Сергей Кивалов встретился с Генконсулом КНР в Одессе Чэнь Юйжун

Украину и Китай связывают давние тесные отношения не только в экономической и культурной сфере, но и образовательной. Украинские вузы давно пользуются популярностью у китайских студентов, а сегодня все чаще и украинские студенты стали выбирать китайские вузы для получения высшего образования.

Возможностям укрепления сотрудничества и обмена опытом была посвящена встреча президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова с и. о. Генерального консула Китайской народной республики в Одессе Чэнь Юйжун.

Недавно, в декабре, в Одессе проходила образовательная выставка китайской провинции Цзянси, и Юридическая академия приняла активное участие в этой выставке. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с китайскими партнерами. Выставка заложила очень хорошую основу для укрепления и развития дальнейшего сотрудничества в рамках вузов Китая и Украины,

- отметила Чэнь Юйжун.

По словам консула, это не первый визит в Юридическую академию, который произвел на нее большое впечатление. Во время проведения выставки Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет принимали в своих стенах масштабную китайскую делегацию, в которую вошли представители вузов Китайской народной республики.

На протяжении уже нескольких лет мы активно сотрудничаем с Генеральным консульством Китая в Одессе. 9 декабря мы подписали договоры о сотрудничестве с десятком вузов Китайской народной республики. Это дает положительные результаты, ведь сегодня молодые люди стремятся к тому, чтобы изучать историю Китая, культуру Китая, а для того, чтобы изучать это направление, нужно изучать язык,

- отметил Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

На сегодня в трех группах факультета лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета около 150 украинских студентов-первокурсников изучают китайский язык как основной иностранный язык, который преподают носители языка. Ежегодно студенты факультета участвуют в конкурсе «Мост китайского языка», который проводит Институт Конфуция. Два года назад одна из студенток МГУ Елизавета Рубан заняла первое место в этом конкурсе и представляла Украину в следующем этапе, который прошел в Китае, и сегодня она обучается в Шанхае в магистратуре. Благодаря тесным связям с Институтом Конфуция студенты МГУ также проходят обучение в Харбинском инженерном университете и в университете города Ухань. На ближайшее будущее университет ставит перед собой задачу укрепить взаимодействие университетов двух стран, сделать сотрудничество более тесным и эффективным.

Мы не просто создали такие группы, где студенты имеют возможность изучать китайский язык, в этом есть потребность. Получили лицензию и теперь готовим специалистов. Наш вуз был одним из первых, кто предложил это направление – изучение китайского языка как основного иностранного. Потому что за этим - перспективы и будущее, Китай – огромная страна с мощной экономикой, которая за последние 30 лет совершила такой прорыв, что ни одна страна за столетие не могла этого сделать. С этим нужно считаться, а для того, чтобы изучать культуру, традиции Китая, изучать экономику, право Китая нужно знать, конечно, хорошо язык,

- отметил Сергей Кивалов.

Сотрудничество вузов развивается не только в лингвистическом направлении, но также правовом. Во время визита в Украину Генеральный прокурор Китайской народной республики с делегацией посетил Национальный университет «Одесская юридическая академия». Представителей КНР заинтересовала подготовка прокуроров, судей в одесском вузе, и на сегодня взаимоотношения в этой сфере ведутся достаточно тесно.

Кроме этого, Китай интересует возможность сотрудничества и в сфере медицины. Передовые технологии, которые применяются в Международном гуманитарном университете для обучения медицинских специалистов, заинтересовали китайских коллег. Во время экскурсии представители делегации китайских вузов были приятно удивлены оснащением студенческой стоматологической клиники Международного гуманитарного университета, отметив, что она является одной из лучших в сфере оборудования и подготовки специалистов.

Мы же готовим будущих стоматологов. Китайские коллеги ознакомились с теоретической подготовкой, практической, и мы договорились об обмене студентами. Теперь они собираются присылать к нам свою молодежь учиться на факультете стоматологии,

- отметил Сергей Кивалов.

Так же шла речь о возможности создания на базе МГУ отделения нетрадиционной медицины. Это направление сейчас очень популярно, и есть необходимость поставить обучение в этой сфере на университетский уровень.