Одеські спортсмени здобули низку перемог на Чемпіонаті України з французького боксу САВАТ

У місті Бровари відбувся Чемпіонат України з французького боксу САВАТ, який зібрав найсильніших спортсменів з різних регіонів країни. Протягом кількох днів на рингу точилися видовищні та напружені поєдинки у розділах АССО та КОМБА, де учасники демонстрували техніку, витримку, силу духу та справжній спортивний характер.

До складу збірної Одеської області увійшли представники Одеської обласної федерації К-1 та Всесвітньої бійцівської ліги AWFL. У турнірі взяли участь вихованці БК та клубу єдиноборств «Академія боксу» під керівництвом тренерів Вадима Нікітюка та Валентина Федорова, СК «STAFF» (тренер Саргіс Хачатрян), Теплодарської ДЮСШ №8, а також СК «DRAGON MUAY THAI» під керівництвом Миколи Євдокименка.

Одеські спортсмени вкотре підтвердили високий рівень підготовки та поповнили скарбничку команди численними нагородами. Дві золоті медалі та кубок «За волю до перемоги» виборов Віталій Войнов. Єгор Звягін здобув золото, завершивши свій поєдинок достроковою перемогою. По дві золоті нагороди вибороли Дмитро Ковалько, Аднан Аль-Альван, Максим Шабанов та Олександр Ляховецький. Олександр Поскочин і Софія Курносенко здобули золоту та срібну медалі, а Андрій Лисиця став бронзовим призером чемпіонату.

Окрему увагу організатори та учасники приділили роботі суддівського корпусу. До складу суддівської бригади увійшли випускники Міжнародної школи суддів AWFL Дар’я Пєрєва та Єгор Аврамов. Також свій перший крок у якості судді та рефері зробив Саргіс Хачатрян.

Спортсмени та тренери висловили подяку президенту Всеукраїнської федерації французького боксу САВАТ Геннадій Воловіков за високий рівень організації турніру, президенту Одеської обласної федерації САВАТ Андрій Маковецький, а також президенту та віцепрезиденту Одеської обласної федерації К-1 і AWFL Валентин Федоров та Тетяна Федорова — за підтримку команди та розвиток бойових мистецтв в Одеському регіоні.

Попереду у спортсменів — нові старти, нові виклики та нові перемоги.



