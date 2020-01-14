Сергей Кивалов встретился с Генконсулом КНР в Одессе Чэнь Юйжун

Украину и Китай связывают давние тесные отношения не только в экономической и культурной сфере, но и образовательной. Украинские вузы давно пользуются популярностью у китайских студентов, а сегодня все чаще и украинские студенты стали выбирать китайские вузы для получения высшего образования.
Возможностям укрепления сотрудничества и обмена опытом была посвящена встреча президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова с и. о. Генерального консула Китайской народной республики в Одессе Чэнь Юйжун.
По словам консула, это не первый визит в Юридическую академию, который произвел на нее большое впечатление. Во время проведения выставки Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет принимали в своих стенах масштабную китайскую делегацию, в которую вошли представители вузов Китайской народной республики.
На сегодня в трех группах факультета лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета около 150 украинских студентов-первокурсников изучают китайский язык как основной иностранный язык, который преподают носители языка. Ежегодно студенты факультета участвуют в конкурсе «Мост китайского языка», который проводит Институт Конфуция. Два года назад одна из студенток МГУ Елизавета Рубан заняла первое место в этом конкурсе и представляла Украину в следующем этапе, который прошел в Китае, и сегодня она обучается в Шанхае в магистратуре. Благодаря тесным связям с Институтом Конфуция студенты МГУ также проходят обучение в Харбинском инженерном университете и в университете города Ухань. На ближайшее будущее университет ставит перед собой задачу укрепить взаимодействие университетов двух стран, сделать сотрудничество более тесным и эффективным.
Сотрудничество вузов развивается не только в лингвистическом направлении, но также правовом. Во время визита в Украину Генеральный прокурор Китайской народной республики с делегацией посетил Национальный университет «Одесская юридическая академия». Представителей КНР заинтересовала подготовка прокуроров, судей в одесском вузе, и на сегодня взаимоотношения в этой сфере ведутся достаточно тесно.
Кроме этого, Китай интересует возможность сотрудничества и в сфере медицины. Передовые технологии, которые применяются в Международном гуманитарном университете для обучения медицинских специалистов, заинтересовали китайских коллег. Во время экскурсии представители делегации китайских вузов были приятно удивлены оснащением студенческой стоматологической клиники Международного гуманитарного университета, отметив, что она является одной из лучших в сфере оборудования и подготовки специалистов.
Так же шла речь о возможности создания на базе МГУ отделения нетрадиционной медицины. Это направление сейчас очень популярно, и есть необходимость поставить обучение в этой сфере на университетский уровень.