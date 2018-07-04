Становитесь уникальными специалистами вместе с Киевским институтом интеллектуальной собственности и права

В торжественной обстановке свои дипломы получили выпускники-бакалавры и младшие специалисты Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия». Для них этот момент чрезвычайно торжественный и волнующий. Полученный диплом, как путевка в другой мир, где приобретенные в университете знания представляют их как высококвалифицированных профессионалов своего дела, в руках которых судьба страны, ведь именно они выступают гарантом формирования политико-правовой среды нашего государства.

Много теплых слов и пожеланий выпускникам вуза было высказано уважаемыми гостями торжественной церемонии вручения дипломов. С приветственной речью ко всем собравшимся обратился президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Васильевич Кивалов. Он поздравил всех присутствующих с этим событием и пожелал выпускникам творческого вдохновения, успехов во всех начинаниях, осуществления жизненных планов. А также добавил, что государство сегодня очень нуждается в хороших юристах, которые будут настоящими профессионалами своего дела и станут частью позитивных изменений в правовой системе нашей страны и обществе:

С сегодняшнего дня Вас можно смело называть высококвалифицированными специалистами и настоящими профессионалами своего дела, ведь сегодня Вы получили подтверждение Вашей высокой квалификации – диплом юриста лучшего юридического университета страны! Теперь у Вас есть всё, что нужно для успешного профессионального будущего – престижный диплом и все необходимые знания для работы по выбранной специальности. Будьте активными, смело смотрите в будущее и главное, никогда не переставайте учиться, ведь общественные отношения и законодательство постоянно находится в процессе трансформации, а поэтому хороший юрист должен учиться на протяжении всей своей жизни. Я знаю, что многие из Вас продолжат обучение в стенах нашего университета, на бакалавриате, в магистратуре, удачи Вам в этом направлении и новых свершений!

— пожелал Сергей Кивалов.

С приветственным словом к новоиспечённым выпускникам также обратился и директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия» Василий Иванович Фелик, он заверил, что успешные выпускники университета являются лучшим показателем плодотворной работы всех научно-педагогических работников.

За плечами у Вас – годы усердной учёбы и я уверен, что знания, полученные в нашем университете, обязательно сослужат Вам хорошую службу в работе и в жизни. Сейчас перед Вами большие перспективы, и какой бы выбор вы не сделали – будь-то продолжать учебу или уже идти работать по специальности или и то, и другое одновременно, а у Вас есть и такая возможность, я желаю Вам держаться выбранного Вами пути, следовать по нему твердо и уверенно, и тогда Вы непременно добьётесь успеха и сможете достичь всех поставленных перед собой целей.

— уверен Василий Фелик.

Торжественная церемония началась вручением дипломов с отличием лучшим студентам университета, которые достигли больших успехов в учёбе, творчестве и общественной деятельности.

Кажется, ещё только вчера я поступила сюда и пришла на самую первую пару первого курса. И вот я уже выпускница, и у меня в руках диплом бакалавра с отличием! Даже не вериться, что время так быстро пробежало! Годы учёбы прошли на одном дыхании, было очень интересно, процесс обучения настолько разноплановый. Казалось бы, мы учили сложные дисциплины, но благодаря мастерству преподавателей всё было очень просто для понимания. А поэтому у меня нет даже ни малейшего сомнения – я буду точно поступать в магистратуру и уверена, что благодаря тому багажу знаний, который я получила при обучении на бакалавриате, я смогу без особых трудностей сдать вступительные экзамены в магистратуру.

— выразила уверенность выпускница Анастасия.

Праздничную атмосферу мероприятия поддерживала концертная программа, в частности, открытие церемонии ознаменовал гимн Украины, выполненный известной певицей, лауреатом многих выдающихся премий и международных конкурсов, победительницей телепроекта «Шанс» Натальей Валевской. Для всех гостей праздника талантливая певица и выпускница Киевского института интеллектуальной собственности и права исполнила песни «Рушник» и «Палала».

Свои дипломы получили и выпускники колледжа Киевского института интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия» Теперь для них открыты двери университета для дальнейшего обучения и проведения научных исследований.

За эти три года колледж стал для меня по-настоящему родным домом, я здесь нашла настоящих друзей, очень приятная атмосфера, очень хорошие преподаватели – в меру строгие, чтобы мы хорошо учились и не расслаблялись, но вместе с тем очень добрые, всегда относились к нам с пониманием и шли на уступки. Очень хорошие, очень дружные ребята-однокурсники и я очень рада, что не расстаюсь с ними, а мы все вместе продолжим обучение в университете

— рассказала выпускница колледжа Киевского института интеллектуальной собственности и права НУ «ОЮА» Елена.

Стоит отметить, что в Национальном университете «Одесская юридическая академия» реализовывается уникальный проект академической мобильности. Структурных подразделения университета расположены по всей Украине – в Киеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Кривом Роге и Черкассах. Проучившись год или несколько лет в Одессе, студенты по желанию могут перевестись учиться в филиал вуза в другом городе, или же наоборот – студенты со всей Украины приезжают на обучение в Одессу. Также можно закончить бакалаврат в одном городе, а на магистратуру поступить в другой. Данная программа создана специально для тех студентов, которые хотят расширять рамки своего образования и за годы учёбы в вузе имеют желание поучиться в разных городах Украины. В отношении магистратуры следует особо отметить, что Киевский институт интеллектуальной собственности и права является единственным вузом, который осуществляет подготовку магистров в сфере защиты права интеллектуальной собственности.