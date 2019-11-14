 
Информация к новости
  • Просмотров: 139
  • Дата: Вчера, 16:40
Вчера, 16:40

День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»

Не упусти шанс побывать в одном из лучших университетов и увидеть все изнутри!

Хочешь проверить себя или своих друзей на полиграфе? Или может пострелять в тире? Возможно, ты обожаешь книги и хочешь увидеть издания XVII – XX вв., первые издания государственных документов, первые издания классиков украинской и мировой литературы, книги, изданные небольшими тиражами, а также оригинальных форм и размеров? Тогда ты обязательно должен посетить День открытых дверей Национального университета «Одесская юридическая академия».

В этот день вы сможете:

- посетить Национальный университет «Одесская юридическая академия»;

- узнать о направлениях и специальностях нашего университета;

- лично познакомиться с деканами каждого факультета и получить ответы на интересующие вопросы;

- пообщаться со студентами НУ «ОЮА» и лишний раз убедиться, что наше учреждение высшего образования - лучший выбор для дальнейшего обучения.

 

Помимо этого, каждый школьник и их родители имеют возможность прогуляться стенами Национального университета «Одесская юридическая академия», посетить Музей редкой книги, Стрелковый тир, проверить себя с помощью полиграфа и многое другое!

 

Время проведения: 16 ноября, 11:00

Адрес: город Одесса, ул. Академическая, 2, главный студенческий корпус университета.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать