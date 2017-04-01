В Одессе демонтировали еще 35 рекламных конструкций

Управление рекламы Одесского городского совета продолжает работу по демонтажу наружной рекламы и вывесок, размещенных с нарушениями.



С 14 апреля 2017 года сотрудниками коммунального предприятия «Одесреклама» составлено 87 актов фиксации нарушений размещения рекламных конструкций и вывесок на фасадах зданий.



Управлением рекламы вынесены предписания об устранении выявленных нарушений, согласно которым сотрудники КП «Одесреклама» произвели демонтаж 35 рекламных конструкций.



Контроль за соблюдением Правил размещения рекламных конструкций и вывесок продолжается.