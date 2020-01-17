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Сергей Кивалов поздравил с Крещением Господним: «Благих помыслов, безоблачного неба и семейного уюта!»

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов поздравил с Крещением Господним: «Благих помыслов, безоблачного неба и семейного уюта!»

 

 

 

 

 

Крещение Господне – это завершающий из числа трех великих праздников рождественского цикла, которые мы отмечаем в январе. Светлый праздник Крещения был установлен в память о крещении Иисуса Христа, его относят к двунадесятым – 12 важнейшим церковным праздникам, посвящённым событиям земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.
Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос пришел из Назарета к реке Иордан, где принял крещение от Иоанна, получившего имя Крестителя.
Когда Христос вышел из воды после крещения, вдруг разверзлись небеса – Святой Дух в образе голубя, осеняя Божественным светом, опустился на Иисуса. Второе название этого праздника – Богоявление, ведь в момент Крещения Господь Бог явился людям в трех Ипостасях: Крещение Сына Божиего, свидетельство об этом Бога-Отца и Духа Святого, который явился миру в виде голубя.
Крещение памятно еще и тем, что после него у Иисуса появились первые ученики — за ним последовали апостолы Андрей, Симон (Петр), Филипп и Нафанаил. Крестившись, Иисус отправился в пустыню, чтобы подготовиться к своему служению на Земле. На протяжении сорока дней Он держал пост, молился и не поддался на искушения лукавого. С момента Крещения и начинается служение Господа Иисуса Христа, то великое дело, ради которого Он пришел в мир — борьба каждого человека со своими грехами.
О важности праздника Крещения Господнего говорит и тот факт, что накануне Православная Церковь устанавливает пост, подобный дню накануне Рождества.
В праздник и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. На Крещение многие люди желают окунуться в крещенской купели. Священники и верующие идут к водоемам как символу реки Иордан. После того, как священник освятит воду в проруби, троекратно погружая крест, зажигая огонь и читая молитву, желающие погружаются в воду с головой три раза, крестятся и произносят молитву. Смысл заключается в том, что верующие готовы пойти за Христом, принимая крещение и христианскую веру.
В этот день с раннего утра тысячи людей идут в храмы, чтобы посетить праздничную службу и освятить воду, которая способна исцелить от телесных и душевных недугов. Люди окропляют этой водой свои дома, чтобы уберечь семьи от бед, ненастий, и сохраняют освященную воду на протяжении всего года.
Дорогие друзья, от всей души поздравляю с этим светлым праздником! Пусть крещенская вода придаст силу, здоровье и унесет все печали! Благих помыслов, безоблачного неба и семейного уюта!
 - написал на своей официальной странице в Facebook почётный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.



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