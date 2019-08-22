Сергей Кивалов поздравил украинцев с Днем Независимости

24 августа 1991 года на политической карте мира появилось новое независимое государство. В этот судьбоносный день Верховным Советом УССР было принято постановление и Акт провозглашения Независимости Украины, который по праву считается точкой отсчёта новейшей истории нашей страны. Обретя независимость, Украина решительно заявила о себе на международной арене, устанавливая дипломатические отношения и налаживая международное сотрудничество с большинством стран мира. Уже в первые годы независимости Украину признали более ста государств. Наряду с активной международной деятельностью быстрыми темпами двигались и внутригосударственные процессы – был создан эффективный государственный аппарат и принят ряд важнейших правовых актов, включая Основной закон страны – Конституцию Украины.

Оглядываясь назад, порой удивляешься, как наша страна всего лишь за несколько лет смогла достичь того, что другие государства строили десятилетиями. Это говорит о нашем огромном потенциале, который, к сожалению, мы далеко не всегда можем эффективно использовать. Политическая нестабильность, во многом вызванная личными амбициями представителей ряда политических сил и провоцирующая нестабильность экономическую, искусственно насаждаемый раскол в обществе и военные действия на Востоке Украины не просто замедлили темпы развития Украины, но и откинули нашу страну на много лет назад. Это спровоцировало небывалый отток наших граждан за рубеж в поисках лучших условий для работы и жизни, который, в свою очередь, ещё больше усугубил сложившуюся ситуацию. Сегодня самое важное – приложить максимум усилий для реализации того, к чему мы стремимся все эти годы и что прописано в нашей Конституции – построения в Украине истинно демократического, правового и социального государства. А начинать необходимо с самого главного – с восстановления мира на Востоке Украины и создания достойных условий жизни для наших граждан, чтобы они хотели учиться, работать, создавать семьи и строить своё будущее в своей родной стране. И я уверен, что сделать это нам по силам! У нас есть всё необходимое для того, чтобы наше государство процветало и находилось в ряду самых развитых стран мира – богатейшие природные ресурсы, выгодное географическое положение, но самое главное – трудолюбивые и очень талантливые люди, которые искренне любят свою страну.

В этот знаменательный для каждого из нас день я хочу пожелать мира и развития нашей родной Украине! Пусть позитивные изменения как можно скорей претворятся в жизнь, и у нас появится ещё больше поводов гордиться нашей прекрасной страной! Да хранит Господь Украину на многие лета! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов.