 Международная академическая школа «Одесса» готова принять 1100 учеников уже 1 сентября

Да, 1-го сентября уникальное образовательное учреждение, не имеющее аналогов в Украине и Европе, примет первых учеников. Все работы по возведению учебного комплекса находятся на завершающем этапе. Чудо современной архитектуры привлекает к себе внимание издалека, выделяясь на фоне неба белоснежными корпусами, синей черепичной кровлей и золотым куполом, венчающим здание. А облицовка здания и декор фасада, выполненные из итальянского камня, позволяют назвать его произведением современного зодчества.

Внутри – светлые, просторные аудитории, киноконцерт-холл, универсальный спортзал, вместительное школьное кафе, актовый зал на 1000 мест, два бассейна. Все выполнено по самым современным технологиям.

Подготовка к открытию школы, а тем более, такого уровня, – очень серьезный процесс. Уже в самом разгаре составление учебных планов, в которых будут учтены все возможности инновационной школы будущего. Этому было посвящено недавнее выездное совещание с участием руководства города и инициатора строительства общеобразовательного учреждения, почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова.

Первый набор– это всё очень ответственно и волнительно. И нам это предстоит сделать в этом году. Сейчас обсуждаются вопросы, связанные с подбором преподавателей, всего персонала. Мы все волнуемся. Нам хочется, чтобы наша Школа будущего была безупречна. Это касается и учебного процесса, и внеклассного обучения, и факультативных занятий, и спортивной подготовки, и духовной составляющей. Ведь, как известно, вначале мы построили храм. А от храма, как крылья, идут классы. Но учиться, я думаю, в нашей школе, будут не только дети из православных семей, но и всех других конфессий. Одесса – многонациональный город, такой она была со дня своего основания и такой, надеюсь, будет всегда,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

В уникальности открывающейся Международной академической школы убедился, побывав на объекте, и мэр Одессы Геннадий Труханов:

Сегодня сложная ситуация в мире – пандемия коронавируса, экономический спад. Но, несмотря на это, Сергей Кивалов и его команда не остановили строительство, не отступили от своих планов, а завершают работу над комплексом для одесских школьников, одесских детей. Огромное вам спасибо. Я думаю, что мы обязательно это сделаем, и эта школа послужит хорошим примером муниципального и частного партнерства.

Геннадий Труханов подчеркнул важность создания подобных социальных объектов на фоне безответственного поведения некоторых бизнесменов. При том, что сегодня в Одессе жилое строительство идет полным ходом, безответственные застройщики упорно забывают о социальной инфраструктуре. Забывают не только о спортивной или культурной сфере. Возведенные жилые комплексы не имеют парковок, спортивных площадок, детских садов. По словам мэра, такие инвесторы и «благодетели» должны задуматься о том, что они возводят в городе.

К счастью, Сергей Васильевич пошел в другом направлении: он не строит высотки, он построил систему образования: высшую школу, специальное образование, теперь – начальную и среднюю школу, то есть, все в комплексе. Я уверен, что и дошкольное учреждение будет в перспективе, чтобы была целая образовательная цепочка. И спасибо Вам, за то, что, несмотря ни на что, вы остаетесь верным своему выбору и своим приоритетам в жизни. Не свернули с этого пути в строительство коммерческих метров и продолжаете эффективно заниматься системой образования. Думаю, сегодня таких людей практически нет в Одессе,

– заявил Геннадий Труханов.

Международная академическая школа «Одесса» обещает стать самой большой в стране. Площадь учебных классов составляет 10 тысяч кв.м. А общая площадь четырехэтажного учебного комплекса – около 17 тысяч кв.м. Высота потолков в учебных классах – четыре метра, что позволит ученикам чувствовать себя свободно и комфортно. При осуществлении не имеющего аналогов проекта были применены самые передовые европейские технологии. Крупнейшее в стране поле солнечных коллекторов – более ста – австралийского производства позволят обеспечивать весь комплекс теплом круглый год. В солнечные дни будет работать гелиосистема, а при затяжной облачной погоде нагрузку примут тепловые насосы. Все вместе представляет собой уникальную систему. Тепловой пункт сооружен по принципу «умного управления». Школа будущего также имеет собственную газовую 12-модульную котельную. Оборудование из Германии и Италии предусматривает защиту противоаварийной и противопожарной систем сигнализации.

Пожалуй, ни одна школа в Украине не имеет таких комфортных условий для учебы, спорта и досуга, какие будут у учеников инновационной школы «Одесса» по адресу Академическая, 30. При этом, Сергей Кивалов подчеркивает: обучение будет доступно каждому жителю Одесского региона.

Это совершенно новое качество образования, новые образовательные условия, которые мы планируем предоставить одесским школьникам,– признал Геннадий Труханов. – Это украинская школа нового уровня – и парты соответствуют новым требованиям, и комнаты отдыха в школе, которые должны быть в младших классах, – все по самым современным требованиям, и образовательным, и санитарным. Здесь светлые просторные классы, высокие потолки, – все сделано по последнему слову техники. Это будет хорошее подспорье нам в системе образования города, что позволит разгрузить близлежащие переполненные школы. Это создаст новые условия для занятия спортом.

Городская власть, безусловно, заинтересована в том, что в городе появился современный и качественный объект образовательной и спортивной инфраструктуры. К слову, Геннадий Труханов так и не вспомнил, когда в истории Одессы на уроках физкультуры преподавали плавание:

Очень важно использование спортивной инфраструктуры, в данном случае, бассейна. В системе образования города нет бассейна такого уровня, в котором можно было бы заниматься плаванием на уроках физкультуры. Мы должны урегулировать расписание и рассмотреть вопросы совместного участия, софинансирования.

Масштабной инспекции строительных работ на объекте предшествовала рабочая встреча в мэрии, во время которой детально обсуждались многие вопросы, главные из которых – подбор преподавательского состава и обеспечение финансирования для функционирования школы.

Директор департамента образования горсовета Елена Буйневич рассказала, что как только будет получена лицензия, школа автоматически получит финансирование. При этом спортивный потенциал учреждения может быть использован во благо города. Чтобы использовать спортивный комплекс школы будущего, будет заключен договор.

Что ж, Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет уже много лет являются образцом качественного образования. Здесь созданы наилучшие условия для учебы и всестороннего развития студентов, а следовательно – подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов. Этот опыт сегодня реализуется и в Международной академической школе «Одесса».