Американская компания провела первые испытания центрального блока сверхтяжелой космической ракеты

Американская SpaceX провела первые статические огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Видео тестов компания выложила в Twitter, сообщает издание Ars Technica.

Испытания состоялись в начале мая на одном из стендов принадлежащего компании ракетного полигона в городе Макгрегор (штат Техас, США). Тесты центрального блока первой ступени Falcon Heavy признаны успешными.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени среднетяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны.

На 2019 год запланированы испытания создаваемого компанией Boeing носителя SLS (Space Launch System, должен выводить, в зависимости от версии, от 70 до 129 тонн на низкую опорную орбиту).

В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn V (до 140 тонн), использовалась в американской лунной программе. Другой носитель, Н-1 (до 90 тонн), создавался в СССР. Все четыре его старта прошли неудачно. Другой советский сверхтяжелый носитель, «Энергия» (рассчитан на вывод ста тонн), запускался два раза. Все его старты были удачными. В настоящее время программы Saturn V, Н-1 и «Энергия» свернуты.