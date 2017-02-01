Ушла из жизни выдающийся ученый-международник Наталья Зелинская (фото)

Ушла из жизни выдающийся ученый-междунаро дник Наталья Зелинская (фото)

13 февраля 2017 из жизни ушла выдающийся ученый-междунаро дник, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» Зелинская Наталья Анатольевна. Прощание состоялось 15 февраля в храме Святых мучеников Адриана и Наталии.

Отечественная наука международного права понесла невосполнимую утрату. Эти традиционные слова не отражают всей боли и пустоты, которые ощущают родственники, друзья, коллеги, единомышленники и ученики, возникшей после смерти Наталии Анатольевны Зелинской – Ученого, Учителя, Адвоката и, самое главное, – Человека огромной души.

Н. А. Зелинская родилась 3 декабря 1953 года в г. Самара. Училась на юридическом факультете Одесского государственного университета имени И.И. Мечникова, который закончила с отличием в 1978 году. Около двадцати лет занималась адвокатской деятельностью, была членом Одесской коллегии адвокатов.

В 1991 году Наталья Анатольевна получила степень кандидата юридических наук. Диссертационное исследование было посвящено проблемам профессиональной защиты по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Международно-пр авовая концепция международного преступления» Н.А. Зелинская защитила в 2007 году.

С 1991 года Наталья Анатольевна работала на преподавательско й работе: доцентом кафедры политологии и права Одесского института политологии и социального управления; с января 1998 года, с момента образования кафедры. Доцентом кафедры международного права и международных отношений Одесской национальной юридической академии; в апреле 2008 переведена на должность профессора кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия»; с 2016 года - заведующей кафедрой международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия».

Наталья Анатольевна была экспертом Совета Европы в Программе регионального учебного курса украинских прокуроров по вопросам положений и практики применения Европейской конвенции прав человека; участником проекта Британского Совета по развитию партнерских связей (Великобритания, REAP) в кооперации с Департаментом международного развития Великобритании с целью разработки учебного курса «Международно-пр авовые стандарты прав человека в сфере уголовной юстиции и пенитенциарной системы» (2000-2002 гг.), экспертом-исслед ователем в международном проекте американского университета (Вашингтон, США) «Центр по изучению транснационально й преступности и коррупции (TRACCC)» (2003-2005 гг.), участником многих международных конференций. Также, Наталья Анатолиевна в составе рабочих групп принимала участие в разработках ряда Законов Украины. В сфере международного уголовного права Наталия Анатольевна была признанным лидером, как в Украине, так и за рубежом.

Наталия Анатольевна огромное внимание уделяла работе с аспирантами и докторантами. Их научные материалы в результате интеллектуальной «огранки» научного консультанта становились значительными достижениями украинской науки международного права. Наталии Анатольевны дарила свои идей и концепции своим ученикам, сформировав в Украине первую и единственную школу международного уголовного права. Ее критика, советы и комментарии были всегда значимыми и бесценными, открывали новые горизонты исследования.

Ректорат Национального университета «Одесская юридическая академия», кафедра международного права и международных отношений выражают глубокое соболезнование родным и близким Натальи Анатольевны. Память о ней как о высоконравственн ом человеке, талантливом ученом и учителе навсегда останется в наших сердцах. Светлая память!