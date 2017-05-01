"Глазами абитуриента": коротко о том, что такое семья ФЖ

Абитуриентка факультета журналистики, участница школы юного журналиста, рекламиста и пиарщика Anastasia Raymon написала отзыв о факультете журналистики..

"Факультет журналистики в Национальном университете «Одесская юридическая академия» откроет двери для каждого желающего. Здесь не «толкают» речи о том, какая богатая история у университета, о том, что «именно наш факультет является уникальным» с целью привлечь большое количество абитуриентов.

Придя на этот факультет, Вы сможете узнать о его сильных и слабых сторонах, Вы услышите правду из уст первых лиц, которые честно следуют главному принципу выбранной профессии, не искажая факты. Вам улыбнуться и ответят на все интересующие вопросы. Ведь каждому человеку для того, чтобы воспринять какую-либо информацию, важна именно подача этой информации. Чтобы убедиться в написанных мною словах, приходите сюда, и лично удостоверитесь в том, что здесь Вы важны. Здесь выслушают мнение каждого и дадут возможность мыслям свободно расположиться на страницах тетради. Это место, где важна Ваша индивидуальность, а главное – где есть возможности её роста и развития. Высококвалифицированные преподаватели из года в год создают из необрамлённых алмазов дорогие бриллианты, придавая ту форму, которая с момента существования была им присуща и выделяя особый блеск. Казалось бы, что всё необходимое есть. Но стоит ещё отметить атмосферу, царящую на факультете. Всевозможные развивающие игры и конкурсы и шанс реализации любой интересной задумки – это то, что, пожалуй, является одним из главных критериев профессионального роста. В перерыве от пар или же каких-то дополнительных занятий Вас всегда ожидает чашка горячего чая или кофе и приятное общение на любую интересующую тему.

И это лишь крупица того, о чём можно рассказать. Но всё это части большого пазла, носящего имя «факультет журналистики». Пазл не сложится даже при потери одного кусочка, и каждый человек, будь-то преподаватель или студент в полной мере понимает это, ежедневно следуя данному принципу. Вы тоже можете стать кусочком этого большого яркого пазла. Но при этом Вы никогда не почувствуете себя маленьким и незавершённым. Вливаясь в этот коллектив, поймёте, что именно тут Вы можете стать тем, кем всегда хотели быть".

После таких слов становится очень тепло на душе, и ты понимаешь что всё делаешь правильно!