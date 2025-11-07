Основное нововведение — увеличение единовременной выплаты при рождении ребенка до 50 000 гривен. Законопроект, который сегодня приняла Верховная Рада вступит в силу после подписания Президентом и начнет действовать с 1 января 2026 года.

На сегодняшний день помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен, из которых 10 320 грн выплачиваются сразу, а остальная сумма – ежемесячно в течение трёх лет. Новый закон предусматривает, что все 50 тысяч гривен родители получат единовременно.

Кроме того, документ вводит целый пакет дополнительных выплат и программ:

Беременные женщины без страхового стажа смогут получать 7 000 грн ежемесячно, начиная с 30-й недели беременности и до родов.

Уход за ребенком до 1 года – семье, где один из родителей или опекун остается дома, будет выплачиваться 7 000 грн ежемесячно.

«Пакет малыша» можно будет заказать уже с 36-й недели беременности, также сохранится возможность получить денежный эквивалент набора.

Программа «єЯсла» – родители, возвращающиеся на работу после достижения ребенком 1 года, смогут получить до 8 000 грн компенсации за детский сад.

«Пакет школьника» — введена одноразовая выплата в 5 000 грн каждому первокласснику на школьные принадлежности, независимо от дохода семьи.

Как отметили в Министерстве социальной политики, цель закона – поддержка семей на всех этапах рождения и воспитания ребенка, а также стимулирование рождаемости в Украине.





