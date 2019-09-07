 Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

Национальный университет «Одесская юридическая академия» признан одним из самых спортивных университетов страны. Подводя ежегодные итоги, к такому решению пришли на заседании Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины.
Развитая спортивная инфраструктура вуза не имеет равных, здесь регулярно вводятся в эксплуатацию новые объекты.
Только за последний год университетом было проведено более сотни престижных соревнований различного уровня. Международные соревнования по бальным танцам, вольной борьбе, бразильскому джиу-джитсу, Чемпионат мира по карате и кобудо, Международный турнир по боксу памяти Семена Трестина, Международный турнир по боксу памяти Бориса Литвака, Универсиада и спартакиада по бадминтону, Международный турнир «Кубок Черного моря» по бадминтону и множество других.
Вуз по праву гордится спортивными достижениями – студенты завоевывают первенства на чемпионатах Европы и мира. Количество медалей высшей пробы уже давно перевалило за сотню.
Именно наши студенты привозят самые высшие награды и становятся призерами и победителями чемпионатов Украины, Европы и мира, именно при нашем университете действует несколько сборных команд по регби, по баскетболу, по волейболу, мы взаимодействуем с различными федерациями бадминтона, бокса, карате и многих других. Наши вузы уже давно стали центром развития спорта, и благодаря этому город Одесса сегодня принимает наиболее престижные соревнования, а также стал не только центром образования и науки, но и центром развития спорта в нашей стране, - резюмировал Глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Фёдоров.
Отметим, что уже в эти выходные на базе спорткомплекса Юракадемии состоится Всеукраинский турнир «Планета» по вольной борьбе среди кадетов. Кроме того, уже в октябре состоится открытие клуба «Вориор» совместно со Всемирной федерацией Айкитедо, где будут преподаваться традиционные системы восточных единоборств, система самообороны и рукопашный бой. Также будет открыт клуб «Планета Академия» по вольной борьбе, где занятия для студентов Юридической академии, Международного гуманитарного университета, колледжей и училищ будут абсолютно бесплатны.