Одесского губернатора ждут президентские вопросы

Президент Петр Порошенко ждет отчета от нового губернатора Одесской области Максима Степанова.

Об этом глава государства сообщил в ходе большой пресс-конференции. По его словам, «…есть восемь программ , о ходе выполнения которых я жду доклада главы одесской областной администрации»

Что же касается оценивания работы Максима Степанова на новой должности, Петр Порошенко обратил внимание журналистов на успехи в борьбе с коррупцией, приведя в качестве примера «…задержание за коррупцию главы Килийской администрации».

Так же, по мнению президента, главе Одесской областной администрации нужно обратить особое внимание на дорожный ремонт. Впрочем, по его словам, эта проблема стоит перед всеми руководителями регионов страны. И возможности для этого, по мнению Президента, есть.

Помимо увеличения государственного финансирования на эти цели можно использовать часть сверхплановых доходов таможен. «Раньше эта инициатива реализовывалась в качестве эксперимента в нескольких областях, а теперь она распространена на всю территорию Украины!»

Отметим, что на прямой вопрос о том, как он оценивает работу Одесского губернатора, глава государства четкого ответа не дал. Как не сообщил и о том, что это за восемь программ, о выполнении которых он ждет отчета Максима Степанова.

Напомним, что во время представления Максима Степанова в новой должности Петр Порошенко пообещал через сто дней приехать в Одессу снова, но обещания не сдержал.

Что же касается Кабмина, то там, судя по всему, довольны работой Максима Степанова. Так, в ходе недавнего пребывания в Одессе министр Инфраструктуры Владимир Омелян рассказал журналистам, что «…Одессе очень повезло с губернатором. И при поддержке Кабмина он может стать новым «Золотым Дюком!»