Таланты поют об Одессе: прошел второй отборочный этап вокального конкурса

В калейдоскоп культурных событий летней Одессы добавился еще один яркий и колоритный фрагмент: состоялся второй этап конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя».

Мероприятие проводится в два тура, первый из которых состоялся в мае этого года. По окончании второго тура будут определены финалисты, которые примут участие в гала-концерте в Городском саду 2-го сентября, в чреде праздничных мероприятий, посвященных Дню города.

По традиции, в вокальном первенстве могли принять участие абсолютно все желающие, вне зависимости от возраста и профессиональной подготовки, единственным условием было исполнение одного вокального номера, тематически связанного с нашим городом. С первого дня своего существования конкурс не является коммерческим, и регистрация, и техническая поддержка совершенно бесплатны.

Организация и проведение такого песенного фестиваля стало возможным благодаря инициативе и всесторонней поддержке пародного депутата Украины, почетного гражданина Одессы и обрасти Сергея Кивалова, чье меценатство вот уже много лет дает дорогу в жизнь талантливым поэтам, музыкантам, спортсменам, приумножающим славу нашего города.

В этот день на сцену Актового зала Национального университета вышли участники, среди которых были и авторы-исполнители, и вокалисты, представившие как всем хорошо известные и полюбившиеся песни об Одессе, так и новый современный репертуар. Солисты, дуэты и трио, вокальные коллективы воспевали свой родной город со сцены концертного зала Одесской Юракадемии, признаваясь в искренней любви и «тенистым платанам», и «самому синему в мире» Черному морю, и залитым золотом уютным улицам с такими теплыми и милыми сердцу каждого одессита названиями...

Оценивало мастерство вокалистов авторитетное жюри, остающееся постоянным в течение 7 лет. Традиционно в него вошли: народная артистка Украины, солистка Одесского национального театра оперы и балета Валентина Борисовна Васильева; Заслуженный артист Украины, солист Одесского национального театра оперы и балета Павел Васильевич Ермоленко; Заслуженная артистка Украины Елена Альбертовна Юрчук.

Сам состав жюри, как видим, может быть отдельным предметом гордости как организаторов, так и участников фестиваля, ибо быть прослушанными и оцененными высочайшими профессионалами академической Сцены, Народными и Заслуженными артистами Украины – и лестно, и почетно.

Мы стараемся быть объективными, поэтому, наверное, и остаемся неизменным составом в течение многих лет. — выражает общее мнение членов жюри Павел Васильевич Ярмоленко, любимый одесситами баритон оперной сцены.

О конкурсе своими впечатлениями делится народная артистка Украины, солистка Одесского национального театра оперы и балета Валентина Борисовна Васильева:

Конкурс называется «Пою о тебе я, Одесса моя». Как вы знаете, в день города проводится финал, и вот там наши конкурсанты получают самую большую аудиторию. И лучшие, самые яркие, конечно, запоминаются зрителям, «была хорошая песня!» — эти слова мне не раз доводилось слышать. Лучшее, я уверена, потом останется в веках. Конкурс ведь интересен еще и тем, что многие участники сами сочиняют и слова, и музыку, и придумывают себе мизансцены. И для участников нет ограничений в возрасте, у нас представлены конкурсанты от 5 до 70 лет. Люди, к примеру, выходят на пенсию и начинают писать и стихи, и музыку, раньше этим просто не было времени заниматься, все работали. Открывается прекрасная возможность заявить о своем таланте! И потом, сейчас такое время, что одаренным людям трудно себя представлять, большинство конкурсов проводятся на коммерческой основе, а здесь как раз участие совершенно бесплатное. Более того, если исполнитель демонстрирует хороший уровень - он сам получает вознаграждение. А критерий для оценки всего лишь один – есть хорошее исполнение или песня, а есть плохое. Трогает тебя за сердце, человек это с душой сделал или нет. Сцена - это зеркало, где ты видишь все и вся. — открывает самый большой сценический секрет Валентина Борисовна.

Конкурсный день отсчитывали сменяющие друг друга великолепные мелодии, со сцены сходили и поднимались выступающие вокалисты. Кто-то брал лиричностью своей поэзии, кто-то артистизмом, кого-то хотелось слушать еще, так чисто и проникновенно звучало волшебное пение, кто-то умилял абсолютной и неподдельной искренностью. Очень дружелюбная атмосфера конкурса, похоже, начисто лишила волнения участников, о чем тут же и поведал один из самых юных артистов, Роман Остапович, 8,5 лет отроду. «Скоро будет 9», - уточнил сам Роман с очень серьезным видом. Ясноглазый и очень хорошенький, но еще совершенно не умеющий пользоваться своим сокрушительным обаянием, Рома признался, что совсем не боится сцены.

Это не первый конкурс, я выступаю с пяти лет», - скромно уточнил молодой человек, - и совсем не волнуюсь, ну только чуть-чуть.

Как и положено опытному артисту, песню «Обыкновенный одессит» для прослушивания Роман выбрал сам, «мама помогала вот совсем чуть-чуть», - уверил исполнитель, и очень захотелось пожелать ему успеха и в этом, и других самых важных и самых именитых музыкальных событиях.

Несмотря на юный возраст значительного количества участников, многие из них имеют за плечами серьезную конкурсную практику. Любовь Бурка, девушка старательно и звонко распевавшаяся в холле перед началом, рассказала, что пришла сюда, уже имея навык участия в международных музыкальных мероприятиях в составе юношеского хора при консерватории, куда девушка прилежно ходит учиться пению.

Сюда я пришла со своим сольным выступлением и для меня очень важен этот опыт, в первую очередь.

— поделилась Любовь.

Также среди конкурсантов можно было встретить номинантов других замечательных и широко известных проектов: всеукраинского шоу «Голос – Дети» и недавно завершившегося вокального фестиваля-конкурса «Песни у моря». Последний также состоялся по инициативе Сергея Кивалова, где 10 – летняя Мария Скальская, выступившая и сегодня, стала призером зрительских симпатий. Как опытный конкурсант, Мария выступает с 4 лет, говорит о своих успехах очень спокойно, и даже о занимаемых обычно первых и вторых местах сообщает совершенно без хвастовства. «Правда, иногда бывает и третье», — бесхитростно уточняет юная артистка.

Конкурс зажег немало звезд и звездочек среди одесских исполнителей», он имеет свою историю и свои прекрасные страницы, позволяя открывать новые таланты - вокальные, поэтические, композиторские. Его особенность в том, что он дает возможность всем талантливым людям показать и проявить себя вне каких-либо возрастных, социальных и профессиональных ограничений. — рассказывает директор Центра культуры Одесской юракадемии Ольга Слуцкая.

Своими впечатлениями делится Ангелина Бевзюк, яркая участница с запоминающимся вокалом, накануне победившая в конкурсе «Песни у моря» и очаровавшая слушателей проникновенным исполнением песни «Рыжий город»:

Я очень вдохновлена и очень рада участвовать в таких замечательных конкурсах, где есть возможность показать, что ты умеешь. Сергей Васильевич – великий человек, потому что он дает возможность развиваться, выразить и раскрыть талант!

Собственно, для этого, и был задуман конкурс – развивать и раскрывать таланты, на которые щедра наша теплая одесская земля. И с этой задачей он справляется блестяще: простая процедура регистрации, абсолютно бесплатное участие, возможность выступить на хорошей сцене с профессиональным звуком и получить объективную оценку компетентного жюри, - это и есть та неоценимая помощь и поддержка, так необходимая таланту, особенно, если он делает первые и еще не совсем уверенные шаги. Собственно, так, всячески помогая и содействуя, и зажигают «звезды»…

Итак, второй этап конкурса «Пою о тебе я Одесса моя» - 2018 завершен. Впереди – подведение итогов и финал, где выступят лучшие вокалисты по итогам двух отборочных туров. И кто знает, вдруг на нашей знаменитой ротонде в Горсаду, в День рождения Одессы, вдруг зазвучит тот самый особенный голос, который снова прославит наш благословенный город далеко за его пределами, как это уже с нами было.