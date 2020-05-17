Международная академическая школа «Одесса» объявляет набор учеников

Международная академическая школа «Одесса», созданная по инициативе Почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова, объявляет набор учеников с первого по восьмой класс. В связи с продлением карантина заявления будут подаваться на электронную почту shkola.nabor2020@gmail.com в течение месяца – с 18 мая по 18 июня.
Заявки на обучение в Школе будущего будут приниматься из всех районов города.
За более детальной информацией обращайтесь по телефону 777-27-61 с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00.
Обращаем внимание!
В заявлении Вы даете согласие на обработку персональных данных.
Во время карантина разрешается подавать документы по электронной почте в сканированной форме без электронной цифровой подписи.
Документы для поступления в школу:
- Заявление (образец прилагается).
- Копия свидетельства о рождении ребенка, копия идентификационного кода (при наличии).
- Медицинские справки по форме первичной учетной документации № 086-1 / о, № 063 / о.
После окончания карантина Вам необходимо будет донести в учебное заведение копию свидетельства о рождении ребенка и медицинскую справку.
Поскольку на время карантина в медицинских учреждениях не проводят осмотры детей, медицинскую справку можно будет предоставить в школу к 15.08.2020.
ЗРАЗОК ЗАЯВИ
Директору _________________________
(повне найменування закладу освіти)
_________________________________
(прізвище та ініціали директора)
_________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи
одного з батьків дитини)
який (яка) проживає за адресою:
________________________________
(адреса фактичного місця проживання)
Контактний телефон: ______________
Адреса електронної поштової скриньки:
________________________
ЗАЯВА
про зарахування до закладу освіти
Прошу зарахувати мою дитину____________________________________ _______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження)
до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою:
__________________________________________________________________.
Я ________________________________________________ підтверджую
достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у доданих до заяви у
подальшому (після завершення карантину) документах.
- 1.Копії свідоцтва про народження дитини.
- 2. Медичній довідці за формою №086-1/о.
Цією заявою даю ________________________________________________
(назва закладу освіти)
згоду на обробку моїх персональних даних та персональних даних моєї
неповнолітньої дитини.
_________ ________________
(дата) (підпис)