Новый источник с живой водой появится в Одессе уже 15 июля

15 июля в Одессе откроется новый бювет. Источник с живой водой появится по адресу Академическая, 30 неподалеку от студенческой стоматологической клиники Международного гуманитарного университета и Общеобразовательной церковно-приходской школы. Автор идеи строительства бювета в Приморском районе народный депутат Украины Сергей Кивалов обратил внимание на качество воды - она будет подниматься с глубины 147 метров и уже прошла все сертифицированные проверки.

Разведкой занимались геологи - мы посмотрели несколько точек. 100 метров влево, 100 метров вправо, 200 метров далее назад пробовали, пока не нашли источник, пока не нашли озеро для воды. Здесь, прежде чем завершить строительство бювета, нужно было создать различные инженерные сооружения - провести и канализацию, и трубы, и сделать фундамент под бювет. Здесь как в лаборатории - чистота должна быть, потому что это источник питьевой воды,

- подчеркнул народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Это уже второй бювет, который за последнее время открывает команда Сергея Кивалова. Первый появился рядом с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» на Фонтанской дороге, 23. Сегодня это весьма популярное место у одесситов, живущих во всех районах города. Люди приезжают сюда даже из других районов города для того, чтобы набрать для себя и своей семьи питьевой воды. Многие говорят, что она имеет особенный вкус и долго не портится. Неоднократно проводимые лабораторные исследования проб артезианской воды, набранной в бювете около храма Святой мученицы Татианы, показали её кристальную чистоту и высокое качество, залог которого - правильная эксплуатация объекта, в том числе своевременная замена и очистка фильтров.

Вопрос обеспечения бюветами всего города нашел отклик в “Народной программе” кандидата в народные депутаты Сергея Кивалова.

Мы будем лоббировать и финансирование из бюджета нашего города, и тот законопроект, который так и называется “Закон об Одессе”, зафиксируем, чтобы во всех районах создать еще хотя бы дополнительно 20-30 источников. Это очень важно, чтобы была хорошая вода. Это в первую очередь стратегическая задача государства и лоббистов, народных депутатов от Одессы. Вот это будет конкретный наш вклад в реализацию Народной программы,

- резюмировал Сергей Кивалов.