Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка Натальи Лозы «Одесский этюд» (фото)

Это солнечные, пейзажные, жизнерадостные, мажорные, наполненные светом, яркими красками уголки родной Одессы, которые помогают жить в наше непростое время.

Наталья Лоза не нуждается в представлении, она постоянный автор выставок во Всемирном клубе одесситов. Вся ее живопись и есть проявление сопротивления времени, зовет в светлый мир, наполненный огромной ее любовью и учит любить Одессу, видеть ее во всей своей красе улиц и людей.

На открытие выставки пришли ее воспитанники, поклонники ее таланта, друзья, коллеги по работе, одесситы, СМИ. В ее адрес прозвучало немало теплых слов.