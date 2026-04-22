Правительство пообещало перезапустить систему поддержки семей с детьми и увеличить выплаты, но реформа дала сбой. Почему новые "детские деньги" обернулись очередями, техническими проблемами и задержками выплат?

Осенью 2025 года, впервые за более чем десятилетие, правительство пересмотрело систему выплат при рождении ребенка. В частности - увеличило стартовую выплату и ввело новые ежемесячные выплаты: на уход за ребенком до года и программу "еЯсла".

Система заработала с трудностями. Родители жаловались на проблемы при подаче заявления на ежемесячные выплаты. Кроме того, получать помощь можно было только на специальный счет, открытый в Ощадбанке, а выплаты задерживались.

Подавать заявления на выплаты можно было только через Пенсионный фонд (ПФ), что создавало очереди в отделениях и перегружало систему. К тому же фонд начал администрировать другие соцвыплаты, что увеличило нагрузку на работников.

Почему возникли эти проблемы и удалось ли их решить?

Как реформировали детские выплаты

В 2014 году размер помощи при рождении ребенка в Украине установили на уровне 41,2 тыс. грн: 10,3 тыс. грн выплачивались сразу, остальные - в течение трех лет по 860 грн ежемесячно. Инфляция быстро нивелировала размер этих выплат.

Осенью 2025 года Верховная Рада перезапустила модель государственной поддержки семей с детьми. С 1 января 2026 года размер единовременной выплаты повысили до 50 тыс. грн. Оформить выплату можно в роддоме через " Дію", в ЦПАУ или ПФ.

Правительство также ввело выплаты на детей в возрасте до одного до года: 7 тыс. грн (10, 5 тыс. грн на ребенка с инвалидностью) ежемесячно. Получать их можно после отпуска по беременности и родам. Отпуск длится 126 дней: 70 дней - до рождения младенца, 56 - после. В это время мама получает "декретные выплаты".

Если один из родителей вышел на работу после того, как ребенку исполнился год, в рамках программы "еЯсла" можно получать компенсацию за детсад: 8 тыс. грн ежемесячно или 12 тыс. грн для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Как и раньше, при рождении ребенка родители могут получить " пакет малыша" или денежную компенсацию. Ее размер составляет не менее трех прожиточных минимумов для детей в возрасте до шести лет (сейчас это 8 451 грн). Авторы новой модели поддержки семей с детьми объясняют, что главная цель изменений - повысить рождаемость и одновременно помочь родителям совмещать воспитание ребенка с работой.

В конце 2025 года правительство приняло постановление, которое определило механику упомянутых выплат. В частности, их будут назначать только по заявлению, которое можно подать или офлайн в органы Пенсионного фонда, или онлайн через электронные сервисы "при наличии технической возможности". Деньги поступают на специальный счет "Дія.Картка" в уполномоченном банке, открыть который должен заявитель.

Какие проблемы возникли

Пенсионный фонд начал принимать заявления на новые виды помощи с 1 января 2026 года. За полгода до этого фонду передали администрирование 40 видов государственных социальных пособий и льгот, поэтому нагрузка на ведомство существенно возросла.

"Закон приняли в ноябре, а постановление - в последний день года. На следующий день постановление еще даже не опубликовали. Отделения Пенсионного фонда только 10-12 января увидеть порядок, по которому все должно происходить, а мамы начали обращаться к ним 1 января", - пояснил народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук.

Как следствие, сразу после запуска выплат были задержки и сложности с подачей заявлений. Родители массово жаловались на технические проблемы при взаимодействии с ПФ. Много возмущений вызвало требование физического визита в Пенсионный фонд.

В ПФ объясняют, что система получила значительную нагрузку. Только за первые три месяца 2026 года поступило 155 тыс. заявлений, из которых 111 тыс. - на пособие по уходу за ребенком до года и 6 тыс. - на "еЯсла", говорится в ответе фонда на запрос ЭП.

Из-за скопления людей фонд расширил график работы сервисных центров в крупных городах: их перевели на режим работы с 7:00 до 20:00. Услуги предоставляются в более чем 500 отделениях. Система работает по экстерриториальному принципу, то есть обратиться можно в любое отделение независимо от места регистрации.

В марте мама Юлия Касперович подробно описала свои попытки оформить выплаты: "Подала заявление лично 5 февраля. После более чем полдня стояния/сидения в очереди в переполненных коридорах без доступа воздуха я заболела ОРВИ. Следующим тяжело заболел малыш. Отныне Пенсионный фонд я тоже называю "филиалом ада". Тоже - потому что так его называют в "мамских" FB-группах".

На этот пост отреагировал министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. Он отметил, что Минсоцполитики расширило возможность подачи заявлений через ЦПАУ и работает с Министерством цифровой трансформации над запуском услуги в "Дії".

Спустя полтора месяца соответствующая опция в "Дії" не появилась, однако возможность подавать заявления в ЦПАУ частично разгрузила ПФ и сократила очереди.

Касперович в разговоре с ЭП рассказала, что проблемой стало требование подавать документы, которые есть в системе."Это абсурд, когда Пенсионный фонд требует больничные, которые я вижу в своем кабинете Пенсионного фонда. Другие девушки в тематических группах писали, что без этих больничных отказывали в подаче заявления", - рассказала она.

По ее словам, электронная запись была занята на несколько месяцев, что усиливало ажиотаж. Ситуацию усугубляла путаница с датами выплат. В отделениях родителям объясняли, что деньги будут начисляться с момента подачи заявления. Из-за этого родители, чьим детям вскоре исполнялся год, спешили.

Минсоцполитики сообщило ЭП, что в случае своевременного обращения выплаты начисляются с 1 января 2026 года и до момента, когда ребенку исполнится один год.

ЭП также опросила нескольких родителей, которые подавали заявления в ПФ на выплаты 7 тыс. грн. Их опыт отличался от упомянутого выше. Говорят, секрет в предварительной подготовке.

"Я прочитала все требования на сайте фонда и в его соцсетях. Записалась онлайн за месяц до визита. Попасть в фонд можно быстрее, но для этой выплаты следует выбрать четыре подряд слота по 15 минут. Я взяла с собой больничный (медицинское заключение временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами - ЭП)", - рассказала одна из мам, которая оформляла выплаты в Киеве.

Необходимость открытия спецсчета в Ощадбанке создало дополнительные барьеры. К сожалению, разработчики механизма на старте программы не предусмотрели возможность оформить выплаты через другие учреждения, например, через Приватбанк.

В пресс-службе Приватбанка отметили, что интерес к участию в программе есть. Там предположили, что государство начало пилотный проект, чтобы протестировать технологию, а дальше систему могут расширить. В банке уточнили, что запуск единого счета для всех детских выплат на базе "Дія.Картки" ожидается "в ближайшее время".

Грищук отметил, что только за неделю апреля он и его коллеги обработали и передали Минсоцполитики более 2 тыс. обращений относительно задержек выплат на ребенка до года. По его словам, часть семей уже начала получать средства после задержек, однако проблемы остаются. Среди самых распространенных - задержки выплат более чем на два месяца даже при наличии открытого спецсчета в Ощадбанке, неполные выплаты (за один месяц вместо нескольких), а также ситуации, когда банк не открывал счет, несмотря на переданные данные от Пенсионного фонда.

Кроме того, были случаи, когда у родителей родилась двойня, а выплаты пришли на одного ребенка. Депутат считает, что проблемы возникают не только при подаче заявлений, но и на этапе взаимодействия между Пенсионным фондом и банком-оператором выплат.

