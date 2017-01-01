Одесса: грипп пошел на убыль

По информации Управления Госпродпотребслужбы в городе Одессе, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 31,6%, по сравнению с предыдущей неделей. Всего на минувшей неделе ОРВИ и гриппом заболели 6524 одессита, из них 54,5% составили дети до 17 лет. По данным городского департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.

Снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечено во всех возрастных группах. Наиболее значительная тенденция к снижению заболеваемости отмечена среди детей 10-14 лет — в этой возрастной группе заболеваемость снизилась на 58,1%. В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей от рождения до 17 лет снизилась на 48,4%, по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины» и по данным мониторинга вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вируса гриппа А (Н3) (сезонного) и вирусов негриппозной этиологии (парагриппа, аденовирусов, риновирусов, бокавирусов и др.). Преобладают вирусы гриппа А/H3N2 (сезонные), что обусловливает активизацию заболеваемости.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе пошла на спад, однако в настоящее время остается выше эпидпорога на 22,8%. С 27 декабря 2016 года с целью предупреждения распространения заболеваемости гриппом среди населения Одессы введен в действие оперативный план мероприятий по усилению противоэпидемического режима согласно протоколу внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета.

В настоящее время в городских общеобразовательных учреждениях Одессы продолжаются каникулы. Решение относительно возобновления учебного процесса в городских школах будет принято дополнительно на основании результатов мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом на второй неделе 2017 года.

Городские медучреждения Одессы обеспечены медикаментами для лечения гриппа и пневмонии.