Социология: депутат-мажоритарщик остался единственным представителем людей в органах власти

С избранием нового главы государства все мы ждем реформ, могущих улучшить качество жизни украинцев. Однако успех кроется не в количестве изменений, а в повышении качества работы действующих институтов власти - когда есть с кого спросить. Чувство личной ответственности - это главный плюс действующей в Украине смешанной системы выборов, когда половину парламента избирают по спискам, а половину – по мажоритарке.

Не секрет, что политические партии сегодня – за небольшим исключением – это маркетинговые проекты, которые ставят перед собой цель при помощи хорошо разработанной рекламной кампании и качественных политических технологий зайти в ВР. В партийных списках могут оказаться люди, чья деятельность была и остается тайной для избирателя. А в условиях, когда все институты власти не сбалансированы изменениями в Конституцию или законами Украины, а в рамках реформы прокуратуры гособвинителей лишили функции общего надзора - депутат-мажоритарщик остался единственным представителем людей в органах власти, именно к нему можно обратиться за защитой от несправедливости, преследования, злоупотреблений, невнимания местных и столичных чиновников всех мастей. Он стал своего рода «народным трибуном».

Люди это понимают, и результаты социологического опроса это понимание подтверждают. Сотрудники центра этнических и политических исследований «Лад» представили результаты соцопроса одесситов. Выводы - более чем однозначные: 73% горожан убеждены, что ближайшие выборы в Раду должны проходить по мажоритарной системе; 21% опрошенных считают, что можно было бы сохранить действующую – смешанную систему, и скромные 6% участников соцопроса отдают предпочтение партийным спискам.

Итак, мы видим: большинство граждан Украины и большинство жителей города Одесса хотят, чтобы их интересы представлял абсолютно конкретный человек, конкретный депутат – личность, которая будет отстаивать их интересы»

Ярким примером эффективной работы на мажоритарном округе является народный депутат Сергей Кивалов. Его заслуга – это многочисленные социальные проекты, развитие инфраструктуры, лоббирование интересов горожан, бескомпромиссная политическая позиция, и главное – тесное общение с жителями округа: личные приемы и помощь в решении конкретных проблем людей.

Депутат Сергей Кивалов убежден: «Из самого названия явствует – Народный депутат. Раз народный депутат, значит, он должен кем избираться? Конечно народом, а не списками».

С.Кивалов настаивает: прежде, чем вносить изменения в избирательное законодательство, необходимо поинтересоваться мнением граждан Украины. А для этого нужно принять закон о референдуме.

Инициатива парламентария: «Вначале, прежде, чем менять эту систему, давайте запустим закон о всеукраинском и местном референдумах. Мы спросим у граждан, как они хотят, и нужно так делать».