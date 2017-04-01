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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Депутаты горсовета все-таки позволили взрывотехникам проверить зал заседаний

Категория: Новости


Депутаты горсовета все-таки позволили взрывотехникам проверить зал заседаний.

Однако только после того, как завершили работу сессии горсовета.

Депутаты горсовета все-таки позволили взрывотехникам проверить зал заседаний

До этого депутаты отказались прерывать сессию и покидать зал заседаний, когда из ГСЧС сообщили о поступившем звонке о заминировании здания мэрии.

Как рассказал городской голова, «…перед началом сессии взрывотехники проверили помещение, а после этого мы из зала уже не выходили!» 

Что же касается других помещений мэрии, то сотрудники на время прокинули их, давая возможность взрывотехникам проверить кабинеты.

По имеющимся данным, как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства найдено не было.

Очевидно, целью телефонных хулиганов было сорвать проведение сессии.



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