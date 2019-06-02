Детский праздник в Биопарке для меленьких одесситов

Более трехсот маленьких одесситов отправились в Биопарк отпраздновать день защиты детей. Три комфортабельных автобуса доставили экскурсантов в уникальный упорядоченный Биопарк - сафари, где жизнь животных максимально приближена к природным условиям. Для всех желающих была организована экскурсия, детей ожидали сладости и приятные подарки. Праздник для детей прошёл по инициативе и поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.
Биопарк гостеприимно распахнул свои двери для ребят, подарив прогулку среди дикой фауны в сопровождении экскурсовода. Маленькие посетители имели возможность покормить и прикоснуться к ламе и жирафам, увидеть уникальных белых тигров, от души насмеяться над проделками озорных обезьян. В завершении экскурсии малышей пригласили поучаствовать в занимательных играх аниматоры-работники Биопарка.
Я очень рада, что сегодня такой дружной командой Сергея Кивалова мы приехали в биопарк и видим улыбки наших деток. На самом деле, заботиться о детях нужно не только в праздники, но думать о них каждый день, принимая нормальные законопроекты, поднимая социальные гарантии и экономическую стабильность в нашей стране.
- сказала глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светлана Осауленко.
Своими впечатлениями поделились дети и сопровождавшие их родители:
Назар,11 лет:
- Назарчик по - взрослому оценил взгдядом, можно ли доверить журналисту такое поручение.
Марина Кондратюк, мама:
Кристина, 13 лет:
Даша, 10 лет:
Когда прогулка завершилась – начался обмен впечатлениями, было очевидно: дети провели время в биопарке с очевидной пользой для себя. Двухчасовое пребывание среди природы благотворно сказалось на детворе: ребята рассказывали друг другу наперебой, что им больше всего запомнилось и, уезжая, махали зверюшкам из окон отъезжающих автобусов, в надежде увидеться когда-нибудь снова.
Отметим, что в рамках программы социальной адаптации для детей сирот и детей с особыми потребностями здоровья, которая реализуется более 10 лет по инициативе Сергея Кивалова, Биопарк регулярно посещают воспитанники детских домов и интернатов из Одессы и Одесской области. Так, накануне в Международный день защиты детей первый в Украине Биопарк в очередной раз посетили гости из Кодымского центра социально-психологической реабилитации детей «Буслик».