Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов купил в Монако огромную пятиуровневую роскошную квартиру в самом престижном новом жилом проекте княжества за 554 миллиона долларов, что делает сделку одной из крупнейших в истории продаж отдельного жилья.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

21-комнатный объект на набережной, приобретенный холдинговой компанией бизнесмена, расположен в районе Маретерра. Новый квартал, возведенный на намывной территории, был открыт князем Альбером II в 2024 году и уже привлек внимание сверхбогатых инвесторов со всего мира.

Квартира расположена во флагманском здании Le Renzo и занимает около 2500 квадратных метров, не считая балконов и террас с видом на Средиземное море. Также она имеет частный бассейн, джакузи и как минимум восемь паркомест.

Детали продажи, завершенной в 2024 году, содержатся в реестрах недвижимости княжества, а также в массиве электронных писем и предварительных документов на право собственности.

Холдинговая компания Ахметова System Capital Management, или SCM, подтвердила, что осуществила приобретение в этом проекте, но отказалась предоставлять подробности о самом объекте или его цене.

"Международный инвестиционный портфель SCM уже более десяти лет включает отдельный портфель премиальной недвижимости, о чем неоднократно публично сообщалось, - говорится в заявлении компании, - Среди его активов есть и проект Le Renzo, в который мы инвестировали на первичном рынке в 2021 году".

Указанная цена сделала бы эту сделку крупнейшей известной продажей жилья в истории, опередив недавнюю продажу особняка застройщика Ника Кэнди в Челси более чем за 350 миллионов долларов или продажу пентхауса в Нью-Йорке менеджеру хедж-фонда Кену Гриффину примерно за 240 миллионов долларов.

Справка. Монако, расположенное на скалистом побережье между Францией и Италией, давно остается самым дорогим рынком недвижимости в мире из-за своей небольшой площади и статуса налоговой гавани.

Проект Маретерра строили более десятилетия. Он включает 114 роскошных вилл, таунхаусов и квартир, расположенных вокруг садов, гавани и общественной набережной.





