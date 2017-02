Открылись новые подробности неожиданного рандеву Тимошенко и Трампа

Согласно информации пресслужбы «Батькивщины», распространенной в украинских СМИ со ссылкой на некий источник, Тимошенко удалось добиться личной встречи с президентом США в рамках Национального молитвенного завтрака 2 февраля, причем переговоры растянулись на целых 20 минут. Цифра, конечно, вызывает сомнения.

«Никакой "двадцатиминутной встречи" на молитвенном завтраке не было и по определению быть не могло. Формат завтрака не предусматривает длительного общения (…). Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше», — оперативно отреагировали в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме.

Так, издание The Washington Post сообщило, что Белый дом подтвердил «краткую» встречу президента США и руководителя партии «Батькивщина». Газета цитирует членов делегации партии «Батькивщина»: якобы Трамп сказал Тимошенко, что санкции против России не будут отменены, пока Украина находится в опасности. Однако тут же издание от себя добавляет: на самом деле никаких гарантий в этом разговоре никому не давалось.

Вашингтонская газета Politico подтверждает факт встречи Тимошенко как с Трампом, так и с вице-президентом Майком Пенсом. Это издание также утверждает, что никаких договоренностей с Тимошенко быть не может в принципе, потому что она не является официальным лицом.

Радость от факта встречи в лагере «Батькивщины» омрачили слова главы лоббистской компании BGR Public Relations Джеффа Бирнбаума, который озвучил интересные детали неожиданного рандеву. «Тимошенко (…) подкарауливала Трампа в коридоре у туалета (в оригинале — corridor next to the restroom) в надежде поймать его на минуту ради того, чтобы пожать руку (…). Никакой настоящей встречи не было. Президент пожал руки многим людям, в том числе госпоже Тимошенко», — заявил Бирнбаум.

Следует, однако, напомнить, что компания BGR Public Relations — заинтересованный игрок, поскольку с недавнего времени оказывает «консультативные услуги» Национальному совету реформ Украины под руководством президента страны. Такую трактовку встречи Тимошенко и Трампа подхватили партийные соратники главы украинского государства из БПП, использовавшие все подконтрольные президенту СМИ для дискредитации «туалетных» переговоров. Например, депутат ВР от БПП Владимир Арьев, глава украинской делегации в ПАСЕ, придумал соответствующий моменту слоган: «Нужен пиар? Блокируй писсуар!»