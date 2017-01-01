Грядет ли кризис пропаганды?

Тема явно не новогодняя и не является рождественской сказкой. Это с одной стороны, с другой стороны – пропаганда всегда сказка, да и медийное обострение состоялось именно в новогоднюю ночь.

В Одессе в ночь на 1 января из кабельных сетей исчезли центральные украинские телеканалы – «1+1», «Интер», ICTV, «СТБ» и прочие. Таким образом, абсолютное большинство одесситов (сотни тысяч человек) лишились возможности смотреть праздничные телепрограммы.

Одесские провайдеры утверждают, что согласно поправке к закону Украины «О телевидении и радиовещании», центральные каналы, включенные в универсальную программную услугу, становятся платными для всех абонентов. Причем, кабельных операторов обязывают заплатить сразу за весь пакет из 25 каналов и включить их в тарифный план «социальный». Центральные медиагруппы, объединяющие 22 украинских канала, требуют от провайдеров Одессы 1,5 млн гривен ежемесячной платы.

Представители кабельных операторов уверены, что в конечном счете им придется повышать плату за пакет «социальный» примерно на 30%. В личном общении кабельные операторы выказывают недовольство от потерь из-за массового исхода абонентов после запрета российского контента, а тут еще и такое!

Можно было бы наивно предположить, что это единичный случай, не ложащийся на более широкий контекст, просто жадность и ничего более, но не тут то было!

Закрыта украинская редакция телеканала «Euronews». Национализация «Приватбанка» больно ударила по СМИ, принадлежащим Игорю Коломойскому. Закрылись телеканал «Ukraine Today», спортивная газета «Команда». С января 2017 года резко сокращается персонал информационного агентства «УНИАН», прекращается финансирование интернет-проектов «Главред» и «Телекритика».

А тут еще Пинчук подоспел со своей статьей в The Wall Street Journal: «…мы должны адаптироваться к новой реальности… мы принимаем болезненные компромиссы ради достижения мира. Украине следует рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в Европейском Союзе». Можно подобно безответственным блоггерам называть Пинчука «Путинчуком», но это не так, он просто очень осведомленный человек. А ведь Виктор Пинчук не только олигарх, он еще и медиа магнат. Компания StarL ight Media, принадлежащая Пинчуку, с годовым доходом в 224 млн долларов включает в себя шесть телеканалов: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2 и OTV, газеты «Факты», «Инвест Газета», MMR. Также Пинчуку принадлежит и группа «Тавр Медиа», которая управляет шестью национальными радиостанциями: «Русское радио. Украина», «Хит FM», Kiss FM, Radio Rocks, «Мелодия» и "Релакс". Какую редакционную политику будут теперь проводить эти ресурсы?

Украинские грантоеды бьют тревогу! Почти все проекты «поддержки негосударственных инициатив» сворачиваются. Закрывается даже «Школа журналистских расследований» «Украинской правды». Остаются только такие направления, как поддержка ЛГБТ-сообщества, права транссексуалов и легализация однополых браков.

А теперь давайте подводить итоги: из кабеля пропадают центральные телеканалы, Коломойский сокращает медиа ресурсы, Пинчук меняет ориентиры, Запад сокращает поддержку «гражданского общества» – не много ли совпадений? А может это начало смены парадигмы?