Ушла из жизни выдающийся ученый-международник Наталья Зелинская (фото)

Ушла из жизни выдающийся ученый-междунаро
13 февраля 2017 из жизни ушла выдающийся ученый-междунаро
Отечественная наука международного права понесла невосполнимую утрату. Эти традиционные слова не отражают всей боли и пустоты, которые ощущают родственники, друзья, коллеги, единомышленники и ученики, возникшей после смерти Наталии Анатольевны Зелинской – Ученого, Учителя, Адвоката и, самое главное, – Человека огромной души.
Н. А. Зелинская родилась 3 декабря 1953 года в г. Самара. Училась на юридическом факультете Одесского государственного университета имени И.И. Мечникова, который закончила с отличием в 1978 году. Около двадцати лет занималась адвокатской деятельностью, была членом Одесской коллегии адвокатов.
В 1991 году Наталья Анатольевна получила степень кандидата юридических наук. Диссертационное исследование было посвящено проблемам профессиональной защиты по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Международно-пр
С 1991 года Наталья Анатольевна работала на преподавательско
Наталья Анатольевна была экспертом Совета Европы в Программе регионального учебного курса украинских прокуроров по вопросам положений и практики применения Европейской конвенции прав человека; участником проекта Британского Совета по развитию партнерских связей (Великобритания, REAP) в кооперации с Департаментом международного развития Великобритании с целью разработки учебного курса «Международно-пр
Наталия Анатольевна огромное внимание уделяла работе с аспирантами и докторантами. Их научные материалы в результате интеллектуальной «огранки» научного консультанта становились значительными достижениями украинской науки международного права. Наталии Анатольевны дарила свои идей и концепции своим ученикам, сформировав в Украине первую и единственную школу международного уголовного права. Ее критика, советы и комментарии были всегда значимыми и бесценными, открывали новые горизонты исследования.
Ректорат Национального университета «Одесская юридическая академия», кафедра международного права и международных отношений выражают глубокое соболезнование родным и близким Натальи Анатольевны. Память о ней как о высоконравственн