей Кивалов.

Приезд создателя стиля Макотокай карате и нашего Учителя в Одессу – большая честь для нас, — рассказал Президент федерации макотокай каратэ Украины Виктор Лященко. — Тем неожиданней и приятней было узнать, что во время встречи Паоло Балаффио и Сергея Кивалова обсуждалась возможность проведения в нашем городе Международного чемпионата по карате. Это большая ответственность не только для Одессы, но и для Украины. Благодаря содействию и всяческой поддержке Сергея Васильевича это грандиозное событие, я уверен, пройдет на самом высоком уровне.

Основным девизом макотокай каратэ является «Be strong to be use» («Будь сильным для того, чтобы быть полезным»). Это направление прежде всего воспитывает у нашей молодежи уважение друг к другу, направлено на развитие личности, на развитие спортивных техник и на дальнейшую перспективу – это принципиально новое развитие человеческого духа, развития человека как личности и использование этих техник не для простой драки, для защиты, конечно же, и, естественно, для улучшения здоровья, потому что оно включает различные техники разных стилей,

- подчеркнул Михаил Подолян, вице-президент федерации макотокай каратэ Украины.

Напомним, что во время первого визита в Украину Паоло Балаффио также встречался с президентом Международного гуманитарного университета и обсуждал с ним перспективы сотрудничества. Тогда же почетный гость провел лекцию и серию мастер-классов по макотокай карате для студентов университета.

В этот раз Паоло Болаффио был удостоен ордена третьей степени Международного гуманитарного университета за весомый вклад в развитие и популяризацию спорта, а также Сергей Кивалов вручил господину Балаффио картину с изображением Одесской Юракадемии.

В свою очередь, президент WUKO торжественно присвоил первый дан по макотокай карате и вручил чёрный пояс.

А также сертификат почётного члена Всемирной объединённой организации карате Сергею Кивалову. Народный депутат стал шестым в мире обладателем такого высокого звания.

Паоло Балаффио был приятно впечатлен тем, какое внимание уделяется спорту и спортивным достижениям в Международном гуманитарном университете.

Особое впечатление произвел на господина Балаффио специальный Центр боевой подготовки для будущих правоохранителей, созданный на базе Института права, экономики и международных отношений при поддержке Всеукраинской федерации макотокай карате. Этот новый стиль боевых искусств в нашей стране обретает все большую популярность.

Теперь студенты, обучающиеся специальностям «правоведение» и «правоохранительная деятельность», имеют возможность получать основы самообороны, азы и навыки боевых искусств. Студенты проходят интенсивный курс подготовки к работе в системе правоохранительных органов Украины и потом без каких-либо сложностей могут сдать все необходимые нормативы при трудоустройстве.

После первого визита Паоло Балаффио в Международный гуманитарный университет был создан Центр боевой подготовки для будущих правоохранителей. Сегодня благодаря обучению по специальной программе сотни наших выпускников успешно трудоустраиваются в правоохранительных органах. Президент нашего университета Сергей Васильевич уделяет большое внимание развитию спорта в Одессе и Украине и этот Чемпионат мира и Европы, о котором сегодня шла речь во время встречи, будет иметь очень положительные последствия для Украины в целом. — отметил директор Института права, экономики и международных отношений МГУ Константин Громовенко.

Также во время визита почетный гость из Италии совместно с Сергеем Киваловым проверил готовность спортивных объектов к проведению масштабных международных соревнований.

Он посетил крытый и открытый спортивные комплексы Одесской Юракадемии, а также Паоло Балаффио осмотрел современные тренажерный и танцевальные залы, которые недавно открылись в университете.

Кроме того, посетил спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, расположенный на берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана. Спортивные стадионы и площадки, на которых тренируются одесские студенты, не уступают лучшим европейским спорткомплексам.

Международный гуманитарный университет, будучи негосударственным и не будучи спортивным учреждением высшего образования, построил несколько спортивных комплексов и стадионов, не потратив из бюджета ни одной копейки. Мы тратим денежные средства, которые зарабатывает университет, в соответствии со сметой, на развитие учебного процесса и материальной базы, в первую очередь, спорта. Я убежден, что мы должны активно привлекать молодежь к занятиям спортом. Здоровая молодежь – здоровая нация. — отметил Сергей Кивалов.

Убедившись в высоком уровне спортивной базы, президент WUKO заявил, что вынесет на рассмотрение Всемирной объединённой организации карате Одессу – как возможное место проведения чемпионата, который объединит около двух с половиной тысяч участников из 90 стран.

Это инфраструктура абсолютно готова к приёму крупного международного турнира. Здесь не будет возникать никаких проблем с организацией. Я могу судить об этом по деталям. Мы планируем провести здесь Чемпионат Европы и мира. Также к этому событию будет приурочен Международный конгресс. — выразил уверенность Паоло Балаффио.

В рамках очередного визита Пауло Болаффио также провёл аттестацию, принял экзамены у более, чем 300 спортсменов со всей страны и торжественно вручил пояса согласно присвоенным данам карате. Отметим, что экзамен на черный пояс включал тесты на знание базовой техники кихон, ката, а также поединки кумитэ.

Отметим, что такое стремительное развитие данного вида боевого искусства в нашем городе не случайно. Международный гуманитарный университет уже несколько лет выступает партнёром многих мероприятий Федерации макотокай карате Украины. Ранее на базе спорткомплекса на 8-й станции Фонтана прошёл отборочный чемпионат в сборную Украины по макотокай карате и Всеукраинские соревнования по этому виду боевого искусства.

А проведение Чемпионата Европы и мира по этому виду боевого искусства станет новым этапом развития карате не только в нашем городе, но и во всей стране.