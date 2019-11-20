Полуфинал конкурса «Мисс Академия-2020»: участницы продемонстрировали свои таланты и яркие постановки

На протяжении многих лет в Национальном университете «Одесская юридическая академия» по инициативе и при поддержке Президента вуза, почетного гражданина города Одессы и Одесской области академика Сергея Кивалова проходит самый фееричный, самый сногсшибательный и, наверное, самый главный конкурс года – это Мисс Национальный университет «Одесская юридическая академия». В конкурсе принимают участие представительницы абсолютно всех факультетов – они борются за звание самой красивой девушки университета. Конкурс проходит в два этапа: финал традиционно бывает в день торжественного празднования Дня рождения Академии, а несколько ранее – полуфинал.

Выходу на сцену для девушек предшествует период длительных и упорных тренировок, который участницы конкурса посещают с огромным удовольствием. В Центре культуры Юракадемии студентки приобретают огромный багаж знаний, таких как умение держаться на сцене, общаться с публикой, обучаются хореографическому и вокальному мастерству.

И в полуфинальном отборе каждая участница конкурса представила свой номер – вокал, хореографию или красочный перформанс.

Это шикарное мероприятие – полуфинал нашего конкурса, который приурочен ко Дню рождения Национального университета «Одесская юридическая академия». Студенты готовятся очень серьезно, потому что это самый масштабный праздник нашей Академии, и ему большое значение придает Президент вуза Сергей Васильевич Кивалов. Сегодня в полуфинале участвуют 23 студентки, которые, как я вижу, просто профессионалы: и поют, и танцуют, и ко всему, они еще хорошо учатся. А победительницы нашего конкурса «Мисс Академия», как правило, впоследствии становятся участницами и победительницами конкурсов «Мисс Одесса», «Мисс Украина» и «Мисс Вселенная»,

– говорит проректор по учебно-методической и воспитательной работе Национального университета «Одесская юридическая академия» Владимир Завальнюк.

В состав жюри в качестве арбитражного эксперта вошла Вероника Шувалова, обладательница титулов «Мисс Одесса-2018», «Мисс Академия-2017», финалистка конкурса «Мисс Украина-2018», вошедшая в топ-12 самых красивых девушек страны.

В 2017 году я так же, как эти девушки, выступала на этой сцене в качестве участницы конкурса. Я помню свои эмоции от первого выхода и от первого выигрыша в этом конкурсе. Это послужило неким стартом для моей карьеры. Конечно же, это очень важно для девушек – развиваться не только интеллектуально, но и творчески. Благодаря прекрасной инициативе президента нашего вуза Сергея Васильевича Кивалова для нас это возможно, и по сложившейся традиции я сегодня в жюри. Признаюсь, это сложная задача, потому что мы выбираем очень тщательно и справедливо состав участниц для финального конкурса. Для будущего юриста очень важно научиться себя презентовать перед любой аудиторией, быть многогранно развитой личностью,

- говорит Вероника Шувалова.

К конкурсу мы начали готовиться больше двух месяцев назад. Практически ежедневные репетиции, очень плотный график, и вот сегодня – долгожданный день настал,

- говорит Елизавета Гордиенко, конкурсантка под номером 3.

Татьяна Сорочан – студентка 4 курса факультета международно-правовых отношений:

Хочу сказать огромное спасибо за такой прекрасный конкурс. Уверена, большинство девушек мечтают оказаться на нашем месте. Здесь девушки получают определенный опыт, становятся увереннее в себе, и в дальнейшей жизни уже используют полученный опыт, который однозначно помогает покорять новые вершины.

Еще одна участница конкурса, Виктория, - студентка социально-правового факультета, говорит:

Я очень рада, что наш университет дает возможность студенткам проявить себя. Такая практика очень полезна для абсолютно каждой девушке.

Дарья Зарецкая – балетмейстер Центра культуры НУ «ОЮА»:

Мы сегодня являемся свидетелями самого грандиозного, самого потрясающего мероприятия в жизни не только Национального университета «Одесская юридическая академия», но всего нашего города. Каждый год при поддержке Сергея Васильевича Кивалова проходит сногсшибательный конкурс красоты, в котором за главную корону борются представительницы всех факультетов. Это нереальный конкурс, к которому девушки готовятся практически 3 месяца. Каждый день в этот период у нас проходят репетиции в Центре культуры университета. Конкурс проходит в 2 этапа. Полуфинал состоит из трех частей: первая – тематический выход, второй - личный творческий номер каждой участницы, и третий – конечно же, самый зрелищный, феерический и самый долгожданный для всех – выход в вечерних платьях. Наши девушки могут развиваться не только с точки зрения науки, как будущие представители разных юридических профессий, но также с творческой стороны: это и вокальная студия, и хореография, и также девушки имеют возможность почувствовать себя в образе будущей королевы красоты Украины или Мисс Одессы, поскольку победительницы наших конкурсов нередко затем представляют наш замечательный город и наш университет, участвуя в конкурсах самых высоких уровней. Я с огромнейшим удовольствием принимаю участие в постановке всех выходов, потому что мне нравится наблюдать за тем, как девушки расцветают, подобно цветочному бутону,

- говорит Дарья Зарецкая.

Творчество – одно из ведущих направлений нашего университета после юриспруденции, - говорит директор ь Центра культуры НУ «ОЮА» Ольга Слуцкая. - В результате сегодняшнего конкурса в финал вышли 15 девушек, среди которых – представительницы всех кафедр и факультетов Юридической академии. В том числе, участвовала в конкурсе и прошла в финал студентка недавно открывшегося в вузе факультета IT – технологий и кибербезопасности. И еще приятная новость: в финале, который состоится 2 декабря, смогут проявить себя студентки - победительницы конкурсов структурных подразделений университета из Ивано-Франковска, Черновцов, Киева и Николаева.

«Мисс Одесса», «Мисс Одесса Всемирная», «Мисс Украина», «Мисс Вселенная» – все эти этапы успешно освоены студентками и выпускницами НУ «ОЮА». Мы желаем новым поколениям участниц победоносного шествия по стопам своих предшественниц!