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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)

Категория: Новости / История и культура


Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)

Это солнечные, пейзажные, жизнерадостные, мажорные, наполненные светом, яркими красками уголки родной Одессы, которые помогают жить в наше непростое время.

 Наталья Лоза не нуждается в представлении, она постоянный автор выставок во Всемирном клубе одесситов. Вся ее живопись и есть проявление сопротивления времени, зовет в светлый мир, наполненный огромной ее любовью и учит любить Одессу, видеть ее во всей своей красе улиц и людей.

На открытие выставки пришли ее воспитанники, поклонники ее таланта, друзья, коллеги по работе, одесситы, СМИ.  В ее адрес прозвучало немало теплых слов.

Галерея

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Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)
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