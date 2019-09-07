 Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

Национальный университет «Одесская юридическая академия» признан одним из самых спортивных университетов страны. Подводя ежегодные итоги, к такому решению пришли на заседании Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины.

Развитая спортивная инфраструктура вуза не имеет равных, здесь регулярно вводятся в эксплуатацию новые объекты.

Сергей Васильевич Кивалов и как Президент университета, и как глава Студенческого спортивного союза, уделяет огромное внимание развитию инфраструктуры Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета: строится огромное количество стадионов, площадок, спортивных комплексов. Буквально в июле отреставрирован и сдан полностью обновленный спорткомплекс на 8 станции Большого Фонтана, включающий в себя два футбольных поля, теннисный корт, волейбольную площадку, площадку с тренажерами, бесплатно пользоваться которыми могут все желающие, - рассказывает Глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Фёдоров.

Только за последний год университетом было проведено более сотни престижных соревнований различного уровня. Международные соревнования по бальным танцам, вольной борьбе, бразильскому джиу-джитсу, Чемпионат мира по карате и кобудо, Международный турнир по боксу памяти Семена Трестина, Международный турнир по боксу памяти Бориса Литвака, Универсиада и спартакиада по бадминтону, Международный турнир «Кубок Черного моря» по бадминтону и множество других.

Провели спартакиады среди вузов, ПТУ, техникумов, колледжей, соревнования по бадминтону среди вузов, по мини-футболу среди ПТУ, легкоатлетические соревнования среди представителей профтехобразования – все это было проведено на спортивной базе Юридической академии, которая постоянно нам помогает. Все действующие проекты и проекты, которые мы только предусматриваем на будущее, нам помогает реализовать Сергей Васильевич Кивалов, Президент Юридической академии, а также президент и руководитель Студенческого союза Одесской области. Эта помощь неоценима для нас, как для комитета, для студентов и для молодежи, - подчеркнул начальник Одесского областного отделения комитета физического воспитания и спорта Александр Тулунжи.

Вуз по праву гордится спортивными достижениями – студенты завоевывают первенства на чемпионатах Европы и мира. Количество медалей высшей пробы уже давно перевалило за сотню.

Именно наши студенты привозят самые высшие награды и становятся призерами и победителями чемпионатов Украины, Европы и мира, именно при нашем университете действует несколько сборных команд по регби, по баскетболу, по волейболу, мы взаимодействуем с различными федерациями бадминтона, бокса, карате и многих других. Наши вузы уже давно стали центром развития спорта, и благодаря этому город Одесса сегодня принимает наиболее престижные соревнования, а также стал не только центром образования и науки, но и центром развития спорта в нашей стране, - резюмировал Глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Фёдоров.

Отметим, что уже в эти выходные на базе спорткомплекса Юракадемии состоится Всеукраинский турнир «Планета» по вольной борьбе среди кадетов. Кроме того, уже в октябре состоится открытие клуба «Вориор» совместно со Всемирной федерацией Айкитедо, где будут преподаваться традиционные системы восточных единоборств, система самообороны и рукопашный бой. Также будет открыт клуб «Планета Академия» по вольной борьбе, где занятия для студентов Юридической академии, Международного гуманитарного университета, колледжей и училищ будут абсолютно бесплатны.