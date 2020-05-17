Международная академическая школа «Одесса» объявляет набор учеников

Международная академическая школа «Одесса», созданная по инициативе Почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова, объявляет набор учеников с первого по восьмой класс. В связи с продлением карантина заявления будут подаваться на электронную почту shkola.nabor2020@gmail.com в течение месяца – с 18 мая по 18 июня.

Заявки на обучение в Школе будущего будут приниматься из всех районов города.

За более детальной информацией обращайтесь по телефону 777-27-61 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00.

Обращаем внимание!

В заявлении Вы даете согласие на обработку персональных данных.

Во время карантина разрешается подавать документы по электронной почте в сканированной форме без электронной цифровой подписи.

Документы для поступления в школу:

Заявление (образец прилагается). Копия свидетельства о рождении ребенка, копия идентификационного кода (при наличии). Медицинские справки по форме первичной учетной документации № 086-1 / о, № 063 / о.

После окончания карантина Вам необходимо будет донести в учебное заведение копию свидетельства о рождении ребенка и медицинскую справку.

Поскольку на время карантина в медицинских учреждениях не проводят осмотры детей, медицинскую справку можно будет предоставить в школу к 15.08.2020.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Директору _________________________

(повне найменування закладу освіти)

_________________________________

(прізвище та ініціали директора)

_________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи

одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:

________________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: ______________

Адреса електронної поштової скриньки:

________________________

ЗАЯВА

про зарахування до закладу освіти

Прошу зарахувати мою дитину____________________________________ _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження)

до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою:

__________________________________________________________________.

Я ________________________________________________ підтверджую

достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви у

подальшому (після завершення карантину) документах.

1.Копії свідоцтва про народження дитини. 2. Медичній довідці за формою №086-1/о.

Цією заявою даю ________________________________________________

(назва закладу освіти)

згоду на обробку моїх персональних даних та персональних даних моєї

неповнолітньої дитини.

_________ ________________

(дата) (підпис)