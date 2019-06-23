Сергей Кивалов поздравил Предстоятеля Украинской Православной Церкви с Днем ангела

Сегодня День Ангела отмечает Предстоятель канонической Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Возглавив Киевскую кафедру в трудные времена раскола в украинском обществе, он сделал всё для того, чтобы сохранить мир и единение среди верующих. Ещё в юности выбрав путь служения Богу и людям, он уверенно следует ему, отвергая все искушения и преодолевая всяческие трудности.

Я очень горжусь, что лично знаком с Владыкой Онуфрием и для меня стало большой честью быть награждённым наивысшим Знаком Предстоятеля за заслуги перед Украинской Православной Церковью.

От чистого сердца поздравляю Владыку Онуфрия с Днём Ангела! Пусть Господь даёт силы и мужество на преодоление всех трудностей, а служение всегда находит отклик в сердцах верующих! Крепкого здоровья, радости и Божьего благословения на многие лета! - написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.