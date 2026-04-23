Спорное вето Венгрии на кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины быстро подходит к концу после восстановления нефтепровода "Дружба".

Европейский союз официально запустил внутренний процесс по разблокированию кредита Украине в размере 90 миллиардов евро и 20-го пакета санкций против России, приблизив окончание противостояния между Будапештом и Киевом после нескольких месяцев интриг.

Так называемая письменная процедура началась в среду днем во время встречи послов в Брюсселе. У стран-членов есть 24 часа, чтобы зарегистрировать возражения.

Кипр, страна, председательствующая в Совете ЕС на ротационной основе, ожидает, что процедура будет завершена в четверг днем, когда может быть объявлено окончательное решение.

Венгрия или Словакия все еще могут помешать единогласному принятию, если захотят, но дипломаты считают это маловероятным.

Напротив, дипломаты ЕС, с которыми консультировался Euronews, считают, что сделка почти наверняка будет заключена после восстановления нефтепровода "Дружба", на который наложено вето.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инфраструктура советских времен, поврежденная в конце января российскими беспилотниками, восстановлена и может возобновить работу. Уже в среду прокачка возобновилась.

"ЕС попросил Украину отремонтировать нефтепровод "Дружба", который был разрушен Россией. Мы его отремонтировали. Мы надеемся, что ЕС также выполнит согласованные обязательства", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении.

Кредит в размере 90 миллиардов евро уже несколько месяцев блокируется уходящим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который обвинил Киев в нарушении поставок нефти по "политическим" причинам.

Орбан сделал спор с Зеленским по поводу "Дружбы" заметной темой в своей взрывной кампании по переизбранию. Тем не менее, премьер-министр с 16-летним стажем потерпел поражение от лидера оппозиции Петера Мадьяра. Последний пообещал восстановить верховенство закона, улучшить отношения с ЕС и разблокировать денежные средства Евросоюза, задержанные Брюсселем из-за нарушений закона.

Венгерский переход, первый за 16 лет, открыл путь к выходу из тупика.

Тем временем пакет санкций блокируется Венгрией и Словакией также из-за "Дружбы". Словакия заявила, что вето будет снято, как только нефть снова начнет поступать в страну.

Санкции включают полный запрет на морское обслуживание российских нефтяных танкеров, но эта мера была обусловлена достижением соглашения на уровне G7 после того, как Мальта и Греция, две прибрежные страны, выразили серьезную обеспокоенность.

Сделка на уровне G7 вряд ли состоится в ближайшее время, учитывая недавнее решение Белого дома продлить действие санкций в отношении российской нефти, что вызвало недовольство европейцев.

