По факту автопробега с советской символикой в селе Кучурганы возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк. По его словам, производство начато по статье 436 УК Украины (изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, пропаганда тоталитарных режимов). Ведутся следственные действия.

Как выяснилось, вопрос о том, что участники автопробега использовали российский «триколор», по словам Руслана Форостяка, уже снят, поскольку это был флаг Кучурган, в котором так же присутствуют три цвета, но в расположенные в другом порядке и с геральдикой.

Отметим, что, по мнению Руслана Форостяка, «…возможно, сейчас не целесообразно закручивать гайки до упора, а нужно вести разъяснительную работу, в том числе и с помощью общественности!»

Добавлю, что как сообщил на своей странице в соцсетях бывший лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко, «патриоты» с целью проведения разъяснительной работы туда уже поехали.