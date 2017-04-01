 
Информация к новости
  • Просмотров: 44
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Одессе демонтировали еще 35 рекламных конструкций

Категория: Новости

Управление рекламы Одесского городского совета продолжает работу по демонтажу наружной рекламы и вывесок, размещенных с нарушениями.

С 14 апреля 2017 года сотрудниками коммунального предприятия «Одесреклама» составлено 87 актов фиксации нарушений размещения рекламных конструкций и вывесок на фасадах зданий.

Управлением рекламы вынесены предписания об устранении выявленных нарушений, согласно которым сотрудники КП «Одесреклама» произвели демонтаж 35 рекламных конструкций.

Контроль за соблюдением Правил размещения рекламных конструкций и вывесок продолжается.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 