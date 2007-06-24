По резонансному 135 округу в Одессе уверенно лидирует Кивалов, - социологи

Чуть больше недели до выборов. Страсти накаляются все больше. В общеукраинском предвыборном срезе видно, что сейчас активизировались технологии анти-пиара, очернения конкурентов.

Особенно этим грешат мажоритарщики с очень низкой узнаваемостью и таким же рейтингом. Заказываются короткосрочные, но беспрецедентные по уровню цинизма медиа-кампании на признанных лидеров гонок.

Не обошла эта волна стороной и Одессу. В частности, 135-тый округ, где самовыдвиженцем идет успешно работающий на округе 20 лет Сергей Кивалов.

По мнению экспертов, с таким политическим тяжеловесом конкурировать очень тяжело. Даже «Слуге народа», выдвинувшей никому неизвестного ресторатора Алексея Леонова. Фишка этих выборов уникальна: кандидаты-мажоритарщики от СН – никому не известны. Их рейтинг – это исключительно рейтинг политсилы СН. На том и стоят. Но не на тех округах, где есть сильные конкуренты.

Поэтому, против Кивалова сейчас и запущена мощная кампания черного – PR . Однако, эффективной её не назовешь, ведь это Одесса, а этих людей, одесситов, сбить с толку не легко.

И социологические замеры говорят о том, что Кивалов лидирует с большим отрывом. Так, экспертный центр "Социальная инициатива", Киевский институт реформ и развития, а также центр социологических исследований "Аргумент" обнародовали результаты социологии.

Исследование проводилось с 24.06.07 по 02.07.2019

Они опросили почти 2 с половиной тысячи одесситов разных возрастов и социальных категорий. Если в Малиновском районе между депутатами-мажоритарщиками ожидается напряженная борьба, в Киевском и Суворовском районах есть небольшой отрыв между лидерами, то в Приморском районе уже определился главный фаворит гонки - это народный депутат Украины Сергей Кивалов. У него более 47% поддержки избирателей.

Выборочная совокупность составила 2 400 респондентов, погрешность – 3,5 процента.

Также были вопросы, касающиеся политических партий и кандидатов-мажоритарщиков.

Предпочтение одесситов по выбору политических партий расположились следующим образом. Лидирует «Слуга народа», на втором месте – Оппозиционная платформа «За жизнь», затем идут партии «Европейская солидарность», Оппозиционный блок, Всеукраинское объединение «Батькивщина» и другие.

Проводя социологическое исследование по районам, одесситы также отвечали на вопрос «Если бы выборы в ВРУ состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов Вы бы отдали свой голос?».

В Приморском районе с результатом 47,3% уверенно лидирует действующий народный депутат Украины Сергей Кивалов. Ниже по рейтингу с большим отрывом расположились кандидаты Алексей Леонов – 12,2%, Евгений Леонов – 7,3%, Рубен Степанян – 5,1%.

Естественно, аутсайдеры бросились спасать ситуацию. Они показывают свои фантасмагорические рейтинги, проведенные несуществующими кампниями. При этом “черные социологи” даже не в курсе, что один из кандидатов снялся с выборов, а в “показателях” у него и сегодня высокий рейтинг!

По мнению политэкспертов, видевших не одну избирательную кампанию, против почти 50 реальных процентов Кивалова, сегодня выставляются «нарисованные» рейтинги конкурентов. Вряд ли это отразится на результате выборов в округе, где Кивалов двадцать лет побеждает с большим отрывом.