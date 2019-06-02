Детский праздник в Биопарке для меленьких одесситов

Более трехсот маленьких одесситов отправились в Биопарк отпраздновать день защиты детей. Три комфортабельных автобуса доставили экскурсантов в уникальный упорядоченный Биопарк - сафари, где жизнь животных максимально приближена к природным условиям. Для всех желающих была организована экскурсия, детей ожидали сладости и приятные подарки. Праздник для детей прошёл по инициативе и поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Биопарк гостеприимно распахнул свои двери для ребят, подарив прогулку среди дикой фауны в сопровождении экскурсовода. Маленькие посетители имели возможность покормить и прикоснуться к ламе и жирафам, увидеть уникальных белых тигров, от души насмеяться над проделками озорных обезьян. В завершении экскурсии малышей пригласили поучаствовать в занимательных играх аниматоры-работники Биопарка.

Не в канун праздника, а рамках ежедневной работы, сегодня сюда приехало 300 деток из Приморского района, это дети из многодетных и социально незащищенных семей, они побывали на увлекательной экскурсии в биопарке. Я очень хочу, чтобы эти детки улыбались, когда они видят жирафа или других животных - для них это незабываемые эмоции.

Я очень рада, что сегодня такой дружной командой Сергея Кивалова мы приехали в биопарк и видим улыбки наших деток. На самом деле, заботиться о детях нужно не только в праздники, но думать о них каждый день, принимая нормальные законопроекты, поднимая социальные гарантии и экономическую стабильность в нашей стране.

- сказала глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Светлана Осауленко.

Своими впечатлениями поделились дети и сопровождавшие их родители:

Назар,11 лет:

Я первый раз приехал с бабушкой, классные впечатления! Больше всего - от гепарда, но я пока не видел шимпанзе!!! И еще, я впервые видел полярного волка и белого тигра! Я знаю, что эту поездку нам подарил депутат, благодарю, что ему не жалко денег и он тратит их на детей, передайте пожалуйста!

- Назарчик по - взрослому оценил взгдядом, можно ли доверить журналисту такое поручение.

Марина Кондратюк, мама:

Вы знаете, подобных дел было много, это не первое мероприятие от Сергея Кивалова для нас, жителей Приморского района, хочу поблагодарить его от всего нашего двора!

Кристина, 13 лет:

Мне понравился Биопарк, я бы порекомендовала его друзьям, тут очень хорошие условия для животных. Нас пригласил сюда депутат, благодаря ему мы сюда и попали, спасибо большое за такую познавательную экскурсию!

Даша, 10 лет:

Я и раньше хотела сюда, но ехать в Биопарк далеко, так мама всегда говорила. А сегодня нас привезли быстро, большим автобусом. Держу билет и не верю, что я наконец здесь! Сейчас сразу пойду смотреть шимпанзе, я читала, что у них очень высокий интеллект, хочу проверить.

Когда прогулка завершилась – начался обмен впечатлениями, было очевидно: дети провели время в биопарке с очевидной пользой для себя. Двухчасовое пребывание среди природы благотворно сказалось на детворе: ребята рассказывали друг другу наперебой, что им больше всего запомнилось и, уезжая, махали зверюшкам из окон отъезжающих автобусов, в надежде увидеться когда-нибудь снова.

Отметим, что в рамках программы социальной адаптации для детей сирот и детей с особыми потребностями здоровья, которая реализуется более 10 лет по инициативе Сергея Кивалова, Биопарк регулярно посещают воспитанники детских домов и интернатов из Одессы и Одесской области. Так, накануне в Международный день защиты детей первый в Украине Биопарк в очередной раз посетили гости из Кодымского центра социально-психологической реабилитации детей «Буслик».