Сергей Кивалов: «Мы реализовываем социальные проекты, чтобы оказывать реальную помощь одесситам»

Наш корреспондент беседует с Почетным гражданином города Одессы и Одесской области, Президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергеем Киваловым.

В последнее время общественность активно обсуждает реализуемые вами социальные проекты, при этом многим они не дают покоя. Один из таких проектов – бесплатное тестирование одесситов на выявление коронавирусной инфекции, а также открытие Центра по борьбе с COVID-19. Как Вы считаете, кому «мешают» сегодня эти проекты?

– Я думаю, что одесситы поддерживают меня в этом проекте. Мы создали такой Центр на базе двух наших учреждений высшего образования – это Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет. Как известно, в Международном гуманитарном университете есть Одесский медицинский институт, в котором сегодня готовят медиков разного профиля, фармацевтов, стоматологов, а главное, врачей лечебных факультетов. Как только наступило тревожное время, мы сделали все, чтобы Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 заработал как можно быстрее. Конечно, первое, что для этого необходимо, кроме материальной базы, – это высококвалифицированные медицинские работники. В нашем Одесском медицинском институте Международного гуманитарного университета работают именно такие специалисты, кандидаты и доктора медицинских наук, известные в своей области врачи. Нашему Международному гуманитарному университету 17 лет, из них 10 лет мы готовим медиков. Я считаю, то, что мы сделали за последнее время позволяет нам утверждать, что мы готовим хороших специалистов. Практика показала, особенно в это тяжелое время, что наши специалисты отвечают всем требованиям современности. В Центре проводят тесты на выявление коронавирусной инфекции не только студентам и преподавателям наших вузов, он открыт для всех жителей города и области. Мы закупили 10 тысяч тестов и сегодня 50-60 человек в день проходят тестирование в нашем Центре по борьбе с COVID-19 и Университетской клинике Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Подчеркиваю, бесплатное тестирование! Более того, построены изоляторы и палаты интенсивной терапии, которые оборудованы всем необходимым и самыми современными аппаратами ИВЛ. Данное медицинское оборудование относится к экспертному классу. Пусть те, кому наш проект не нравится, запустит свой и помогает людям. Я к этому отношусь спокойно. Мы создали множество социальных проектов и всегда находились те, кому что-то не нравилось. Например, когда создавали Юридическую клинику, сколько было разговоров о том, что клиника будет работать только на период выборов. Однако данный проект работает уже 20 лет, и за это время более 200 тысяч граждан, среди которых не только одесситы, а также жители других регионов страны, получили здесь высококвалифицированную юридическую помощь. Так и с этим проектом, Центром по борьбе с COVID-19, главное для нас сейчас – оказать помощь одесситам, а другие пусть говорят, если у них есть на это время. По сути, сегодня Университетская клиника Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета и Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19 – единственное место, куда могут обратиться горожане, чтобы бесплатно пройти экспресс-тест на выявление коронавирусной инфекции. Для этого надо обратиться в Клинику, по Фонтанской дороге 23-А. Сначала посетителям клиники измеряют пульс, определяют температуру, уровень насыщения крови кислородом и затем они проходят на тестирование. Можно позвонить по телефону горячей линии call-центра, которая работает на базе Юридической клиники Национального университета «Одесская юридическая академия», записаться на прием или получить консультацию врача в онлайн-режиме. У нас есть уже очередь на тестирование и консультацию, но если человеку необходимо пройти тест срочно, то наши врачи сделают все возможное, чтобы ему помочь в оперативном режиме. У нас сотни людей прошли тесты, много среди них и врачей. Хочу уверить, что в Центре используются качественные экспресс-тесты, каждый сертифицирован в соответствии с высокими международными нормами ЕС. Мы изначально заказывали и покупали самые лучшие тесты, производства фирмы, являющейся мировым лидером по изготовлению тест-систем по выявлению различных инфекционных заболеваний. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию. Эта специализированная немецкая фирма, которая производит тесты на сахарный диабет, наличие средств в организме у человека и так далее. Сегодня они подключились к разработке экспресс-тестов на COVID -19 и их продукция показала свою эффективность в странах с высоким уровнем заболеваемости. Это очень важно. Несертифицированными тестами нельзя пользоваться, это не даст реальной картины, только может нанести вред. Так, в конце марта в Одессу поступило 6 тысяч китайских экспресс-тестов. Как оказалось, использовать их нельзя, так как они не сертифицированы. Мы закупили достаточно тестов высокого качества, чтобы их могли пройти все желающие. Естественно, наши сотрудники, врачи, студенты, те, кто не мог покинуть город и остался в общежитиях, все они уже прошли тесты на коронавирус. Только в Одесской юридической академии учится 20 тысяч студентов и 3,5 тысяч преподавателей и сотрудников. А в Международном гуманитарном университете высшее образование получают более 5 тысяч студентов со всего мира. Конечно, большинство студентов сейчас разъехались по своим домам, поскольку 90% молодых людей приехали учиться в Одесскую юридическую академию из других уголков страны – Ивано-Франковской, Киевской, Черниговской области. В то же время у нас есть и наши структурные подразделения в других городах Украины. В Киевском институте интеллектуальной собственности и права обучается около 1500 студентов, в Ивано-Франковске – 734, в Черновцах – 578.

Но сегодня в Одессе в наших общежитиях осталось около 200 студентов. Они не смогли уехать домой по разным причинам, у нас ведь учатся еще дети-сироты, и их немало. Все они остались в общежитиях, и с первых дней общенационального карантина там строго соблюдается режим безопасности и принимаются необходимые карантинные меры – вход исключительно в масках и при наличии специальных пропусков. Общежития обеспечены также бесконтактными термометрами, нужным количеством антисептика. Кроме того, Первичная профсоюзная организация и Студенческий совет Одесской юридической академии организовали акцию по раздаче многоразовых защитных масок, изготовленных сотрудниками Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг нашего университета. Таким образом, забота о здоровье и безопасности наших студентов была и остается нашей приоритетной задачей. Более того, на днях все студенты, которые сейчас находятся в Одессе, сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. К счастью, все тесты оказались отрицательными и заболевания ни у кого не было выявлено. Однако, хочу отметить, что мы будем проводить тестирование студентов регулярно, поскольку именно это является одним из основных методов раннего выявления носителями вируса. Как результат, предпринятые нами действия будут способствовать предотвращению распространения инфекции. Кроме того, человек, который прошел тест, чувствует себя намного уверенней. Я и сам проходил тест дважды. И я рад, что врачи имеют возможность пройти тесты в нашем Центре по борьбе с COVID-19 и Университетской клинике Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета достаточное количество раз, ведь по протоколу они должны проверяться раз в пять-шесть дней. Хочу также подчеркнуть, что мы полностью подготовились к приему больных, которые могли бы нуждаться в высококвалифицированной помощи, в случае необходимости. Открывая клинику Международного гуманитарного университета, мы предусмотрели, что к нам могут поступить пациенты с тяжелой коронавирусной инфекцией. Нам удалось приобрести все необходимое оборудование для отделения интенсивной терапии. На данный момент в палатах установлено несколько аппаратов ИВЛ SD-H30 экспертного класса для искусственной вентиляции легких. Мы знаем, что своевременное подключение к аппарату ИВЛ, в случае тяжелых осложнений от заболевания коронавирусом, максимально увеличивает шансы на выживание.

– Вы рассказали о закупке аппаратов ИВЛ, тестов. Сегодня мы слышим самые разные цифры относительно тех и других. Тратятся огромные суммы на их приобретения из бюджета города, из бюджета области, бюджета страны на закупку тестов, аппаратов ИВЛ, медикаментов. Давайте расставим точки «над i». Скажите, по каким Вы ценам закупали оборудование и тесты?

– Как раз 47 дней назад, когда появилась острая необходимость в приобретение экспресс-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких, мы обратились сразу в лучшие фирмы. Никакого секрета здесь нет, качественный, очень хороший тест стоит 316 грн. Выше цены нет. Мы закупили ИВЛ, стоит один аппарат ИВЛ 600 тысяч гривен. У нас есть все документы, и я могу сказать, что сюда входит и оплата, и растаможка, и доставка транспортом именно в Одессу. Я подчеркиваю – один тест стоит 316 гривен, аппарат ИВЛ – 600 тысяч гривен.

Можно ли утверждать, что Университетская клиника полностью, комплексно готова к приему пациентов?

– Сначала мы взяли несколько аудиторий и переоборудовали их для приема больных в соответствии с протоколом – дай Бог, чтобы все это нам не понадобилось. В клинике оборудовали палаты, установили аппараты ИВЛ. Отделение интенсивной терапии Клиники обеспечено инфузоматами, необходимыми для дозированной подачи лекарств, оборудованием для мониторинга всех функций жизнедеятельности больного – определения уровня кислорода, давления, сердечного ритма, дыхания. Нами приобретен мобильный оксигенатор, обеспечивающий снабжение пациента кислородом в дороге, если такого больного необходимо транспортировать. Также нами использованы в полной мере возможности телемедицины. Врачи клиники могут следить за состоянием больного удаленно, общаться с персоналом, который там находится. Мы можем удаленно обращаться за консультацией к специалистам опорных медицинских учреждений не только Одессы и Киева, но и других городов. Бывшие аудитории на базе Клиники переоборудована в палату, которая совмещает в себе две функции – дневного стационара и физиотерапевтического кабинета. Здесь можно получать как лечение, так и проводить дополнительные физиотерапевтические процедуры.

– Даже самого эффективного и профессионального оборудования недостаточно для спасения жизней, если нет подготовленных специалистов.

– Безусловно. В клинике мединститута МГУ предусмотрели решение и этого вопроса. Сегодня это уже не просто лечебное подразделение, это современный тренинговый центр обучения врачей интенсивной терапии, которые могут столкнуться с пациентами с тяжелой коронавирусной инфекцией. Наши специалисты прошли сертификацию, а мы получили лицензию, и сегодня наши доктора имеют право проводить обучающие курсы для врачей, работающих в медицинских учреждениях Одессы и других городов страны. Это очень важно Проект будет реализован на базе факультета последипломного образования врачей. Таким образом, Международный гуманитарный университет задействует все свои возможности как по обучению студентов – будущих докторов, так и повышая квалификацию практикующих специалистов с большим опытом работы. На кону стоит жизнь человека. Зачем будет необходима вся инфраструктура, если массовое заболевание унесет жизни людей? Но мы готовы, мы должны мобилизовать свои силы и возможности, чтобы оказать помощь тем, кто в этом нуждается. Сегодня все то, что необходимо реализовать, мы реализуем. У нас работает целая команда, и люди делают все, что необходимо.

– Сергей Васильевич, когда одесситам можно ожидать снятия карантинных мер? Ведь без многих ограничений уже вполне можно обойтись?

- На очередной сессии Одесского городского совета фракция Украинской морской партии выступила с инициативой обратиться к губернатору Одесской области, в центральные органы власти, в Кабинет министров Украины, к Президенту страны, чтобы они рассмотрели вопрос о снятие тех ограничений, которые наносят урон жителям нашего города. Посмотрите, сегодня многие магазины подняли товарооборот в 7-8 раз, а рынки, которые реализовывают более качественную продукцию, должны простаивать. Я считаю, что надо принимать какое-то одно решение, а не менять эти решения каждые два-три дня. Сегодня люди в отчаянии, мы больше 40 дней находимся на карантине. Мелкий и средний бизнес терпит серьезные убытки, многие пострадают так, что возврата к прошлому уже не будет. Нужно постепенно выходить из карантина и начать работу по выходу из сложившейся ситуации, попытаться справиться с негативными результатами. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Я скажу, что, например, рабочие на стройке Международной академической школы «Одесса», которую одесситы так ждут, все работают с применением защитных средств, все они прошли тесты на COVID-19. Думаю, что после 11 мая частично буду сняты ограничения, это нужно сделать, иначе мы не сможем выйти из экономического коллапса. И студенты должны вернутся в вузы, и школьники сесть за парту, а люди начать работать.

– Одесситы и жители других городов спрашивают, когда планируется завершение строительства уникального образовательного объекта, Международной академической школы. Кто и на каких условиях сможет там учится?

– Мы приступили к строительству нашей Школы не вчера. Строить сегодня очень непросто, если учесть, что это не коммерческий, а социальный объект. К тому же, наша Школа будущего – уникальный образовательный проект и предполагает совершенно новое качество образования. Именно поэтому при ее возведении применялись лучшие инновационные технологии. Сегодня мы на завершающем этапе строительства. И нельзя приостанавливать работы, если мы планируем принять первых учеников уже 1 сентября. Хочу подчеркнуть, мы не нарушаем законодательства Украины. Строительство и реставрация у нас в стране не под запретом, эти работы никто не останавливал. Международная академическая школа, рассчитана на 1100 учащихся, это действительно высокий уровень образования, здесь все сделано для того чтобы школьники получали полный комплекс необходимых знаний и умений для гармоничного развития. Здесь будут работать специализированные классы, спортивный комплекс с двумя площадками, летним и закрытым зимним спортивным залом. Мы построили также два бассейна, большой, 25-метровый, и маленький. Вода в бассейн будет подаваться чистая, с глубины 147 метров, для этого пробурена скважина, система очистки оборудована фильтрами итальянского производства. Кроме того, для обеспечения тепла в Международной академической школы «Одесса» впервые в Украине реализован проект по установке самой масштабной в стране гелиосистемы, уже смонтированы 105 солнечных коллекторов австралийского производства. Это один из самых важных элементов по введению в эксплуатацию объекта, поскольку система будет обеспечивать школу теплом круглый год. Кроме того, продолжается работа по благоустройству прилегающей территории. По периметру школы было высажено около сотни молодых сосен, в ближайшее время согласно дизайн-проекту, начнется высадка декоративных растений и подключение автономной системы полива. Производится укладка специальной гранитной плитки с 3D эффектом, которая была изготовлена по индивидуальному заказу для Международной академической школы. Школа также оборудована современной котельной, которая состоит из 12 независимых модулей и предусматривает современную защиту противоаварийной и противопожарной систем сигнализации. Мы сегодня уже проводим покраску всех классов в чистовую. Мы вложили огромные средства в покупку оборудования. Общая площадь комплекса – 22 тысячи кв. м. У меня часто спрашивают, какие льготы дали вам город и область? Я могу ответить – ни город, ни область никаких льгот нашей школе не давали. Никаких льгот мы не получали. Надеемся, что получим, но пока не получали. Да, уже сегодня многие одесситы выразили желание, чтобы их дети учились именно в нашей Школе будущего. Здесь созданы все условия, чтобы подрастающее поколение получило образование международного уровня, дети развивались духовно, физически и занимались творческой деятельностью. И мы хотим, что обучение в ней было максимально доступным. Мы готовы предоставлять нашу спортивную базу школам, находящимся в Приморском районе, чтобы дети из других школ могли пользоваться нашими бассейнами. Это европейская практика, например, в Великобритании занятия по плаванию предусмотрены школьной программой, дети с 7-8 лет учатся плавать. Но вот в чем дело. Международная академическая школа «Одесса» строится исключительно за счет взятых кредитов и личных средств. Подчеркиваю, без единой копейки из средств бюджетов города, области или страны. В этой связи участие городской власти в дальнейшей работе Школы было бы логичным. Строительство такого дорогостоящего объекта, как Международная академическая школа, практически никогда не окупится и не принесет прибыль. Мы рассматривали механизмы взаимодействия с Одесским горсоветом. Есть ряд законодательных актов, регулирующие данный вопрос. Так, 27 февраля 2019 г. были внесены изменения в Порядок и условия предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 14.01.2015 г. №6. Этими изменениями предусмотрено, в частности, направление органами местного самоуправления в соответствии с формулой, утверждённой правительством, образовательной субвенции и на частные заведения общего среднего образования. Именно поэтому я настаиваю на том, чтобы в Одесском городском совете была создана специальная рабочая группа, которая будет совместно с нами курировать функционирование Школы будущего. В частности, запуск учебного процесса, заработные платы учителям и ряд других вопросов, которые согласно действующего законодательства должны взять на себя городские власти.

Кроме того, хочу обратить внимание общественности на еще один важный документ. Решение Одесского городского совета № 5522-VII от 11.12.2019 г. «О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 12 декабря 2018 № 4067-VII «О предоставлении льгот по земельному налогу на 2019». Согласно вышеуказанному решению в группу плательщиков, которые получили льготу, входят благотворительные фонды, реализующие программы строительства и обеспечения функционирования образовательных и религиозных сооружений. К этой группе относится Международная академическая школа «Одесса». Совершенно ясно, что, выделяя льготу, городская власть лишь выполняет предусмотренные действующим законодательством нормы. Если говорить о денежном эквиваленте, то это, конечно, «капля в море» в сравнении с теми средствами, которые уже нами потрачены и которые ещё предстоит вложить в запуск и реализацию данного проекта. Строительство Международной академической школы «Одесса» длится уже 6 лет. Возможно, мы могли бы завершить его гораздо раньше. Однако, создаем полноценный комплекс, ориентированный на духовное, интеллектуальное, физическое и творческое развитие личности. Все в ней идеально, я сам проверяю каждый класс, который готовится, как сделан, как покрашены стены, какие парты и так далее. Строя школу, мы, в первую очередь, руководствовались принципами качества, стремясь обеспечить максимально возможный уровень безопасности и комфорта детей. Конечно, труд преподавательского состава мы будем оплачивать с применением собственных дополнительных средств. Ищем сейчас директора для школы, нам нужен человек опытный, увлеченный своей работой. Пока не нашли, готовы выслушать претендентов на эту должность.

– И все же, из города, области, страны были ли вложены какие-то средства в строительство школы?

– Еще раз хочу подчеркнуть, ни из бюджета страны, ни из бюджета области и города мы не получили на строительство Школы ни одной копейки. Многие спрашивают, сколько будет стоить обучение в школе? Оплату мы установим, но те, кто не смогут платить, будут учиться в нашей школе бесплатно. И мы надеемся, что, если город откажется, область возьмет школу под свое крыло. Ведь эта школа для детей нашей страны, нашего города, это социальный объект, аналогов которому нет. И мы надеемся, что власть примет участие в том, чтобы сделать такого уровня школу доступной для одесситов и ребят из других городов. Это очень важно. Я уже не говорю о том, что когда школа откроется, более 100 человек смогут трудоустроится.

Жизнь продолжается. Рождаются дети, подрастают, идут учиться, и мы должны быть готовы их принять наилучшим образом. Пройдет еще некоторое время, и карантин снимут, жизнь войдет в свою колею, и мы сейчас думаем об этом. Мы обязаны достроить школу к 1 сентября и открыть ее вовремя. Мы должны хорошо подготовится к приему будущих студентов в наших вузах, отремонтировать и привести в порядок все, что нужно, в учебных классах, студенческих общежитиях. Именно этим мы и занимаемся. Я хочу пожелать всем одесситам здоровья и благополучия и уверить, что мы делаем все, чтобы нашим землякам жилось лучше и комфортнее.

– Большое спасибо за содержательную беседу.