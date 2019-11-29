Сергей Кивалов: Ректоры одесских вузов обратились к руководству страны с открытым письмом о защите учреждений высшего образования от уничтожения

Верховной Радой Украины 12.11.2019 года принят за основу проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования», которым запрещается создание и функционирование территориально обособленных структурных подразделений высших учебных заведений в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Подразделения, функционирующие на день вступления в силу настоящего Закона в указанных городах, должны быть реорганизованы или приостановлены до 1 июля 2021 решением высших учебных заведений или их учредителей.

Такие необоснованные и ничем неоправданные нормы вызвали возмущение представителей высших учебных заведений и студентов, поскольку ограничивают право на выбор образовательного учреждения и место обучения, что является грубым нарушением конституционного права на образование, закрепленного ст. 53 Конституции Украины.

Кроме того, такие изменения ограничивают право студентов на выбор места и заведения обучения, что является недопустимым в одной европейской стране. Кроме того, это является прямым ограничением основного принципа финансирования учебных заведений, который внедряется МОН, «деньги следуют за студентом», поскольку искусственно устанавливаются запреты на выбор студентом учебного заведения.

Запрет на создание территориально обособленных структурных подразделений противоречит основному принципу деятельности высших учебных заведений - удовлетворению потребностей регионального рынка труда в соответствующих специалистах и ​​приближения места обучения соискателей высшего образования к их месту жительства. Учитывая современные экономические условия, стоимость проживания, ограничения стипендиального фонда для многих студентов переезд на обучение в другой город является финансово невозможным. В связи с чем в стране должны приниматься меры, направленные на обеспечение доступности высшего образования, тогда как запрет деятельности территориально обособленных структурных подразделений наоборот направлена ​​на ограничение права на выбор учреждения высшего образования в зависимости от его деятельности.

На очередном заседании члены Совета ректоров учреждений высшего образования Одесского региона было принято решение обратиться с открытым письмом к руководству страны с просьбой защитить высшие учебные заведения от уничтожения.

В Украине рынок образовательных услуг перенасыщен вузами, многие из которых не соответствуют лицензионным условиям, не имеют надлежащей материальной базы и качественного профессорско-преподавательского состава, принадлежащего контингента соискателей образования. Структурные подразделения, в которых учатся 20-30 студентов, образовательный процесс предполагает только заочную форму обучения, а студенты набираются за счет необоснованно заниженной стоимости обучения, только создают негативный имидж образовательной сферы и не обеспечивают подготовку высокопрофессиональных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда. Выпускники таких учебных заведений не могут трудоустроиться по специальности, что ставит под сомнение целесообразность функционирования таких учебных заведений. В связи с этим основное внимание должно уделяться качеству предоставления образовательных услуг и условиям, в которых учатся и живут соискатели образования. Мониторинг качества образовательных услуг, результаты аккредитации образовательных программ, активная научная деятельность, количество соискателей, которые учатся на дневной форме, должны выступать ключевыми показателями деятельности университетов. Именно по таким критериям должно приниматься решение о предоставлении разрешения или запрета предоставления образовательных услуг как учебными заведениями, так и их территориально обособленными структурными подразделениями.

Особенно это касается Киева, который является духовным, историческим, научно-образовательным центром Украины. Представительство в столице мощных высших учебных заведений нашей страны должно способствовать развитию международного сотрудничества в сфере образования и науки, реализации программ академической мобильности, гарантированном трудоустройстве выпускников. Сосредоточение центральных органов исполнительной власти, других органов государственной власти, международных организаций, учреждений создает условия для налаживания сотрудничества с учебными заведениями, внедрения и коммерциализации научных разработок.

Предусмотренный проектом Закона №2299 запрет создания и функционирования территориально обособленных структурных подразделений высших учебных заведений в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе основывается только на месте расположения таких подразделений, с чем категорически нельзя согласиться. Такой запрет не должен распространяться на территориально обособленные структурные подразделения высших учебных заведений, которые имеют развитую материально-техническую базу, мощный профессорско-преподавательский состав и контингент соискателей образования не менее 700 человек, обучающихся на очной (дневной) форме.

В связи с изложенным, рядом народных депутатов было внесено несколько поправок в проект Закона №2299 в части установления количественного критерия, как условия деятельности обособленных подразделений учебных заведений, согласно которого предполагается создание и функционирование территориально обособленных структурных подразделений высших учебных заведений в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, где численность соискателей образования, обучающихся на очной (дневной) форме, составляет менее 700 человек.

Более того, механизмы распределения государственного заказа между вузами, применяемые в последние годы, не отвечают интересам развития человеческого капитала в стране, поскольку совершенно не учитывают региональные потребности, пожелания абитуриентов, возможности учебных заведений по предоставлению образовательных услуг, и ведущие высшие учебные заведения остаются без набора студентов, а страна без квалифицированных специалистов.

Поступающие из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранные абитуриенты при поступлении в учреждения высшего образования Украины находятся в более благоприятном положении по сравнению с поступающими - гражданами Украины. В соответствии с Условиями приема на обучение в учреждения высшего образования, утвержденных МОН Украины, для иностранцев и лиц без гражданства не предусмотрено внешнего независимого оценивания. Зарубежные украинцы, статус которых засвидетельствован соответствующим удостоверением (кроме лиц, которые постоянно проживают в Украине), могут зачисляться на обучение по государственному заказу в пределах установленных квот для иностранцев по собеседованию по предметам, предусмотренным Правилами приема в соответствии с Условиями приема на обучение в высших учебных заведениях Украины.

Непонятно по какой системе будет осуществляться государственное финансирование высших учебных заведений уже через месяц, в 2020 году.

Учреждения высшего образования Одесского региона надеялись, что обновленный состав Верховной Рады Украины совместно с образовательной общественностью организует широкое и глубокое обсуждение последствий реформирования высшего образования за последние пять лет и с учетом этого определит стратегию его развития на последующие годы.

Но вместо этого Верховной Радой Украины 12.11.2019 года принят за основу проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования», который был зарегистрирован лишь 30.10.2019р. Одновременно было принято решение о сокращенном сроке подготовки проекта ко второму чтению, что, вопреки общеевропейской практике, делает фактически невозможным участие в разработке законопроекта органов общественного самоуправления в сфере высшего образования и науки.

В то же время представители Одесских высших учебных заведений утверждают, что этот законопроект несет существенные угрозы стабильности деятельности высших учебных заведений и может привести к грубому нарушению прав и интересов соискателей высшего образования в связи со следующим.

Согласно проекту Закона нивелируется статус национального, поскольку отсутствуют четкие критерии его предоставления, а также отменены преимущества, которые предоставлялись учреждениям высшего образования с таким статусом.

Негативно повлияет на развитие науки осложнение создания исследовательских университетов в связи с установлением новых требований к учреждениям высшего образования, которые могут получить такой статус. Сейчас высшие учебные заведения лишь впервые начинают проходить аккредитацию образовательных программ в Национальном агентстве качества образования. Институциональная аккредитация на этапе внедрения. Государственная аттестация научной деятельности официально приостановлена. Предлагаемые в проекте требования сделают невозможным создание мощными вузами исследовательских университетов, поскольку разработанные на современном этапе критерии аттестации научной деятельности высших учебных заведений не учитывают особенности проведения научных исследований в социальной и гуманитарной сферах, в результате чего находится под вопросом возможность получения ими наивысшей позиции по результатам прохождения государственной аттестации.

Грубым нарушением прав студентов является предложенное требование о наличии сертификатов внешнего независимого оценивания в случае перехода соискателей образования на другую специальность или в другое учреждение. Это приведет к невозможности выбирать другую специальность в соответствии с интересами студента, изменениям конъюнктуры на рынке труда, поскольку программы ВНО постоянно меняются, а предметы, которые являются обязательными при поступлении, не всегда являются профильными и действительно смогут подтвердить владение знаниями по выбранной специализации.

Все это вызывает беспокойство и не позволяет реализовывать провозглашенные действующим законодательством принципы автономии высших учебных заведений и права студентов на собственную индивидуальную образовательную траекторию. Есть и другие предложенные в законопроекте изменения, которые требуют широкого экспертного обсуждения.

Учитывая указанное, Совет ректоров учреждений высшего образования Одесского региона посчитал недопустимым принятие проекта Закона №2299 в предложенной редакции, как создающего угрозу нарушения права миллионов отечественных соискателей образования, препятствующего их росту и профессиональному становлению в Украине и единогласно проголосовал за открытое обращение к руководству страны с просьбой защитить высшие учебные заведения от уничтожения.