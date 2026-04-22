Черлідинг та чир-спорт. Понад 200 учасників з усієї Одеської області взяли участь у Відкритому Чемпіонаті Одеської області

В Одесі пройшов Відкритий Чемпіонат Одеської області з черлідингу та чир-спорту за підтримки ООО ФСТ «СПАРТАК», який став по-справжньому яскравою подією для всього спортивного життя регіону. Змагання об’єднали 15 команд із 5 населених пунктів— понад 200 учасників, і що особливо надихає — до руху активно долучається все більше навчальних закладів. Були шкільні команди з Усатове, Нерубайського, Подільська, Ананьєва та Миколаївки, Овідіопольского району. Це свідчить про потужний розвиток черлідингу та чир-спорту, відкриваючи новий важливий етап у становленні цього виду спорту в Україні. Попри серйозну конкуренцію, турнір пройшов у неймовірно теплій, дружній атмосфері — з підтримкою, щирими емоціями та справжнім командним духом. Саме тут народжується майбутнє: групи підтримки, які вже сьогодні заявляють про себе, зможуть представляти свої навчальні заклади на різноманітних змаганнях, надихаючи інших і піднімаючи престиж своїх команд.

Особливою подією для нових колективів стала можливість на власні очі побачити виступи Чемпіонок світу — досвідчених, талановитих спортсменок, таких як Крістіна Піроженко, Анастасія Артюшкіна та багато інших переможниць престижних міжнародних змагань. Їхня майстерність, енергія та відданість спорту стали справжнім прикладом і мотивацією для молодого покоління.

Зі словами підтримки до спортсменів звернувся голова ООО ФСТ «СПАРТАК» Анатолій Бєлєв, подякувавши за відданість спорту, щоденну працю та незламну волю до перемоги.

Вже зовсім скоро відбудеться Чемпіонат України, де одеські команди матимуть шанс поборотися за найпрестижніші нагороди.

«Вкотре доводимо високий спортивний потенціал нашого регіону, навіть нові команди показують якісну техніку виконання складних елементів. Вражає рівень шкільної та студентської ліг. Напередодні Чемпіонату України ми показали повну готовність до національного турніру» – прокоментував президент Одеської обласної Федерації черлідингу та чир-спорту, Денис ГРАТІЙ.

За підсумками турніру перемогли:

ШКІЛЬНА ЛІГА: Команда «STAR ENERGY», ліцей №5 Подільської міської ради Подільського району, тренер – Тетяна ЗАДИРАН, у складі: Горбань Марія, Гарачкун Уляна, Чабан Єлизавета, Мурцита Єлизавета, Немова Юліанна, Чернявська Аліна, Паламарчук Злата, Щербата Карина, Мурцита Вікторія.

СТУДЕНТСЬКА ЛІГА: Команда «ЧАРІВНИЦІ», Міжнародний Університет, тренер – Дмитро КЛЮЧКА, у складі: Тесля Софія, Камінна Вікторія, Голуб Єлизавета, Шапіро Дар’я, Оліярник Анна, Величко Марія, Завальна Аліна, Савчук Влада.

АМАТОРСЬКА ЛІГА: Команда «DYNAMO STARS», спортивний клуб «ДИНАМО ДАЙВЕР», керівник – Наталія МАНДАЖИ, у складі: Узун Віолетта, Галаш Анастасія, Морозова Поліна, Юрова Юлія, Маслюк Емма, Кірова Поліна.

ПРОФЕСІЙНА ЛІГА: Команда: «АБРАКАДАБРА», спортивний клуб «QUEENS», керівник– Тіна ЦАРЬОВА, у складі: Разсковська Ірина, Бичкова Єва, Ніколаєва Анна, Бакалова Таїсія, Жовнір Софія, Демченко Віра, Соболева Валерія, Дєнєжна-Чернілевська Ярослава, Піроженко Крістіна.

Чемпіонат ще раз довів: черлідинг та чир-спорт на Одещині активно розвиваються, залучаючи все більше молоді та формуючи нове покоління сильних, яскравих і цілеспрямованих спортсменів.