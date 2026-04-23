Учора, 20:00

Смілянський розповів, як на його шлюб вплинула 10-річна розлука із дружиною, яка живе у США G

Гендиректор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський одружений, але вже 10 років живе в Києві сам – без дружини і двох синів. Про те, як розлука позначилася на сімейних стосунках, Смілянський розповів в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання "ГОРДОН" Олесі Бацман.

"Це найважча історія", – зізнався він.

За словами Смілянського, у розлуці є і плюс – те, що його дружина й діти перебувають за кордоном, дає йому змогу не думати про їхню безпеку після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну.

Смілянський зізнався, що до 2022 року він намагався літати у США до дружини й дітей приблизно раз на місяць.

"Я міг на вихідних до Нью-Йорка злітати, просто їх побачити й повернутися. Іноді діти приїжджали в якісь табори в Європі, в Україну приїжджали. Тому вони зі мною були тут. Було важко й зараз важко", – розповів він.

Глава "Укрпошти" зізнався, що його дружина – непублічна людина і не знає подробиць його поїздок у відділення "Укрпошти" у прифронтових районах.

"Вона вважає, що я трохи повернутий і що можна не їздити. Не так багато керівників ви бачите на прифронтових територіях", – додав він.

Контекст

Смілянський народився 1975 року в Білгород-Дністровському Одеської області. Він очолює "Укрпошту" майже 10 років. Одружений із громадянкою США Наталі Мишкіною. Подружжя виховує двох синів – Максима й Олександра. Сім'я Смілянського живе у США.

На сайті мережі Linkedin у профілі Мишкіної вказано, що вона працює в Adobe.


