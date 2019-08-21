В Одессе стартовал Международный турнир по бадминтону «Кубок Черного моря»

22-25 августа при поддержке почётного гражданина города Одессы Сергея Кивалова проходит Международный турнир по бадминтону «Кубок Черного моря». Организатор – Бадминтонный клуб «Олимпик Одесса».

Это комбинированный турнир по бадминтону, в котором принимают участие 3 категории участников: новички (любители), профессиональные спортсмены и ветераны. Возрастные рамки: подростки от 14 лет и молодёжь, игроки по возрасту 35 +, 45 +, 55 +, 65 + лет. Города Украины, от которых представлены команды: Киев (самая многочисленная команда из Украины), Одесса (23 человека в команде), Винница, Харьков, Днепр, Запорожье, Тернополь, Житомир, Николаев Чернигов, Черкассы. Участники из зарубежных стран: Молдова (самая большая команда 30 человек), 12 спортсменов из Румынии, 9 или 10 Болгария, 10 или 11 Беларусь, двое из Польши, двое из Индии, но это студенты граждане Индии, которые учатся в Киеве, Абдул Каир Озтюрк - трьетья ракетка Турции, Ван Линг из Китая, но она живет в Беларуси и является организатором больших серий европейских турниров, Амин Пурхади гражданин Ирана спортивный менеджер, Элисбар Сария гражданин Грузии спортивный менеджер, живет в Украине и является организатором турниров.

Сам турнир по бадминтону «Кубок Чёрного моря» - старейший традиционный одесский турнир, он проводился с 60-х годов, несколько раз его проведение прерывалось. Был возрождён в 2017 году бадминтонным клубом «Олимпик Одесса», который проводит его уже в третий раз. Два года подряд соревнования проходят на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана, так как соревнования по классическому бадминтону проводятся только в крытых помещениях.

Международный турнир по бадминтону «Кубок Черного моря» - это самый масштабный в Украине из подобного рода турниров, то есть из комбинированных турниров по бадминтону. В данном турнире может принять участие любой желающий. Каждый год возрастает число участников турнира – в первый раз в 2017 году их было 108 участников, в прошлом году 196, а в нынешнем – более 200. Увеличилось и количество турнирных дней с трёх до четырех. Турнир проводится в даты выходных, приуроченных Дню Независимости Украины.