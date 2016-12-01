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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одессе заболеваемость гриппом и ОРВИ дошла до эпидемического порога

Категория: Новости


В Одессе заболеваемость гриппом и ОРВИ дошла до эпидемического порога

Об этом рассказала руководитель отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы Ольга Барановская.

При этом заболеваемости более всего подвержены дети и подростки школьного возраста.

По приведенным ею данным, на сегодняшний день в одесских школах на карантин закрыт 71 учебный класс в четырнадцати городских школах.

Однако первые классы, которые были закрыты на карантин 13 декабря уже приступили к занятиям. А классы, которых карантин коснулся 15 декабря, приступят к занятиям уже завтра.

Отметим, что, несмотря на рост заболеваемости, городские власти пока не отменяют праздничные мероприятия в учебных заведениях, ограничиваясь пока лишь профилактическими мероприятиями.



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