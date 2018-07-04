Становитесь уникальными специалистами вместе с Киевским институтом интеллектуальной собственности и права

В торжественной обстановке свои дипломы получили выпускники-бакалавры и младшие специалисты Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия». Для них этот момент чрезвычайно торжественный и волнующий. Полученный диплом, как путевка в другой мир, где приобретенные в университете знания представляют их как высококвалифицированных профессионалов своего дела, в руках которых судьба страны, ведь именно они выступают гарантом формирования политико-правовой среды нашего государства.
Много теплых слов и пожеланий выпускникам вуза было высказано уважаемыми гостями торжественной церемонии вручения дипломов. С приветственной речью ко всем собравшимся обратился президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Васильевич Кивалов. Он поздравил всех присутствующих с этим событием и пожелал выпускникам творческого вдохновения, успехов во всех начинаниях, осуществления жизненных планов. А также добавил, что государство сегодня очень нуждается в хороших юристах, которые будут настоящими профессионалами своего дела и станут частью позитивных изменений в правовой системе нашей страны и обществе:
С приветственным словом к новоиспечённым выпускникам также обратился и директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия» Василий Иванович Фелик, он заверил, что успешные выпускники университета являются лучшим показателем плодотворной работы всех научно-педагогических работников.
Торжественная церемония началась вручением дипломов с отличием лучшим студентам университета, которые достигли больших успехов в учёбе, творчестве и общественной деятельности.
Праздничную атмосферу мероприятия поддерживала концертная программа, в частности, открытие церемонии ознаменовал гимн Украины, выполненный известной певицей, лауреатом многих выдающихся премий и международных конкурсов, победительницей телепроекта «Шанс» Натальей Валевской. Для всех гостей праздника талантливая певица и выпускница Киевского института интеллектуальной собственности и права исполнила песни «Рушник» и «Палала».
Свои дипломы получили и выпускники колледжа Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия» Теперь для них открыты двери университета для дальнейшего обучения и проведения научных исследований.
Стоит отметить, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» реализовывается уникальный проект академической мобильности. Структурных подразделения университета расположены по всей Украине – в Киеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Кривом Роге и Черкассах. Проучившись год или несколько лет в Одессе, студенты по желанию могут перевестись учиться в филиал вуза в другом городе, или же наоборот – студенты со всей Украины приезжают на обучение в Одессу. Также можно закончить бакалаврат в одном городе, а на магистратуру поступить в другой. Данная программа создана специально для тех студентов, которые хотят расширять рамки своего образования и за годы учёбы в вузе имеют желание поучиться в разных городах Украины. В отношении магистратуры следует особо отметить, что Киевский институт интеллектуальной собственности и права является единственным вузом, который осуществляет подготовку магистров в сфере защиты права интеллектуальной собственности.