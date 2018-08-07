Лучшие абитуриенты выбирают Одесскую Юракадемию

Основной этап вступительной кампании-2018 уже пройден, а поэтому сейчас самое время подводить её итоги. По результатам подсчёта количества заявлений, поданных через личные электронные кабинеты абитуриентов, был составлен рейтинг самых популярных среди абитуриентов университетов нашей страны, в который уже традиционно вошёл Национальный университет «Одесская юридическая академия».

Данный университет уже не первый год сохраняет лидирующие позиции по количеству желающих получить высшее образование в его стенах, на что есть целый ряд весомых причин, о которых мы писали ранее. Однако, оценивая рейтинг того или иного учреждения высшего образования, важен не только количественные, но и качественные показатели.

В нынешнем году по всей стране выпускники школ показали очень низкие результаты внешнего независимого оценивания, а каждый 7-й абитуриент провалил ВНО. Разумеется, что это не могло не повлиять на качественный показатель абитуриентов вступительной кампании-2018. В ситуации общего крайне низкого уровня результатов ВНО во многие университеты поступили абитуриенты с минимальными конкурсными баллами. И если ещё 5-10 лет назад абитуриенты буквально сражались за поступление в заветный университет, а количество человек на одно место било все рекорды, то сейчас всё с точностью до наоборот: теперь уже университеты сражаются за абитуриентов, а на многих специальностях конкурсы сменились тотальными недоборами.

В нынешнем году всего лишь 222 украинских абитуриента получили максимальный балл на ВНО, из них 12 человек получили 200 баллов сразу по двум предметам. Нам удалось пообщаться с одной из таких абитуриенток – Лидия Ровенко набрала максимально возможный конкурсный балл – 200 баллов. Девушка с золотой медалью окончила одесскую гимназию № 2 и теперь будет учиться на факультете гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юридической академии. С таким конкурсным баллом Лидия имела возможность поступить в абсолютно любое учреждение высшего образования нашей страны, однако выбрала именно Национальный университет «Одесская юридическая академия».

Ещё во время обучения в гимназии я была наслышана об Академии, о том, что здесь хорошая материальная база и очень интересно учиться. К тому же, это специализированное юридическое учебное заведение и многие предметы здесь изучаются углублённо, в частности, я знаю, что на факультете гражданской и хозяйственной юстиции, где я буду учиться, изучают такие важные на сегодняшний день предметы, как «IT-право» и «Электронное судопроизводство», занимаются в специализированном IT-центре – учёба в Юракадемии обещает быть очень интересной. А поэтому я так для себя решила – если уже получать юридическое образование – то только в самом лучшем юридическом университете нашей страны»,

- поделилась Лидия Ровенко.

Разумеется, что за высокими конкурсными баллами стоят многие месяцы подготовки к ВНО и годы отличной учёбы в школе.

Поступление в университет – это очень ответственный шаг, ведь именно в этот момент происходит выбор не только места обучения, но и своей будущей профессии. Ну а для того, чтобы такой выбор был, и чтобы можно было поступить именно в тот университет, который нравится, конечно необходимо иметь высокий конкурсный балл. Я очень старательно готовилась к ВНО, параллельно стараясь получать максимально высокие оценки по школьным предметам, и если золотая медаль в гимназии была вполне ожидаемой, то конкурсный балл в 200 баллов даже для меня стал неожиданностью. Я конечно была уверена в том, что хорошо сдам ВНО, но такой результат всё же приятно удивил. В любом случае я рада, что моё старание принесло мне такие хорошие результаты и я советую всем ребятам, которые будут поступать в следующем году, очень тщательно готовиться к ВНО, чтобы быть уверенными в своих знаниях и иметь возможность получить максимальные баллы,

- советует Лидия Ровенко.

Напомним, что по состоянию на утро 27 июля в НУ «ОЮА» было подано более 7 тысяч заявлений. А если взять во внимание статистику, то набор на первый курс составил на 20% больше, чем в прошлом году, и это очень хорошая тенденция, свидетельствующая о стремительном развитии вуза.

Кроме того, ранее по рейтингу Министерства образования и науки Украины НУ «ОЮА» возглавил ТОП-6 вузов по количеству зарегистрировавшихся на ВНО в магистратуру.

Как видим, самые лучшие абитуриенты выбирают своим местом учёбы именно Национальный университет «Одесская юридическая академия», а всё потому что учиться здесь – интересно, престижно и перспективно, а по окончании выпускники получают не только диплом о высшем образовании, но и востребованную на рынке труда профессию и все необходимые для работы по ней знания. В который раз безотказно срабатывает старое как мир правило: успех идёт к успеху.