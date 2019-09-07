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  • Дата: Вчера, 14:38
Вчера, 14:38

Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

Категория: Первая полоса / Новости / Спорт


Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

Национальный университет «Одесская юридическая академия» признан одним из самых спортивных университетов страны. Подводя ежегодные итоги, к такому решению пришли на заседании Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Министерства науки и образования Украины.

Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

Развитая спортивная инфраструктура вуза не имеет равных, здесь регулярно вводятся в эксплуатацию новые объекты.

Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

Сергей Васильевич Кивалов и как Президент университета, и как глава Студенческого спортивного союза, уделяет огромное внимание развитию инфраструктуры Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета: строится огромное количество стадионов, площадок, спортивных комплексов. Буквально в июле отреставрирован и сдан полностью обновленный спорткомплекс на 8 станции Большого Фонтана, включающий в себя два футбольных поля, теннисный корт, волейбольную площадку, площадку с тренажерами, бесплатно пользоваться которыми могут все желающие,
 - рассказывает Глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Фёдоров.

Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

Только за последний год университетом было проведено более сотни престижных соревнований различного уровня.  Международные соревнования по бальным танцам, вольной борьбе, бразильскому джиу-джитсу, Чемпионат мира по карате и кобудо,  Международный турнир по боксу памяти Семена Трестина, Международный турнир по боксу памяти Бориса Литвака, Универсиада и спартакиада по бадминтону, Международный турнир «Кубок Черного моря» по бадминтону и множество других.

Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

 Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

Провели спартакиады среди вузов, ПТУ, техникумов, колледжей, соревнования по бадминтону среди вузов, по мини-футболу среди ПТУ, легкоатлетические соревнования среди представителей профтехобразования – все это было проведено на спортивной базе Юридической академии, которая постоянно нам помогает. Все действующие проекты и проекты, которые мы только предусматриваем на будущее, нам помогает реализовать Сергей Васильевич Кивалов, Президент Юридической академии, а также президент и руководитель Студенческого союза Одесской области. Эта помощь неоценима для нас, как для комитета, для студентов и для молодежи,
 - подчеркнул  начальник Одесского областного отделения комитета физического воспитания и спорта  Александр Тулунжи.

Вуз по праву гордится спортивными достижениями – студенты завоевывают первенства на чемпионатах Европы и мира. Количество медалей высшей пробы уже давно перевалило за сотню.

Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

Именно наши студенты привозят самые высшие награды и становятся  призерами и победителями чемпионатов Украины, Европы и мира, именно при нашем университете действует несколько сборных команд по регби, по баскетболу, по волейболу, мы взаимодействуем с различными федерациями  бадминтона, бокса, карате и многих других. Наши вузы уже давно стали центром развития спорта, и благодаря этому город Одесса сегодня принимает наиболее престижные соревнования, а также стал не только центром образования и науки, но и центром развития спорта в нашей стране, - резюмировал Глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Фёдоров.

Одесская Юракадемия признана одним из самых спортивных вузов в Украине

Отметим, что уже в эти выходные на базе спорткомплекса Юракадемии состоится Всеукраинский турнир «Планета» по вольной борьбе среди кадетов. Кроме того, уже в октябре состоится открытие клуба «Вориор» совместно со Всемирной федерацией Айкитедо, где будут преподаваться традиционные системы восточных единоборств, система самообороны и рукопашный бой. Также будет открыт клуб «Планета Академия» по вольной борьбе, где занятия для студентов Юридической академии, Международного гуманитарного университета, колледжей и училищ будут абсолютно бесплатны.



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