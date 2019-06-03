 Сергей Кивалов добивается восстановления прав пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Пять лет после так называемой Революции достоинства граждане Украины сталкивались не просто с попранием их достоинства, но еще и с вопиющим цинизмом, с которым это делалось.

Мало того, что цены и тарифы взлетели до небес, и за самые необходимые товары и услуги мы вынуждены были платить втридорога, у нас постепенно стали отбирать даже те крохи социальной помощи, что были даны много лет назад. Так, например, женщинам урезали суммы выплат по рождению ребенка.

И уж совсем верхом несправедливости стала отмена льгот чернобыльцам, людям, которые когда-то без раздумий, не жалея себя, спасли всех нас от последствий страшной техногенной катастрофы.

Но разве наших депутатов волновали простые люди, их судьбы, их возможность выжить, прокормить себя и свои семьи? Единственным человеком, который все эти годы отстаивал права простых граждан, был народный депутат Украины Сергей Кивалов. Именно он добивался и справедливых пенсий, и помощи перемещенным лицам и тем, кто пострадал при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Недавно Сергей Кивалов направил премьер-министру Владимиру Гройсману очередной депутатский запрос «О принятии мер, направленных на выполнение решения Конституционного Суда Украины от 17.07.2018 г. о восстановлении гарантий, льгот и компенсаций для чернобыльцев». Вот что пишет народный депутат:

«Ко мне, как к народному депутату Украины, поступают многочисленные обращения от граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, по обеспечению законодательно определенных гарантий и прав пострадавшим и недопущения их сужения.

Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий спасли человечество от пагубных последствий Чернобыльской катастрофы - катастрофы планетарного масштаба, за что заслуживают большую благодарность и надлежащую социальную защиту. Статьей 16 Конституции Украины установлено, что преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, сохранение генофонда Украинского народа является обязанностью государства».

Увы, в печальном для нашей страны 2014 году государство, в лице пришедших к власти «революционеров» забыло о своих обязанностях. Все, что касается чернобыльцев, было пересмотрено, естественно не в пользу последних. Законом Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины» от 28 декабря 2014 № 76-VIII был внесен ряд изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы » от 28 февраля 1991 года № 796-XII, чем вопреки требованиям статьи 22 Конституции Украины был сужен объем прав этих граждан на социальную защиту, а также нарушены права на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, предусмотренный статьями 46 и 48 Конституции Украины. Эти изменения привели к потере пострадавшими гражданами значительной части льгот, компенсаций и прав. Особенно это касается граждан, отнесенных к четвертой категории, ведь воспользоваться своими правами они могут только при проживании на территории зоны усиленного радиоэкологического контроля.

Однако Конституционный Суд Украины своим решением от 17.07.2018 г. №6-р / 2018 признал неконституционным оспариваемые положения Закона №76-VIII в части внесения отдельных изменений в Закон №796-XII, а также отдельные нормы Закона №796-XII. В частности, Конституционный Суд Украины считает, что предусмотренные оспариваемыми положениями изменения в Закон Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины», касающихся ограничения или отмены льгот, компенсаций и гарантий, привели к сужению прав лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, снижение уровня их социального обеспечения и фактически является отказом государства от своих обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины.

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что подпункт 2, абзацы первый, второй подпункта 3, подпункт 4, абзацы первый, второй подпункта 5, абзацы первый - четвертый подпункта 6, подпункт 7 пункта 4 раздела I Закона №76-VIII, часть третья статьи 22 , часть вторая статьи 24, часть седьмая статьи 30 Закона №796-XII, статья 53 (кроме ее названия), статья 60 Закона №796 в редакции Закона №76 не соответствуют Конституции Украины (являются неконституционными). Указанные положения утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения. После вынесения решения Конституционного Суда Украины о предоставлении социальных гарантий людям, которые пострадали в результате Чернобыльской АЭС, пострадавшие до сих пор не могут получить от государства в полной мере гарантированые льготы, пособия и компенсации.

В Решении Конституционного Суда Украины также отмечается, что льготы, компенсации и гарантии, установленные в Законе № 796, является особой формой возмещения ущерба таким лицам за утраченное здоровье, моральные и физические страдания, ограничения в реализации своих способностей и возможностей обеспечить себе достойный жизненный уровень. Кроме того, Суд отметил, что уровень социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, должно быть таким, чтобы обеспечивать им достойную жизнь, и не должен зависеть от имущественного положения их семей.

Именно на это судьбоносное для чернобыльцев решение Конституционного суда и ссылается Сергей Кивалов, обращаясь к Премьер-министру.

Учитывая изложенное, а также с целью обеспечения восстановления конституционных прав граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, руководствуясь статьей 86 Конституции Украины статьей 15 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», статьями 224, 225 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины », и учитывая общественную актуальность нарушенного выше вопроса, прошу Вас:

1) предоставить информацию о состоянии выполнения решения Конституционного Суда Украины от 17.07.2018 г.. №6-р / 2018 о восстановлении гарантий, льгот и компенсаций для чернобыльцев, в частности относительно социальной защиты пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;

2) обеспечить в полном объеме восстановление конституционных прав граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы в связи с признанием неконституционными отдельных положений Закона Украины «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины» от 28 декабря 2014 года № 76-VIII и Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 28 февраля 1991 года »№ 796-XII.

3) принять неотложные меры в пределах компетенции для обеспечения выполнения программ по направлениям социальной защиты граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

О результатах рассмотрения депутатского запроса и принятых мерах прошу сообщить о результатах в срок, установленный ст. 15 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины".

Отметим, что Сергей Кивалов на протяжении многих лет последовательно отстаивает права и интересы чернобыльцев, борется за повышение уровня социальной защиты данной категории граждан. В частности, народный депутат поддержал законопроект № 6230 о внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (относительно выплаты денежной компенсации на питание детей).

Опыт показывает, что все, за что берется народный депутат Украины Сергей Кивалов, он доводит до конца, все в итоге реализуется. Что-то быстрее, за что-то приходится бороться долго и упорно. Но так или иначе, интересы своих избирателей, простых людей, обратившихся к нему, Сергей Васильевич, если уж взялся, обязательно отстоит.

Наверняка так будет и с восстановлением прав чернобыльцев, которые были грубо нарушены прошлой властью. Мы же будем следить за развитием событий и непременно сообщим читателям, восторжествовала ли справедливость.