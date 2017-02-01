В Одессе почтили память Александра Маринеско

В Одессе, у памятника Александру Маринеско в Херсонском сквере, состоялся митинг, посвященный героическому подвигу Героя Советского Союза, командира подводной лодки «С-13» Александра Ивановича Маринеско.

Мероприятие организовала ассоциация моряков-подводников им. А.И. Маринеско. Десятиклассники школы №113 с интересом слушали ветеранов-подводников, открывая новые страницы истории Второй мировой войны. Ребята почтили память героев, возложили цветы к памятнику.

Председатель ассоциации Евгений Лившиц вручил коллективу Одесской школы №113 благодарность за многолетнюю активную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Александр Иванович Маринеско (2 (15) января 1913, Одесса - 25 ноября 1963, Ленинград) - Герой Советского Союза, командир подводной лодки «С-13» бригады подводных лодок Балтийского флота, капитан 3-го ранга. Известен по «Атаке века», когда 30 января 1945 года подводная лодка «С-13» под его командованием отправила на дно немецкий суперлайнер «Вильгельм Густлофф».