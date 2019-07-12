Новый источник с живой водой появится в Одессе уже 15 июля

15 июля в Одессе откроется новый бювет. Источник с живой водой появится по адресу Академическая, 30 неподалеку от студенческой стоматологической клиники Международного гуманитарного университета и Общеобразовательной церковно-приходской школы. Автор идеи строительства бювета в Приморском районе народный депутат Украины Сергей Кивалов обратил внимание на качество воды - она будет подниматься с глубины 147 метров и уже прошла все сертифицированные проверки.
Это уже второй бювет, который за последнее время открывает команда Сергея Кивалова. Первый появился рядом с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» на Фонтанской дороге, 23. Сегодня это весьма популярное место у одесситов, живущих во всех районах города. Люди приезжают сюда даже из других районов города для того, чтобы набрать для себя и своей семьи питьевой воды. Многие говорят, что она имеет особенный вкус и долго не портится. Неоднократно проводимые лабораторные исследования проб артезианской воды, набранной в бювете около храма Святой мученицы Татианы, показали её кристальную чистоту и высокое качество, залог которого - правильная эксплуатация объекта, в том числе своевременная замена и очистка фильтров.
Вопрос обеспечения бюветами всего города нашел отклик в “Народной программе” кандидата в народные депутаты Сергея Кивалова.