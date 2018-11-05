 Кто в ответе за обеспечение жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки?

Всевозможные графики и исследования демонстрируют, что по продолжительности жизни Украина находится на 122 месте в мире, соревнуясь с Ираком, Гватемалой и Казахстаном. Истощение демографического потенциала продолжается в стране не первый год. Ежедневно украинцев становится меньше на 425 человек. Согласно данным Госстата, природного прироста населения в Украине не наблюдается уже много лет - ежемесячно в стране умирает в 2 раза больше людей, чем рождается.

Но как же в Украине относятся к самым маленьким гражданам? Сегодня практически позабыт избитый некогда до банальности лозунг «Дети – наше будущее». А между тем, это действительно так: дети – демографический потенциал нации, это будущие специалисты и научные работники, но самое, пожалуй, важное их предназначение – стать родителями, то есть продолжателями рода. А на мальчиках, кроме того, лежит еще одна функция – защищать свою Родину в тяжелые времена.

Как известно, случается, что в силу различных обстоятельств детки разного возраста остаются без родительской опеки. У кого-то родители погибли, у кого-то – лишены родительских прав, от кого-то отказались в первые же часы их абсолютно беззащитной жизни, а чьи-то родители находятся в местах лишения свободы, хотя родительские права за ними сохранены.

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки – это люди, у которых проблем, пожалуй, куда больше, чем у большинства из нас: неопределенный социальный статус, сложная адаптация в социуме, в котором подростки живут с родителями, затем – трудоустройство. И, наконец, самый актуальный вопрос – жилищный. После окончания учебного заведения – когда выпускники уже совершеннолетние и покидают пределы дома-интерната, либо дома семейного типа – куда идти дальше?

На улицу? Это прямой путь к маргинализации и вероятные проблемы с законом. Аренда жилья? Молодой специалист не зарабатывает столько, чтобы хватало на оплату съемной квартиры или комнаты. Можно арендовать одну жилплощадь, к примеру, на троих – но эта мера временная. Самый правильный вариант, который и должно гарантировать совершеннолетнему сироте государство – это обеспечение его собственным жильем. Социальным, без излишеств – но главное, своим. Вот тут-то и возникают вопросы.

Следует сказать, что на бумаге права детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки действительно перечислены весьма емко. Например, Законом Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», предусмотрено внеочередное обеспечение достигших совершеннолетия детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа благоустроенным социальным жильем в течение месяца по месту их происхождения и в случае отсутствия у них права наследования какого-нибудь жилья. А на деле? Статистика неутешительна: за годы независимости в Украине выросло количество детей, чьи права на жилье невозможно реализовать, как предусмотрено законодательством, за счет местных бюджетов, и потому для этого нужны государственные целевые субвенции.

Только в Одесской области очередь на получение такого жилья, состоящая из сирот и детей, лишенных родительской опеки, составляет 1,5 тысячи человек!

Итак, ситуация по обеспечению жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа остается критической, поскольку проблема не решалась комплексно десятилетиями. Обеспечение детей-сирот жильем является одной из важнейших задач государства. Но чаще всего в силу разных обстоятельств такие дети вынуждены скитаться по съемным углам, влезать в кредиты, чтобы приобрести жилье. Получается, что государство не выполняет свои прямые обязанности. Поэтому данным вопросом необходимо заниматься постоянно, надо сделать так, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Разумеется, на фоне грандиозного строительства многоэтажных жилых комплексов во всех районах города эту очередь ликвидировать можно было бы за год-два. Но инвесторы драгоценные квадратные метры на социальные нужды не жертвуют, а государство, похоже, устранилось от влияния на крупный бизнес.

В целом ситуация в регионе по уровню обеспечения бесплатным жильем сирот неплохая, говорят в обладминистрации, в сравнении с другими областями страны.

За один за два года довольно сложно преодолеть эту очередь. Но есть среди них и по Одесской области достаточно положительная динамика - только за прошлый год в Одесской области было приобретено жилье для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, было приобретено 192 квартиры - мы по этому показателю являемся абсолютными лидерами в Украине, - говорит Сергей Колебошин, вице-губернатор Одесской области

В этом году цифра будет сопоставимой с прошлогодней. Но этого все равно недостаточно – убежден народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Ситуация по обеспечению жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, остается критической, поскольку проблема не решалась комплексно десятилетиями. Таких детей жильем должны обеспечивать местные органы власти, но, как правило, в местных бюджетах средства на это не предусматривают. Несмотря на то, что в отдельных регионах существуют областные программы обеспечения жильем детей-сирот, однако они только частично решают данную проблему. За последние 20 лет в очереди накопилось более 26 тыс. выпускников интернатов. По предварительным подсчетам для того, чтобы обеспечить жильем всех, необходимо более 8 млрд. гривен. — объясняет в своём депутатском запросе Сергей Кивалов.

Большая часть денег на строительство или покупку социального жилья для выпускников интернатов поступает из государственной казны. Подключаются к финансированию и местные бюджеты. Но даже в этом случае очередь не удается ликвидировать уже многие годы. Портит картину и другая проблема. Часто жилье за сиротами закрепляют еще на этапе получения такого статуса. Но, как правило, оно не сохраняется до достижения совершеннолетия ребенка, - и в первую очередь это вина органов исполнительной власти и местного самоуправления – констатирует Сергей Кивалов. Он убежден: необходимо усилить контроль за выполнением законодательно установленного права на жилье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в том числе за формированием жилищного фонда социального назначения.

С целью усиления уровня социальной защиты и поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и руководствуясь статьей 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» прошу Вас принять меры по:

1) развитию сети социальных общежитий для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

2) разработке и утверждению общегосударственной программы строительства (приобретения) социального жилья для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

3) разработке и внесению изменений в соответствующие нормативно-правовые акты, направленные на урегулирование вопросов передачи жилья в собственность территориальной общины, детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки после достижения ими совершеннолетия и по их желанию. — говорит Сергей Кивалов.

Тем временем существуют эффективные образовательные программы, которые реализовывает народный депутат. В Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Юридическом колледже обучается более 200 детей-сирот. С момента основания вуза действует программа их социальной адаптации. Ежемесячно они получают дополнительную стипендию не из госбюджета, а лично от президента университета. Кроме того, студенты обеспечиваются бесплатными местами в общежитиях, талонами на питание, книгами и всем необходимым. Также в профтехучилищах Юракадемии учится около 60 процентов детей с ограниченными возможностями и детей-сирот. Ранее народный депутат потребовал направить деньги госбюджета на их поддержание. Это именно те средства, которые нардепы решили направить на повышение собственных зарплат.