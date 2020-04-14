 Международная академическая школа «Одесса» готова принять 1100 учеников уже 1 сентября

Да, 1-го сентября уникальное образовательное учреждение, не имеющее аналогов в Украине и Европе, примет первых учеников. Все работы по возведению учебного комплекса находятся на завершающем этапе. Чудо современной архитектуры привлекает к себе внимание издалека, выделяясь на фоне неба белоснежными корпусами, синей черепичной кровлей и золотым куполом, венчающим здание. А облицовка здания и декор фасада, выполненные из итальянского камня, позволяют назвать его произведением современного зодчества.
Внутри – светлые, просторные аудитории, киноконцерт-холл, универсальный спортзал, вместительное школьное кафе, актовый зал на 1000 мест, два бассейна. Все выполнено по самым современным технологиям.
Подготовка к открытию школы, а тем более, такого уровня, – очень серьезный процесс. Уже в самом разгаре составление учебных планов, в которых будут учтены все возможности инновационной школы будущего. Этому было посвящено недавнее выездное совещание с участием руководства города и инициатора строительства общеобразовательного учреждения, почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова.
В уникальности открывающейся Международной академической школы убедился, побывав на объекте, и мэр Одессы Геннадий Труханов:
Геннадий Труханов подчеркнул важность создания подобных социальных объектов на фоне безответственного поведения некоторых бизнесменов. При том, что сегодня в Одессе жилое строительство идет полным ходом, безответственные застройщики упорно забывают о социальной инфраструктуре. Забывают не только о спортивной или культурной сфере. Возведенные жилые комплексы не имеют парковок, спортивных площадок, детских садов. По словам мэра, такие инвесторы и «благодетели» должны задуматься о том, что они возводят в городе.
Международная академическая школа «Одесса» обещает стать самой большой в стране. Площадь учебных классов составляет 10 тысяч кв.м. А общая площадь четырехэтажного учебного комплекса – около 17 тысяч кв.м. Высота потолков в учебных классах – четыре метра, что позволит ученикам чувствовать себя свободно и комфортно. При осуществлении не имеющего аналогов проекта были применены самые передовые европейские технологии. Крупнейшее в стране поле солнечных коллекторов – более ста – австралийского производства позволят обеспечивать весь комплекс теплом круглый год. В солнечные дни будет работать гелиосистема, а при затяжной облачной погоде нагрузку примут тепловые насосы. Все вместе представляет собой уникальную систему. Тепловой пункт сооружен по принципу «умного управления». Школа будущего также имеет собственную газовую 12-модульную котельную. Оборудование из Германии и Италии предусматривает защиту противоаварийной и противопожарной систем сигнализации.
Пожалуй, ни одна школа в Украине не имеет таких комфортных условий для учебы, спорта и досуга, какие будут у учеников инновационной школы «Одесса» по адресу Академическая, 30. При этом, Сергей Кивалов подчеркивает: обучение будет доступно каждому жителю Одесского региона.
Городская власть, безусловно, заинтересована в том, что в городе появился современный и качественный объект образовательной и спортивной инфраструктуры. К слову, Геннадий Труханов так и не вспомнил, когда в истории Одессы на уроках физкультуры преподавали плавание:
Масштабной инспекции строительных работ на объекте предшествовала рабочая встреча в мэрии, во время которой детально обсуждались многие вопросы, главные из которых – подбор преподавательского состава и обеспечение финансирования для функционирования школы.
Директор департамента образования горсовета Елена Буйневич рассказала, что как только будет получена лицензия, школа автоматически получит финансирование. При этом спортивный потенциал учреждения может быть использован во благо города. Чтобы использовать спортивный комплекс школы будущего, будет заключен договор.
Что ж, Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет уже много лет являются образцом качественного образования. Здесь созданы наилучшие условия для учебы и всестороннего развития студентов, а следовательно – подготовки высококвалифицированных и востребованных специалистов. Этот опыт сегодня реализуется и в Международной академической школе «Одесса».