В Одессе правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, занималась вымогательством денег у граждан и угрожала им насилием и принудительной отправкой на фронт. В состав группировки входили, в частности, представители территориального центра комплектования.

Как сообщает Служба безопасности Украины на своей официальной странице в Telegram 21 апреля, в результате совместной операции сотрудников Главного управления внутренней безопасности СБУ и Национальной полиции, при поддержке командования Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск, в Одессе была нейтрализована преступная группа, действовавшая при участии должностных лиц местного ТЦК и СП.

По материалам следствия, участники группировки систематически требовали деньги у жителей города. В случае отказа они прибегали к физическому насилию и угрозам, в частности шантажировали потерпевших возможностью их ускоренного направления на передовую в составе штурмовых подразделений. Как установили правоохранители, "выбивание" средств происходило непосредственно в служебном транспорте ТЦК — микроавтобусе, куда граждан силой затягивали и удерживали.

И все же 21 апреля оперативники СБУ вместе со спецподразделением задержали всех фигурантов во время очередного преступного эпизода — когда они удерживали и требовали деньги у еще одного жителя города.

Стоит отметить, что во время задержания подозреваемые пытались сопротивляться и убежать.

"Во время задержания фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям. Спецназовцы СБУ задействовали оружие, стреляя по колесам авто, на котором пытались скрыться участники группировки. Ни один человек огневых ранений не получил", — пояснили в СБУ.

Следствие также установило, что к схеме был привлечен еще один человек, который проходил службу в ТЦК. По версии правоохранителей, именно он подыскивал потенциальных жертв, собирал информацию об их финансовом состоянии и маршрутах передвижения, после чего передавал эти данные другим участникам группы.

В дальнейшем фигуранты отслеживали избранных граждан и нападали на них как в общественных местах, так и просто на дорогах. Для этого использовали два служебных микроавтобуса: один применяли для удержания потерпевших, другой — для контроля ситуации вокруг и прикрытия.

Сейчас всем задержанным готовят сообщение о подозрении по статье о вымогательстве, совершенное организованной группой в условиях военного положения. Речь идет о ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вопрос о мере пресечения для фигурантов решается.

Напомним, что 21 апреля в Одессе сотрудники СБУ задержали военных одного из районных территориальных центров комплектования. Более того, во время этого события в городе прозвучали выстрелы.

Впоследствии, в Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на этот инцидент, и отметили, что их руководство полностью взаимодействует со следователями и способствует установлению всех обстоятельств задержания. Кроме того, в учреждении подчеркнули, что заинтересованы в максимально открытом и объективном расследовании.

Также Фокус писал, что после того, как работники СБУ задержали военнослужащих группы оповещения, в Одесской области были отстранены от исполнения обязанностей глава Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересыпского районного ТЦК.

