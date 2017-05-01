Авария со смертельным исходом произошла накануне в одесской области

Трагедия произошла в Овидиопольском районе. По информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, там практически лоб в лоб столкнулись автомобили «ВАЗ-2105» и «Шкода Октавиа».

В результате водитель и пассажир «Шкоды», а также пассажир «ВАЗа» получили серьёзные травмы, а водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте. Причем от удара автомобиль так смяло, что для того, чтобы достать раненого и погибшего, пришлось буквально вырезать дверь.

Что стало причиной столкновения, выясняет следствие. Отметим, что по неофициальной информации, погибший водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.