Депутаты горсовета все-таки позволили взрывотехникам проверить зал заседаний.

Однако только после того, как завершили работу сессии горсовета.

До этого депутаты отказались прерывать сессию и покидать зал заседаний, когда из ГСЧС сообщили о поступившем звонке о заминировании здания мэрии.

Как рассказал городской голова, «…перед началом сессии взрывотехники проверили помещение, а после этого мы из зала уже не выходили!»

Что же касается других помещений мэрии, то сотрудники на время прокинули их, давая возможность взрывотехникам проверить кабинеты.

По имеющимся данным, как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства найдено не было.

Очевидно, целью телефонных хулиганов было сорвать проведение сессии.