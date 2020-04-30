 Сергей Кивалов: «Судить виновных в трагедии 2 мая должен Международный уголовный суд»

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками Майдана и Антимайдана. В результате массовых беспорядков и поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек, около 300 получили ранения и увечья. Комментируя шестую годовщину трагедии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов отметил, что пора не только назвать имена исполнителей и заказчиков, виновных в гибели людей, но и вынести им справедливое наказание, поставив точку в расследовании трагедии 2 мая.

Расследование ужасной трагедии, унесшей жизни наших граждан и ставшей точкой невозврата для многих одесситов, остановлено. А Дом профсоюзов на Куликовом поле стал мертвой зоной, местом скорби и траура.

У меня и сейчас не укладывается в голове, как такое могло произойти в мирное время в миролюбивом городе. Еще больше недоумения вызывает тот факт, что шесть лет преступники и организаторы массового убийства находятся на свободе. Конечно, возмездие не способно вернуть невинно погибших людей, но поможет вновь обрести веру наших граждан в справедливость и закон. Мы просто не имеем морального права предать память жертв трагедии и надежды их родных, – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

Сразу же после трагической гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе Сергей Кивалов зарегистрировал проект Постановления Верховной Рады Украины о признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда в отношении преступлений против человечности, приведших к особо тяжким последствиям 2 мая 2014 года в Одессе и просьбе привлечь к ответственности всех лиц, виновных в их совершении. С целью привлечения Международного уголовного суда к оценке происшедшего, Сергей Кивалов вышел на прямой диалог с его руководством и внутренней обвинительной службой. В сентябре 2014 года он посетил Международный уголовный суд в Гааге в составе украинской делегации и встретился с тогдашним главой Соном Санхёном, заместителем обвинителя Международного уголовного суда Джеймсом Стюартом и Председателем Ассамблеи государств-участников Римского Статута Международного уголовного суда Тийной Интельманн.

Заместитель обвинителя Международного уголовного суда Джеймс Стюарт тогда отметил, что подобная информация о ситуации, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, заслуживает внимания, и у Украины есть право передать эту ситуацию на изучение Международного уголовного суда, признав его юрисдикцию в отношении нее, равно как и в отношении других интересующих ситуаций. По итогам визита, Сергей Кивалов зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект №5161 Заявления в Международный уголовный суд о признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда в отношении всех предусмотренных Римским Статутом преступлений, совершенных начиная с 23 февраля 2014 года и на будущее.

На встрече с председателем МУС я рассказал о трагедии, которая свершилась, предоставил перечень документов, необходимых для открытия производства. Но это не произошло по той причине, что Украина не присоединилась к Римскому статуту, а действия Международного уголовного суда не распространяются на преступления, которые совершаются непосредственно в Украине.

Я озвучивал в ПАСЕ, что это геноцид против одесситов, мирных жителей, катастрофа, которую осуждает весь мир. Однако, истинные виновники, чьи действия запечатлены на видеозаписях, по-прежнему разгуливают на свободе.

Бездействуют органы правопорядка. Меняются руководители правоохранительных органов, создаются различные специальные службы – НАБУ, НАЗК, а к расследованию тяжкого преступления, совершенного 2 мая 2014 года, так никто по-настоящему не приступил.

Может, кому-то выгодно специально затягивать расследование этого резонансного события, дабы истинные организаторы преступления оставались на свободе?! Полное бездействие со стороны власти и правоохранителей вызывают неверие и отчаяние у рядовых граждан. Одесситы потеряли надежду, что виновных в трагедии удастся найти и наказать. Очевидно, что в государстве, где безоружных людей заживо сжигают, а виновные остаются без наказания, все слова о демократии – пустой звук.

Многие ожидали от новой власти, что расследование событий 2 мая будет доведено до конца, а виновные окажутся, наконец, на скамье подсудимых. Но прошел год. И пока ничего не изменилось.

Пора не только назвать имена исполнителей и заказчиков, виновных в гибели людей, но и вынести им справедливое наказание, поставив точку в расследовании трагедии 2 мая. Этого ждут от Президента, Генерального прокурора, правительства Украины не только одесситы, не только гражданское общество, но и мировое сообщество, международные организации. Пора положить этому конец: виновные должны быть на скамье подсудимых, и судить их должен Международный уголовный суд. Преступники должны знать, что их бесчеловечные действия не имеют срока давности и что наказание неотвратимо, – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.

В этот скорбный для каждого одессита день Сергей Кивалов выразил соболезнования родным и близким, друзьям и всем, кто лично знал погибших. Также почетный гражданин Одессы и Одесской области выступил с инициативой установить перед Домом профсоюзов памятник погибшим – как напоминание о страшной трагедии в истории Одессы и всей Украины.