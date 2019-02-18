Одесситка Антонина Соболева сегодня принимает поздравления с 100-летним юбилеем

Юбилейные даты всегда заслуживают внимания, а юбиляр – лестных слов и добрых пожеланий. А если эта круглая дата из трех цифр, а юбилярше исполнилось ни много ни мало – 100 лет?!

Антонина Соболева – ровесница века: родилась в 1919 году, и в эти дни одесситка, жительница Приморского района принимает поздравления по случаю своего столетия.

Ветераны войны, воины-освободители и участники обороны Одессы всегда находятся в зоне особого внимания народного депутата Украины Сергея Кивалова. Антонина Антоновна расчувствовалась, когда к ней приехала целая делегация – поздравлять 100-летним с юбилеем. Сам Сергей Васильевич не смог, к сожалению, лично присутствовать, но по телефону выразил свое уважение и передал добрые пожелания:

Примите мои сердечные поздравления, дорогая Антонина Антоновна! Будьте здоровы еще многие годы, радуйте внуков и правнуков! Мы любим Вас и ценим! Я хочу пожелать мира вашему дому и благополучия вашим близким!

От лица парламентария именинницу поздравил председатель Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров. К большой дате – множество подарков. Антонине Антоновной вручили телевизор нового поколения и огромный букет алых роз.

Я очень тронута вниманием,– сказала Антонина Соболева. –Расчувствовалась, спасибо. Скоро придут родственники. А сейчас от народного депутата Сергея Кивалова подарки. И сам Сергей Васильевич, человек известный, лично позвонил, пожелал доброго здравия. Это очень приятно.

Получает поздравления и подарки Антонина Антоновна и ко Дню освобождения Одессы, Дню Победы. Ведь к этой Победе она имеет самое непосредственное отношение.

С первых дней войны ее, выпускницу Одесского морского техникума, призвали на Черноморский транспортный флот участвовать в обороне Одессы.

В качестве третьего помощника капитана девушка отправлялась в опасные рейсы. Пароход «Красный Профинтерн», выполняя задания военного командования по доставке Крымскому фронту грузов и вооружения, ходил в Феодосию, Новороссийск, Камыш-Бурун. В начале февраля 42-го во время воздушного налета одна из вражеских бомб упала на переднюю палубу судна, где стояли цистерны с бензином. Вспыхнул пожар. Были убитые и раненые. Рулевое управление парохода вышло из строя. Только чудом удалось привести судно в Новороссийск.

Рядом с Антониной на пароходе в это время находился ее будущий муж, старший помощник капитана Николай Соболев. Оставшись в живых, тогда же в 42-ом они поженились и больше не разлучались. А в 44-м в семье родилась дочка.

Уже в мирное время Николай Соболев был бессменным капитаном легендарного теплохода «Адмирал Нахимов». 22 года, с 1957 по 1979 год он умело управлял судном, без единой аварии. Приходилось ему выполнять и секретные миссии. Так, в 1962 году во время Карибского кризиса «Адмирал Нахимов» был привлечён для перевозки солдат на Кубу.

И все эти годы рядом с отважным капитаном была его верная подруга и жена Антонина. К сожалению, давно нет в живых мужа Антонины Антоновны. Умерли ее братья и сестры, умерла дочь. Но Антонина Антоновна не одинока и окружена заботой и вниманием младшей внучки Ирочки и ее семьи.

В чем же секрет долголетия Антонины Соболевой? Ведь сто лет – серьезный возраст.

Может, живу так долго оттого, что детство мое прошло в селе на свежем воздухе. Был свой сад, свой огород.

– размышляет юбилярша.

Но многодетная семья Антонины Антоновны не могла похвастать большим достатком: у родителей было пятеро детей, Тоня – старшая. Возможно, дело в генетике: мама Антонины тоже прожила долгую жизнь – 97 лет.

Впрочем, внучка Ира полагает, что знает секрет долгожительства бабушки:

Доброта. Добрые помыслы, – вот что, наверное, главное. Бабушка никогда ни о ком худого слова не сказала. Всегда с добром и теплом.

Судьба отмерила ей щедро, и она прожила этот век очень достойно. Любимый муж, дружная семья, дети, внуки, правнуки. А все выпавшие на ее долю испытания эта хрупкая женщина всегда переносила стойко, без уныния. Может, благодаря этому свой столетний юбилей Антонина Соболева встречает в добром здравии, ясном уме, светлой памяти в окружении родственников за праздничным столом.

Долгие лета, Антонина Антоновна!