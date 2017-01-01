Рождественский шахматный турнир в Одессе

Федерация шахмат Одесской области сообщает, что 4-5 января в рамках традиционного "Рождественского шахматного фестиваля" состоялся турнир по быстрым шахматам. В соревновании по "швейцарской" системе в 9 туров боролись 52 участника.

Первое место с результатом 8,5 очков занял одесский гроссмейстер Михаил Голубев. Вторым с результатом 7 очков финишировал также одесский гроссмейстер Николай Легкий, в последний период представляющий шахматную федерацию Франции. С таким же результатом, что и у Лёгкого, но более низким дополнительным показателем третье место завоевал шахматист из Хорватии Иван Калайджич.

Первый приз в зачете для ветеранов и общее четвертое место - у одессита Павла Макарова, показавшего результат 6,5 очков.

Контроль времени в турнире составлял 10 минут на всю партию каждому из игроков, с добавлением 5 секунд после каждого сделанного хода. Игры прошли в Объединении шахматно-шашечных клубов Одесской области по адресу ул. Канатная, 95.

В рамках Рождественского фестиваля состоялся также детский турнир, победителем которого стал Давид Арустамян. На 8-е января запланировано первенство Одесской области по шахматной композиции, а 10-го января состоится соревнование по молниеносной игре (блиц).